Drag&Drop файлов в HTML input: совместимость и подсказки

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Быстрый ответ

Создайте область для перетаскивания файла на элемент загрузки файлов HTML. Для этого используйте отслеживание событий dragover и drop в JavaScript. Вот короткий и понятный способ реализации:

JS Скопировать код // Получаем элемент ввода файла и область перетаскивания var fileInput = document.getElementById('fileInput'); var dropArea = document.getElementById('dropArea'); // Обрабатываем событие наведения курсора мыши dropArea.addEventListener('dragover', e => { e.preventDefault(); dropArea.classList.toggle('active', true); // Визуально выделяем область перетаскивания }); // Обрабатываем событие отпускания файла dropArea.addEventListener('drop', e => { e.preventDefault(); dropArea.classList.toggle('active', false); // Убираем визуальное выделение fileInput.files = e.dataTransfer.files; // Присваиваем файлы элементу ввода });

Вот HTML-разметка с областью для перетаскивания и скрытым элементом ввода файлов:

HTML Скопировать код <div id="dropArea">Перетащите файлы сюда.</div> <input type="file" id="fileInput" hidden>

Таким способом вы сможете направлять файлы, перетащенные пользователем, непосредственно на элемент загрузки — это весьма удобно для пользователя.

Давайте добавим юзабилити?

Не забудьте заинтересовать пользователя, внесите CSS-переходы для эффектов наведения на область перетаскивания. Пользуйтесь псевдоклассами, например :valid , для стилизации валидного поля ввода. Также предложите различные механизмы выбора файлов — например, кнопки или div-элементы, которые имитируют клик по скрытому инпуту.

Основные принципы

Учтите поддержку обработки нескольких файлов. Убедитесь, что ваше решение корректно отрабатывает во всех популярных браузерах — Chrome, Firefox, IE10+ и Safari. Разнообразьте интерактивные эффекты. В частности, пусть элемент ввода сопровождает движение курсора, это сделает интерфейс более интуитивным.

Область для перетаскивания должна быть подготовлена к ограниченной загрузке файлов на страницу или в определённую её часть. Подготовьте также обработку загрузок со стороны сервера.

Баланс и контроль

Проверьте поддержку браузерами HTML5, и предложите альтернативные механизмы для старых или не поддерживающих HTML5 браузеров. Избавьте опытных пользователей от ненужного JavaScript для более быстрого и эффективного взаимодействия.

Визуализация

Опишем файл как бумажный самолётик (📄✈️), и давайте представим, что он направляется в почтовый ящик HTML-формы (📫):

Markdown Скопировать код Перед перетаскиванием: 📄✈️ ➡️️ 🚫📫 Во время перетаскивания: 📄✈️ ✈️ ✈️ ➡️️ ✅📫 После перетаскивания: 🚪📫 (📄✈️ внутри)

Помогите вашему 📄✈️ долететь до 📫 — и загрузка будет проведена успешно!

Markdown Скопировать код **Элемент формы:** [___📫___] **Ваш файл:** 📄✈️ **Действие:** Наведите 📄✈️ на 📫 **Результат:** Файл успешно загружен!

Подумайте о будущем: доступность и проработка UX

Создайте визуально понятную область проветаскивания. Используйте описательный контент и визуальные сигналы, добавьте текстовые пояснения для пользователей с нарушением совей слуха. Выделяйте статус активности области перетаскивания в момент перемещения файла.

В завершение: безопасность и производительность

Не забывайте об безопасности приложения, отфильтровывайте типы файлов на клиенте и проводите санитарную обработку загружаемых файлов на сервере. При работе с огромными файлами используйте механизм фрагментации для предотвращения сбоев и увеличения производительности.

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