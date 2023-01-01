Двойной слеш в URL: что значит в href и src?

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Быстрый ответ

Применение // в начале href или src обеспечивает, что URL будет следовать протоколу страницы (HTTP или HTTPS). Это важно для избежания проблем смешанного содержания:

HTML Скопировать код <script src="//cdn.example.com/library.js"></script>

Такой подход подходит для сред, где безопасность имеет первостепенное значение, например, в Magento 1.X для обеспечения эффективной работы.

Что дает использование "//"?

Префикс // в URL подгоняет URL под протокол страницы и защищает от предупреждений браузера и блокировки ресурсов из-за смешанного содержания в HTTP и HTTPS.

Когда стоит использовать "//"

При переключении содержимого между HTTP и HTTPS.

Если сервер поддерживает оба протокола, это обеспечивает безопасное получение ресурсов.

Для улучшения совместимости с различными браузерами и предотвращения проблем с протоколами.

В чем может быть подвох

Использование относительных URL может вызвать оповещения о безопасности, если загрузка осуществляется по HTTP на защищенной странице.

Некоторые устаревшие технологии или прокси-серверы могут неправильно обрабатывать этот формат, что отрицательно сказывается на доступности ресурсов.

"//" – больше, чем кажется

В Magento 1.X относительные протокольные URL улучшают производительность и безопасность. Например, при проведении платежей через HTTPS, они позволяют избегать небезопасных элементов.

Визуализация "//"

Представьте мир без указания http:// или https:// . Используя // , браузер самостоятельно определяет протокол, экономя таким образом ресурсы.

Markdown Скопировать код С 'http://': 🏠🔗📬 (Почтальону даны точные указания) С '//': 🏠📬 (Письмо доставляется, так как почтальон знает район)

С // браузер следует текущему протоколу, что экономит процессорное время.

"//" в коде и на практике

Применение относительных протокольных URL является одной из наиболее эффективных методик в современной веб-разработке для загрузки скриптов, стилей и других ресурсов.

Верный друг браузера

Относительные протокольные URL совместимы со всеми современными браузерами, что упрощает управление ресурсами.

Безопасность – на первом месте

Использование // обеспечивает соблюдение безопасности браузера, что особенно важно на HTTPS-страницах во время обработки платежей или передачи личных данных.

Советы разработчику

Проверка поведения сайта в HTTP и HTTPS способствует его стабильности.

Обратите внимание на то, как CDN работают с относительными протокольными URL.

Важное влияние на безопасность страниц оказывают сторонние скрипты.

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