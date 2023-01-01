Экранирование двойных кавычек в title атрибуте HTML

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Для экранирования двойных кавычек в атрибуте title следует использовать HTML-сущность " на месте обычных двойных кавычек.

Пример кода:

HTML Скопировать код <a href="#" title="Этот "закавыченный текст" абсолютно безопасен.">Наведите указатель мыши на меня, если у вас достаточно смелости!</a>

При наведении курсора мыши вы увидите: Этот "закавыченный текст" абсолютно безопасен.

HTML-сущности на примете

В определённых ситуациях " может не давать ожидаемого результата, особенно при обработке атрибута title на сервере или при указании этого атрибута во встроенном JavaScript. В таких случаях альтернативой является использование HTML-сущности &quot; .

HTML Скопировать код <a title="Вполне &quot;нормальный&quot; текст.">Наведитесь на меня и раскроете тайну!</a>

С помощью &quot; HTML-сущность " остаётся идентичной оригиналу, что позволяет корректно отображать двойные кавычки.

JavaScript в действии

Для динамического установления атрибута title через JavaScript следует использовать обратные слеши ( \ ) для экранирования двойных кавычек.

JS Скопировать код document.getElementById('myLink').title = "Пример \"закавыченного\" текста";

Опасайтесь распространённых ошибок

Не используйте комбинацию обратного слеша и двойной кавычки `" в HTML — данная комбинация действует только в JavaScript. В HTML обратный слеш не выполняет функцию экранирования.

Не поддавайтесь соблазну заменить двойные кавычки на одинарные — такой подход не всегда является лучшим решением, так как одинарные кавычки также имеют своё специфическое значение.

Визуализация

Экранирование в HTML можно сравнить с использованием секретного шифра в школьных записках для передачи скрытого сообщения.

Markdown Скопировать код Вместо фразы: "Ты "потрясающа"!" чтобы не быть раскрытым, лучше записать так...

Markdown Скопировать код ...Ты "потрясающа"!

С первого взгляда, выглядит это довольно странно:

Markdown Скопировать код Но для определённого человека будет звучать как: Ты "потрясающа"!

Механизм экранирования в HTML позволяет нам шифровать и после расшифровывать сложные символы.

Запрос о кроссбраузерной совместимости

Ваш HTML должен корректно отображаться во всех браузерах, включая Firefox и Internet Explorer, подобно универсально понятной речи выступающей на конкурсе красоты Мисс Вселенная. Использование HTML-сущностей гарантирует правильное отображение во всех браузерах.

Выбор экранирования в зависимости от контекста

Независимо от того, работаете ли вы с непосредственно написанным HTML, генерируете страницы на сервере или динамически создаёте элементы при помощи JavaScript, умение выбирать подходящий метод экранирования оказывает влияние на качество и безопасность ваших программ.