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Экранирование символов < и > внутри тега pre в HTML

#Основы HTML  #Теги и атрибуты  #Практика верстки (кейсы)  
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Быстрый ответ

Для того чтобы показать символы угловых скобок внутри элементов <pre>, использование HTML-сущностей будет оптимальным решением: для < надо написать &lt;, а для >&gt;:

HTML
Скопировать код
<pre>&lt;div&gt;Текст&lt;/div&gt;</pre>

При просмотре на странице в браузере это будет выглядеть следующим образом: <div>Текст</div>.

Пошаговый план для смены профессии

Роль HTML-сущностей при экранировании

HTML-сущности, такие как &lt; и &gt;, имеют основную функцию сохранения структуры HTML-кода и корректности его отображения. Они заменяют определённые символы на текстовые элементы, которые браузеры воспринимают именно как замены, поэтому < и > выводятся как именно текст, а не элементы разметки.

Разница между понятиями "экранирование" и "кодирование"

Два этих термина необходимо уметь различать:

  • Экранирование — это замена символа на специальную последовательность, благодаря которой он уже не обрабатывается как часть кода.
  • Кодирование — это преобразование символа в форму, которая воспринимается браузером как просто текст, а не элементы HTML.

Автоматическое экранирование с помощью специальных инструментов

В этом вам могут помочь текстовые редакторы и различные плагины, они могут автоматически экранировать символы:

  • Sublime Text: Воспользуйтесь плагинами, например, HTML-CSS-JS Prettify.
  • Visual Studio Code: Используйте встроенные функции, в числе которых есть Auto Rename Tag.
  • IntelliJ IDEA: Открывайте встроенные редакторы, особенно HTML и XML.

Будьте осторожны...

Когда вы начинаете экранировать символы, важно избегать следующих недоразумений:

  • Несоответствие: Проверьте, что символы < и > экранированы одинаковым образом.
  • Теги друг в друге: Кодирование необходимо применять на каждом уровне вложенности при работе с вложенными тегами.
  • Ошибки при копировании: При копировании номер один приоритет – убедиться, что сущности не превратились обратно в угловые скобки.

Визуализация

Воспринимайте тег <pre> как надёжное хранилище для отображения вашего кода. К примеру, при визуализации артефактов посредством экранирования это будет выглядеть так:

HTML
Скопировать код
<pre>
    &amp;lt;artifact1&amp;gt;
    &amp;lt;artifact2&amp;gt;
</pre>

На странице вы увидите <artifact1> и <artifact2> без всякой возможности их исполнения.

Мастерство кодирования и отображения

Грамотное отображение угловых скобок – это своего рода искусство кодирования:

HTML
Скопировать код
<!-- Без применения кодирования -->
<pre><div>Текст</div></pre> <!-- div могут не отобразиться -->

<!-- С применением кодирования -->
<pre>&lt;div&gt;Текст&lt;/div&gt;</pre> <!-- Весь текст внутри div отобразится корректно -->

Для экономии пространства и символов используйте

Использование <pre> позволяет сохранить пробелы и переносы строк, делая код более читаемым:

HTML
Скопировать код
<pre>
  if (x &lt; y) {
    // Здесь выполняется что-то важное
  }
</pre>

Символ &lt; в этом случае отобразится в коде ровно так, как это предполагалось.

Полезные материалы

  1. <pre>: Элемент предварительно форматированного текста – HTML | MDN — полное описание тега <pre>.
  2. HTML pre tag – W3Schools — основные сведения и примеры использования <pre>.
  3. Как скомпилировать SQL в Oracle SQL Developer? – Stack Overflow — обсуждение HTML-сущностей на Stack Overflow.
  4. Elements/Summary – легкий способ создать аккордеон | CSS-Tricks — о том, как можно использовать details/summary совместно с <pre>.
  5. HTML Standard — спецификации, подробно описывающие использование <pre>.
  6. Charbase U+003C: Символ МЕНЬШЕ — информация о символе <.
  7. Charbase U+003E: Символ БОЛЬШЕ — информация о символе >.
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Каковы основное назначение HTML-сущностей при экранировании символов?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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