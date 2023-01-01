Экранирование символов < и > внутри тега pre в HTML

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы показать символы угловых скобок внутри элементов <pre> , использование HTML-сущностей будет оптимальным решением: для < надо написать < , а для > – > :

HTML Скопировать код <pre><div>Текст</div></pre>

При просмотре на странице в браузере это будет выглядеть следующим образом: <div>Текст</div> .

Роль HTML-сущностей при экранировании

HTML-сущности, такие как < и > , имеют основную функцию сохранения структуры HTML-кода и корректности его отображения. Они заменяют определённые символы на текстовые элементы, которые браузеры воспринимают именно как замены, поэтому < и > выводятся как именно текст, а не элементы разметки.

Разница между понятиями "экранирование" и "кодирование"

Два этих термина необходимо уметь различать:

Экранирование — это замена символа на специальную последовательность, благодаря которой он уже не обрабатывается как часть кода.

— это замена символа на специальную последовательность, благодаря которой он уже не обрабатывается как часть кода. Кодирование — это преобразование символа в форму, которая воспринимается браузером как просто текст, а не элементы HTML.

Автоматическое экранирование с помощью специальных инструментов

В этом вам могут помочь текстовые редакторы и различные плагины, они могут автоматически экранировать символы:

Sublime Text : Воспользуйтесь плагинами, например, HTML-CSS-JS Prettify .

: Воспользуйтесь плагинами, например, . Visual Studio Code : Используйте встроенные функции, в числе которых есть Auto Rename Tag .

: Используйте встроенные функции, в числе которых есть . IntelliJ IDEA: Открывайте встроенные редакторы, особенно HTML и XML.

Будьте осторожны...

Когда вы начинаете экранировать символы, важно избегать следующих недоразумений:

Несоответствие : Проверьте, что символы < и > экранированы одинаковым образом.

: Проверьте, что символы и экранированы одинаковым образом. Теги друг в друге : Кодирование необходимо применять на каждом уровне вложенности при работе с вложенными тегами.

: Кодирование необходимо применять на каждом уровне вложенности при работе с вложенными тегами. Ошибки при копировании: При копировании номер один приоритет – убедиться, что сущности не превратились обратно в угловые скобки.

Визуализация

Воспринимайте тег <pre> как надёжное хранилище для отображения вашего кода. К примеру, при визуализации артефактов посредством экранирования это будет выглядеть так:

HTML Скопировать код <pre> &lt;artifact1&gt; &lt;artifact2&gt; </pre>

На странице вы увидите <artifact1> и <artifact2> без всякой возможности их исполнения.

Мастерство кодирования и отображения

Грамотное отображение угловых скобок – это своего рода искусство кодирования:

HTML Скопировать код <!-- Без применения кодирования --> <pre><div>Текст</div></pre> <!-- div могут не отобразиться --> <!-- С применением кодирования --> <pre><div>Текст</div></pre> <!-- Весь текст внутри div отобразится корректно -->

Для экономии пространства и символов используйте

Использование <pre> позволяет сохранить пробелы и переносы строк, делая код более читаемым:

HTML Скопировать код <pre> if (x < y) { // Здесь выполняется что-то важное } </pre>

Символ < в этом случае отобразится в коде ровно так, как это предполагалось.

Полезные материалы