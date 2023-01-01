Двойной слеш в URL: что значит в href и src?#Основы HTML
Быстрый ответ
Применение
// в начале
href или
src обеспечивает, что URL будет следовать протоколу страницы (HTTP или HTTPS). Это важно для избежания проблем смешанного содержания:
<script src="//cdn.example.com/library.js"></script>
Такой подход подходит для сред, где безопасность имеет первостепенное значение, например, в Magento 1.X для обеспечения эффективной работы.
Что дает использование "//"?
Префикс
// в URL подгоняет URL под протокол страницы и защищает от предупреждений браузера и блокировки ресурсов из-за смешанного содержания в HTTP и HTTPS.
Когда стоит использовать "//"
- При переключении содержимого между HTTP и HTTPS.
- Если сервер поддерживает оба протокола, это обеспечивает безопасное получение ресурсов.
- Для улучшения совместимости с различными браузерами и предотвращения проблем с протоколами.
В чем может быть подвох
- Использование относительных URL может вызвать оповещения о безопасности, если загрузка осуществляется по HTTP на защищенной странице.
- Некоторые устаревшие технологии или прокси-серверы могут неправильно обрабатывать этот формат, что отрицательно сказывается на доступности ресурсов.
"//" – больше, чем кажется
В Magento 1.X относительные протокольные URL улучшают производительность и безопасность. Например, при проведении платежей через HTTPS, они позволяют избегать небезопасных элементов.
Визуализация "//"
Представьте мир без указания
http:// или
https://. Используя
//, браузер самостоятельно определяет протокол, экономя таким образом ресурсы.
С 'http://': 🏠🔗📬 (Почтальону даны точные указания)
С '//': 🏠📬 (Письмо доставляется, так как почтальон знает район)
С
// браузер следует текущему протоколу, что экономит процессорное время.
"//" в коде и на практике
Применение относительных протокольных URL является одной из наиболее эффективных методик в современной веб-разработке для загрузки скриптов, стилей и других ресурсов.
Верный друг браузера
Относительные протокольные URL совместимы со всеми современными браузерами, что упрощает управление ресурсами.
Безопасность – на первом месте
Использование
// обеспечивает соблюдение безопасности браузера, что особенно важно на HTTPS-страницах во время обработки платежей или передачи личных данных.
Советы разработчику
- Проверка поведения сайта в HTTP и HTTPS способствует его стабильности.
- Обратите внимание на то, как CDN работают с относительными протокольными URL.
- Важное влияние на безопасность страниц оказывают сторонние скрипты.
Полезные материалы
- Список схем URI – Википедия — Детальное описание структур URI.
- HTML Стандарт — Официальные правила синтаксиса HTML и URL.
- RFC 3986 – Унифицированный идентификатор ресурса (URI): Общий синтаксис — Основной документ по синтаксису URI.
- <a>: Элемент якорь – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Обзор элемента
<a>и атрибута href от MDN.
- HTTP – Есть ли какие-либо недостатки использования ведущего двойного слеша для наследования протокола в URL? например, src="//domain.example" – Stack Overflow — Обсуждение использования двойного слеша в URL на Stack Overflow.
- HTML Стандарт — Спецификация HTML о символьных ссылках.
Ксения Сорокина
веб-техредактор