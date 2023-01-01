Допустимые символы в URL: Регулярные выражения и примеры#SEO #ТехSEO #Регулярные выражения
Быстрый ответ
В URL разрешено использование буквенно-цифровых символов (
A-Z,
a-z,
0-9), безопасных (
-,
_,
.,
~), специальных (
!,
*,
',
(,
)) и зарезервированных (
;,
/,
?,
:,
@,
&,
=,
+,
$,
,). Неподдерживаемые символы кодируются в процентах по их шестнадцатеричному ASCII-коду — например,
%20 представляет пробел. Вот пример такого кодирования:
https://www.example.com/search?q=coding%20tips
Здесь
%20 заменяет пробел, форматируя структурированный запрос с параметрами.
Роль символов в URL
Каждый символ в URL выполняет свою функцию. Знак вопроса
? открывает строку запроса, а символ решетки
# указывает на начало идентификатора фрагмента. Благодаря структурированности URL они удобны в использовании и соответствуют стандартам.
Последовательности символов, например,
../ в URL позволяют подняться на уровень выше, но особые сочетания типа
// могут серьезно изменить смысл URL, возможно, перенаправив на другой сервер.
Сложные символы, вроде эмодзи или пробелов, требуют процентного кодирования, так как они не соответствуют стандартному ASCII. Например, эмодзи 😊 будет закодирован как
%F0%9F%98%8A.
При программном формировании URL полезно использовать функции типа
encodeURIComponent() в JavaScript для корректной обработки подобных символов.
Обоснование необходимости процентного кодирования
Символы типа
& и
= в URL требуют кодирования для избежания паразитного взаимодействия и сохранения их литерального значения.
Символы ASCII, не относящиеся к основным, и символы, используемые в международных URL, также стоит кодировать в процентах для правильной интерпретации серверами и клиентами.
Корректное кодирование URL избавляет от проблем с кешированием, обработкой запросов и угрозами безопасности, включая SQL-инъекции.
Визуализация
Возьмем для примера чемодан (🧳) для путешествий, упакованный согласно правилам:
| Чемодан (🧳) | Допустимое содержимое |
| ---------------| --------------------------------------------|
| URL (🧳) | A-Z, a-z, 0-9, "-", "_", ".", "~" |
Преобразуем запрещенные предметы в допустимый формат посредством процентного кодирования:
До (❌): [🍎, " ", 🎲, 😊]
После (✅): [🍎, "%20", 🎲, "%F0%9F%98%8A"] // Дорогой, я уменьшил детей
Бирки на багаж (🏷️) —
scheme,
authority,
path и другие компоненты помогают определить содержимое нашего цифрового чемодана, также как GPS помогает в путешествиях по интернету.
Лучшие практики при создании URL
Употребление некоторых небезопасных символов (
<,
>,
",
{,
},
|,
`, ^
,
Необычные ситуации и поиск и устранение неполадок
Интерпретация URL в разных браузерах может отличаться. Проблематичные символы, такие как вертикальная черта
|, подчеркивают необходимость консистентности и надлежащего кодирования для обеспечения совместимости.
Пробелы — распространенная ошибка. Используйте код
%20 или символ
+ (в строках запроса) для обеспечения совместимости. В "космосе" ваших URL пробелы должны быть закодированы.
При включении пользовательского ввода в URL критически важно провести валидацию и кодирование, чтобы предотвратить возникновение нерабочих ссылок и уязвимости системы.
Полезные материалы
- RFC 3986 – Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax — обязательное чтение для понимания структуры и синтаксиса URI.
- Character encodings: Essential concepts — вводный материал от W3C по вопросам символов и кодировок.
- encodeURIComponent() – JavaScript | MDN — подробное руководство по кодированию компонентов URI с использованием JavaScript.
- RFC 8141 – Uniform Resource Names (URNs) — всесторонние сведения о синтаксисе URN.
- What is URL Encoding and How does it work? | URLEncoder — доступное и ясное объяснение процентного кодирования с жизненными примерами.
- HTML Standard — стандарт HTML5, содержащий информацию об элементе
<a>и его взаимодействии с URL.
- (Please) Stop Using Unsafe Characters in URLs | Perishable Press — полезный список допустимых символов URL и лучших практик их использования.
Анна Воробьёва
специалист по поисковой аналитике