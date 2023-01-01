Экранирование двойных кавычек в title атрибуте HTML#Веб-разработка #Основы HTML #Теги и атрибуты
Для экранирования двойных кавычек в атрибуте
title следует использовать HTML-сущность
" на месте обычных двойных кавычек.
Пример кода:
<a href="#" title="Этот "закавыченный текст" абсолютно безопасен.">Наведите указатель мыши на меня, если у вас достаточно смелости!</a>
При наведении курсора мыши вы увидите: Этот "закавыченный текст" абсолютно безопасен.
HTML-сущности на примете
В определённых ситуациях
" может не давать ожидаемого результата, особенно при обработке атрибута
title на сервере или при указании этого атрибута во встроенном JavaScript. В таких случаях альтернативой является использование HTML-сущности
&quot;.
<a title="Вполне &quot;нормальный&quot; текст.">Наведитесь на меня и раскроете тайну!</a>
С помощью
&quot; HTML-сущность
" остаётся идентичной оригиналу, что позволяет корректно отображать двойные кавычки.
JavaScript в действии
Для динамического установления атрибута
title через JavaScript следует использовать обратные слеши (
\) для экранирования двойных кавычек.
document.getElementById('myLink').title = "Пример \"закавыченного\" текста";
Опасайтесь распространённых ошибок
Не используйте комбинацию обратного слеша и двойной кавычки
`" в HTML — данная комбинация действует только в JavaScript. В HTML обратный слеш не выполняет функцию экранирования.
Не поддавайтесь соблазну заменить двойные кавычки на одинарные — такой подход не всегда является лучшим решением, так как одинарные кавычки также имеют своё специфическое значение.
Визуализация
Экранирование в HTML можно сравнить с использованием секретного шифра в школьных записках для передачи скрытого сообщения.
Вместо фразы: "Ты "потрясающа"!" чтобы не быть раскрытым, лучше записать так...
...Ты "потрясающа"!
С первого взгляда, выглядит это довольно странно:
Но для определённого человека будет звучать как: Ты "потрясающа"!
Механизм экранирования в HTML позволяет нам шифровать и после расшифровывать сложные символы.
Запрос о кроссбраузерной совместимости
Ваш HTML должен корректно отображаться во всех браузерах, включая Firefox и Internet Explorer, подобно универсально понятной речи выступающей на конкурсе красоты Мисс Вселенная. Использование HTML-сущностей гарантирует правильное отображение во всех браузерах.
Выбор экранирования в зависимости от контекста
Независимо от того, работаете ли вы с непосредственно написанным HTML, генерируете страницы на сервере или динамически создаёте элементы при помощи JavaScript, умение выбирать подходящий метод экранирования оказывает влияние на качество и безопасность ваших программ.
- В серверных языках существуют специализированные функции, как, например,
htmlspecialcharsв PHP.
- Фреймворки для клиентского кодирования, такие как React или Angular, автоматически обрабатывают экранирование. Если вы используете чистый JavaScript, комбинирование методов
createElementи
setAttributeпоможет поддерживать безопасность заголовков.
Ксения Сорокина
веб-техредактор