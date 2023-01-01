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Экранирование одинарных кавычек в HTML: &apos; vs &quot;
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Экранирование одинарных кавычек в HTML: ' vs “

#Основы HTML  #Ошибки разметки  #Текстовые элементы  
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Быстрый ответ

В HTML для экранирования одиночных кавычек оптимальнее использовать символ &#39;, поскольку &apos; не везде работает исправно. Пример:

HTML
Скопировать код
<p>It's a great day!</p>

трансформируется в

HTML
Скопировать код
<p>It&#39;s a great day!</p>

В результате, текст будет отображаться корректно: It's a great day!

Пошаговый план для смены профессии

Детальное объяснение экранирования кавычек

В HTML предусмотрены специальные символьные сущности для отображения символов, которые сложно представить напрямую. Чтобы избежать проблем, рациональнее использовать численные обозначения: &#39; для одиночных и &#34; для двойных кавычек.

Выбор подходящей сущности для кавычек

Хоть в HTML5 использование &apos; и допускается, для совместимости рекомендуется выбирать именованные сущности &lsquo; и &rsquo; для левой и правой одиночных кавычек соответственно. Для двойных используйте &ldquo; и &rdquo;.

Соблюдение семантики при использовании кавычек

Семантическую корректность можно достичь с помощью использования тегов <q> для коротких цитат, которые браузеры автоматически обрамляют кавычками.

Экранирование кавычек в старых браузерах

Важен момент совместимости — в некоторых устаревших браузерах &apos; может не интерпретироваться, поэтому использование &#39; обеспечит более надёжную совместимость.

Оформление кавычек при помощи CSS

Для стилизации кавычек в тексте можно применить CSS-свойство quotes:

CSS
Скопировать код
q {
  quotes: "‘" "’" "“" "“";
}

Визуализация

Работу с синтаксисом HTML следует рассматривать как сборку головоломки, где каждый элемент должен быть на своём месте. Так, корректное использование &apos; идеально подойдёт, в то время как &amp;apos; будет ошибочным. Важно подбирать элементы, которые соответствуют вашей "головоломке".

Кодирование кудрявых одиночных кавычек

Порой возникает необходимость использовать кудрявые кавычки в HTML. В этом случае существуют коды &#145; и &#146; для левых и правых кудрявых кавычек соответственно.

XML против HTML: отношение между ними

При работе с XML важно помнить, что некоторые символьные сущности обладают другим значением, нежели в HTML 4. Всегда сверяйте использование сущностей с соответствующей спецификацией.

Осторожность с совместимостью в XHTML

В контексте XHTML, следуя рекомендациям Википедии, рекомендуется избегать использования &apos;, чтобы не возникли проблемы совместимости, особенно если XHTML представлен с MIME-типом text/html.

Полезные материалы

  1. HTML Стандарт – Символьные ссылки — подробная информация о символьных ссылках в HTML5.
  2. HTML Стандарт – Именованные символьные ссылки — стандарт именованных символьных ссылок HTML5.
  3. Символьные ссылки сущностей в HTML 4 — обзор символьных ссылок сущностей HTML 4.
  4. Обход фильтров XSS – Серия шпаргалок OWASP — обзор защитных мер против XSS, включая экранирование символов.
  5. Список символьных и HTML ссылок сущностей – Википедия — полный справочник символьных ссылок сущностей для XML и HTML.
  6. Какие символы следует экранировать в HTML? – Stack Overflow — обсуждение сообщества разработчиков на практические вопросы.
  7. Могу ли я использовать... Таблицы совместимости для HTML5, CSS3 и др. — источник для проверки совместимости современных веб-технологий.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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