Экранирование одинарных кавычек в HTML: ' vs “

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Быстрый ответ

В HTML для экранирования одиночных кавычек оптимальнее использовать символ ' , поскольку ' не везде работает исправно. Пример:

HTML Скопировать код <p>It's a great day!</p>

трансформируется в

HTML Скопировать код <p>It's a great day!</p>

В результате, текст будет отображаться корректно: It's a great day!

Детальное объяснение экранирования кавычек

В HTML предусмотрены специальные символьные сущности для отображения символов, которые сложно представить напрямую. Чтобы избежать проблем, рациональнее использовать численные обозначения: ' для одиночных и " для двойных кавычек.

Выбор подходящей сущности для кавычек

Хоть в HTML5 использование ' и допускается, для совместимости рекомендуется выбирать именованные сущности ‘ и ’ для левой и правой одиночных кавычек соответственно. Для двойных используйте “ и ” .

Соблюдение семантики при использовании кавычек

Семантическую корректность можно достичь с помощью использования тегов <q> для коротких цитат, которые браузеры автоматически обрамляют кавычками.

Экранирование кавычек в старых браузерах

Важен момент совместимости — в некоторых устаревших браузерах ' может не интерпретироваться, поэтому использование ' обеспечит более надёжную совместимость.

Оформление кавычек при помощи CSS

Для стилизации кавычек в тексте можно применить CSS-свойство quotes :

CSS Скопировать код q { quotes: "‘" "’" "“" "“"; }

Визуализация

Работу с синтаксисом HTML следует рассматривать как сборку головоломки, где каждый элемент должен быть на своём месте. Так, корректное использование ' идеально подойдёт, в то время как &apos; будет ошибочным. Важно подбирать элементы, которые соответствуют вашей "головоломке".

Кодирование кудрявых одиночных кавычек

Порой возникает необходимость использовать кудрявые кавычки в HTML. В этом случае существуют коды ‘ и ’ для левых и правых кудрявых кавычек соответственно.

XML против HTML: отношение между ними

При работе с XML важно помнить, что некоторые символьные сущности обладают другим значением, нежели в HTML 4. Всегда сверяйте использование сущностей с соответствующей спецификацией.

Осторожность с совместимостью в XHTML

В контексте XHTML, следуя рекомендациям Википедии, рекомендуется избегать использования ' , чтобы не возникли проблемы совместимости, особенно если XHTML представлен с MIME-типом text/html .

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