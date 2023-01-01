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Двойной слеш в URL: что значит в href и src?
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Двойной слеш в URL: что значит в href и src?

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Быстрый ответ

Применение // в начале href или src обеспечивает, что URL будет следовать протоколу страницы (HTTP или HTTPS). Это важно для избежания проблем смешанного содержания:

HTML
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<script src="//cdn.example.com/library.js"></script>

Такой подход подходит для сред, где безопасность имеет первостепенное значение, например, в Magento 1.X для обеспечения эффективной работы.

Пошаговый план для смены профессии

Что дает использование "//"?

Префикс // в URL подгоняет URL под протокол страницы и защищает от предупреждений браузера и блокировки ресурсов из-за смешанного содержания в HTTP и HTTPS.

Когда стоит использовать "//"

  • При переключении содержимого между HTTP и HTTPS.
  • Если сервер поддерживает оба протокола, это обеспечивает безопасное получение ресурсов.
  • Для улучшения совместимости с различными браузерами и предотвращения проблем с протоколами.

В чем может быть подвох

  • Использование относительных URL может вызвать оповещения о безопасности, если загрузка осуществляется по HTTP на защищенной странице.
  • Некоторые устаревшие технологии или прокси-серверы могут неправильно обрабатывать этот формат, что отрицательно сказывается на доступности ресурсов.

"//" – больше, чем кажется

В Magento 1.X относительные протокольные URL улучшают производительность и безопасность. Например, при проведении платежей через HTTPS, они позволяют избегать небезопасных элементов.

Визуализация "//"

Представьте мир без указания http:// или https://. Используя //, браузер самостоятельно определяет протокол, экономя таким образом ресурсы.

Markdown
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С 'http://': 🏠🔗📬 (Почтальону даны точные указания)
С '//': 🏠📬 (Письмо доставляется, так как почтальон знает район)

С // браузер следует текущему протоколу, что экономит процессорное время.

"//" в коде и на практике

Применение относительных протокольных URL является одной из наиболее эффективных методик в современной веб-разработке для загрузки скриптов, стилей и других ресурсов.

Верный друг браузера

Относительные протокольные URL совместимы со всеми современными браузерами, что упрощает управление ресурсами.

Безопасность – на первом месте

Использование // обеспечивает соблюдение безопасности браузера, что особенно важно на HTTPS-страницах во время обработки платежей или передачи личных данных.

Советы разработчику

  • Проверка поведения сайта в HTTP и HTTPS способствует его стабильности.
  • Обратите внимание на то, как CDN работают с относительными протокольными URL.
  • Важное влияние на безопасность страниц оказывают сторонние скрипты.

Полезные материалы

  1. Список схем URI – Википедия — Детальное описание структур URI.
  2. HTML Стандарт — Официальные правила синтаксиса HTML и URL.
  3. RFC 3986 – Унифицированный идентификатор ресурса (URI): Общий синтаксис — Основной документ по синтаксису URI.
  4. <a>: Элемент якорь – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Обзор элемента <a> и атрибута href от MDN.
  5. HTTP – Есть ли какие-либо недостатки использования ведущего двойного слеша для наследования протокола в URL? например, src="//domain.example" – Stack Overflow — Обсуждение использования двойного слеша в URL на Stack Overflow.
  6. HTML Стандарт — Спецификация HTML о символьных ссылках.
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Что означает применение двойного слеша `//` в начале `href` или `src`?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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