Экранирование одинарных кавычек в HTML: ' vs “#Основы HTML #Ошибки разметки #Текстовые элементы
Быстрый ответ
В HTML для экранирования одиночных кавычек оптимальнее использовать символ
', поскольку
' не везде работает исправно. Пример:
<p>It's a great day!</p>
трансформируется в
<p>It's a great day!</p>
В результате, текст будет отображаться корректно: It's a great day!
Детальное объяснение экранирования кавычек
В HTML предусмотрены специальные символьные сущности для отображения символов, которые сложно представить напрямую. Чтобы избежать проблем, рациональнее использовать численные обозначения:
' для одиночных и
" для двойных кавычек.
Выбор подходящей сущности для кавычек
Хоть в HTML5 использование
' и допускается, для совместимости рекомендуется выбирать именованные сущности
‘ и
’ для левой и правой одиночных кавычек соответственно. Для двойных используйте
“ и
”.
Соблюдение семантики при использовании кавычек
Семантическую корректность можно достичь с помощью использования тегов
<q> для коротких цитат, которые браузеры автоматически обрамляют кавычками.
Экранирование кавычек в старых браузерах
Важен момент совместимости — в некоторых устаревших браузерах
' может не интерпретироваться, поэтому использование
' обеспечит более надёжную совместимость.
Оформление кавычек при помощи CSS
Для стилизации кавычек в тексте можно применить CSS-свойство
quotes:
q {
quotes: "‘" "’" "“" "“";
}
Визуализация
Работу с синтаксисом HTML следует рассматривать как сборку головоломки, где каждый элемент должен быть на своём месте. Так, корректное использование
' идеально подойдёт, в то время как
&apos; будет ошибочным. Важно подбирать элементы, которые соответствуют вашей "головоломке".
Кодирование кудрявых одиночных кавычек
Порой возникает необходимость использовать кудрявые кавычки в HTML. В этом случае существуют коды
‘ и
’ для левых и правых кудрявых кавычек соответственно.
XML против HTML: отношение между ними
При работе с XML важно помнить, что некоторые символьные сущности обладают другим значением, нежели в HTML 4. Всегда сверяйте использование сущностей с соответствующей спецификацией.
Осторожность с совместимостью в XHTML
В контексте XHTML, следуя рекомендациям Википедии, рекомендуется избегать использования
', чтобы не возникли проблемы совместимости, особенно если XHTML представлен с MIME-типом
text/html.
Полезные материалы
- HTML Стандарт – Символьные ссылки — подробная информация о символьных ссылках в HTML5.
- HTML Стандарт – Именованные символьные ссылки — стандарт именованных символьных ссылок HTML5.
- Символьные ссылки сущностей в HTML 4 — обзор символьных ссылок сущностей HTML 4.
- Обход фильтров XSS – Серия шпаргалок OWASP — обзор защитных мер против XSS, включая экранирование символов.
- Список символьных и HTML ссылок сущностей – Википедия — полный справочник символьных ссылок сущностей для XML и HTML.
- Какие символы следует экранировать в HTML? – Stack Overflow — обсуждение сообщества разработчиков на практические вопросы.
- Могу ли я использовать... Таблицы совместимости для HTML5, CSS3 и др. — источник для проверки совместимости современных веб-технологий.
Ксения Сорокина
веб-техредактор