Экранирование символов < и > внутри тега pre в HTML#Основы HTML #Теги и атрибуты #Практика верстки (кейсы)
Быстрый ответ
Для того чтобы показать символы угловых скобок внутри элементов
<pre>, использование HTML-сущностей будет оптимальным решением: для
< надо написать
<, а для
> –
>:
<pre><div>Текст</div></pre>
При просмотре на странице в браузере это будет выглядеть следующим образом:
<div>Текст</div>.
Роль HTML-сущностей при экранировании
HTML-сущности, такие как
< и
>, имеют основную функцию сохранения структуры HTML-кода и корректности его отображения. Они заменяют определённые символы на текстовые элементы, которые браузеры воспринимают именно как замены, поэтому
< и
> выводятся как именно текст, а не элементы разметки.
Разница между понятиями "экранирование" и "кодирование"
Два этих термина необходимо уметь различать:
- Экранирование — это замена символа на специальную последовательность, благодаря которой он уже не обрабатывается как часть кода.
- Кодирование — это преобразование символа в форму, которая воспринимается браузером как просто текст, а не элементы HTML.
Автоматическое экранирование с помощью специальных инструментов
В этом вам могут помочь текстовые редакторы и различные плагины, они могут автоматически экранировать символы:
- Sublime Text: Воспользуйтесь плагинами, например,
HTML-CSS-JS Prettify.
- Visual Studio Code: Используйте встроенные функции, в числе которых есть
Auto Rename Tag.
- IntelliJ IDEA: Открывайте встроенные редакторы, особенно HTML и XML.
Будьте осторожны...
Когда вы начинаете экранировать символы, важно избегать следующих недоразумений:
- Несоответствие: Проверьте, что символы
<и
>экранированы одинаковым образом.
- Теги друг в друге: Кодирование необходимо применять на каждом уровне вложенности при работе с вложенными тегами.
- Ошибки при копировании: При копировании номер один приоритет – убедиться, что сущности не превратились обратно в угловые скобки.
Визуализация
Воспринимайте тег
<pre> как надёжное хранилище для отображения вашего кода. К примеру, при визуализации артефактов посредством экранирования это будет выглядеть так:
<pre>
&lt;artifact1&gt;
&lt;artifact2&gt;
</pre>
На странице вы увидите
<artifact1> и
<artifact2> без всякой возможности их исполнения.
Мастерство кодирования и отображения
Грамотное отображение угловых скобок – это своего рода искусство кодирования:
<!-- Без применения кодирования -->
<pre><div>Текст</div></pre> <!-- div могут не отобразиться -->
<!-- С применением кодирования -->
<pre><div>Текст</div></pre> <!-- Весь текст внутри div отобразится корректно -->
Для экономии пространства и символов используйте
Использование
<pre> позволяет сохранить пробелы и переносы строк, делая код более читаемым:
<pre>
if (x < y) {
// Здесь выполняется что-то важное
}
</pre>
Символ
< в этом случае отобразится в коде ровно так, как это предполагалось.
Полезные материалы
- <pre>: Элемент предварительно форматированного текста – HTML | MDN — полное описание тега
<pre>.
- HTML pre tag – W3Schools — основные сведения и примеры использования
<pre>.
- Как скомпилировать SQL в Oracle SQL Developer? – Stack Overflow — обсуждение HTML-сущностей на Stack Overflow.
- Elements/Summary – легкий способ создать аккордеон | CSS-Tricks — о том, как можно использовать
details/summaryсовместно с
<pre>.
- HTML Standard — спецификации, подробно описывающие использование
<pre>.
- Charbase U+003C: Символ МЕНЬШЕ — информация о символе
<.
- Charbase U+003E: Символ БОЛЬШЕ — информация о символе
>.
Ксения Сорокина
веб-техредактор