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Экранирование двойных кавычек в title атрибуте HTML
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Экранирование двойных кавычек в title атрибуте HTML

#Веб-разработка  #Основы HTML  #Теги и атрибуты  
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Для экранирования двойных кавычек в атрибуте title следует использовать HTML-сущность &quot; на месте обычных двойных кавычек.

Пример кода:

HTML
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<a href="#" title="Этот &quot;закавыченный текст&quot; абсолютно безопасен.">Наведите указатель мыши на меня, если у вас достаточно смелости!</a>

При наведении курсора мыши вы увидите: Этот "закавыченный текст" абсолютно безопасен.

HTML-сущности на примете

В определённых ситуациях &quot; может не давать ожидаемого результата, особенно при обработке атрибута title на сервере или при указании этого атрибута во встроенном JavaScript. В таких случаях альтернативой является использование HTML-сущности &amp;quot;.

HTML
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<a title="Вполне &amp;quot;нормальный&amp;quot; текст.">Наведитесь на меня и раскроете тайну!</a>

С помощью &amp;quot; HTML-сущность &quot; остаётся идентичной оригиналу, что позволяет корректно отображать двойные кавычки.

Пошаговый план для смены профессии

JavaScript в действии

Для динамического установления атрибута title через JavaScript следует использовать обратные слеши (\) для экранирования двойных кавычек.

JS
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document.getElementById('myLink').title = "Пример \"закавыченного\" текста";

Опасайтесь распространённых ошибок

Не используйте комбинацию обратного слеша и двойной кавычки `" в HTML — данная комбинация действует только в JavaScript. В HTML обратный слеш не выполняет функцию экранирования.

Не поддавайтесь соблазну заменить двойные кавычки на одинарные — такой подход не всегда является лучшим решением, так как одинарные кавычки также имеют своё специфическое значение.

Визуализация

Экранирование в HTML можно сравнить с использованием секретного шифра в школьных записках для передачи скрытого сообщения.

Markdown
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Вместо фразы: "Ты "потрясающа"!" чтобы не быть раскрытым, лучше записать так...
Markdown
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...Ты &quot;потрясающа&quot;!

С первого взгляда, выглядит это довольно странно:

Markdown
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Но для определённого человека будет звучать как: Ты "потрясающа"!

Механизм экранирования в HTML позволяет нам шифровать и после расшифровывать сложные символы.

Запрос о кроссбраузерной совместимости

Ваш HTML должен корректно отображаться во всех браузерах, включая Firefox и Internet Explorer, подобно универсально понятной речи выступающей на конкурсе красоты Мисс Вселенная. Использование HTML-сущностей гарантирует правильное отображение во всех браузерах.

Выбор экранирования в зависимости от контекста

Независимо от того, работаете ли вы с непосредственно написанным HTML, генерируете страницы на сервере или динамически создаёте элементы при помощи JavaScript, умение выбирать подходящий метод экранирования оказывает влияние на качество и безопасность ваших программ.

  • В серверных языках существуют специализированные функции, как, например, htmlspecialchars в PHP.
  • Фреймворки для клиентского кодирования, такие как React или Angular, автоматически обрабатывают экранирование. Если вы используете чистый JavaScript, комбинирование методов createElement и setAttribute поможет поддерживать безопасность заголовков.
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Какую HTML-сущность следует использовать для экранирования двойных кавычек в атрибуте title?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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