Допустимые символы в URL: Регулярные выражения и примеры

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Быстрый ответ

В URL разрешено использование буквенно-цифровых символов ( A-Z , a-z , 0-9 ), безопасных ( - , _ , . , ~ ), специальных ( ! , * , ' , ( , ) ) и зарезервированных ( ; , / , ? , : , @ , & , = , + , $ , , ). Неподдерживаемые символы кодируются в процентах по их шестнадцатеричному ASCII-коду — например, %20 представляет пробел. Вот пример такого кодирования:

https://www.example.com/search?q=coding%20tips

Здесь %20 заменяет пробел, форматируя структурированный запрос с параметрами.

Роль символов в URL

Каждый символ в URL выполняет свою функцию. Знак вопроса ? открывает строку запроса, а символ решетки # указывает на начало идентификатора фрагмента. Благодаря структурированности URL они удобны в использовании и соответствуют стандартам.

Последовательности символов, например, ../ в URL позволяют подняться на уровень выше, но особые сочетания типа // могут серьезно изменить смысл URL, возможно, перенаправив на другой сервер.

Сложные символы, вроде эмодзи или пробелов, требуют процентного кодирования, так как они не соответствуют стандартному ASCII. Например, эмодзи 😊 будет закодирован как %F0%9F%98%8A .

При программном формировании URL полезно использовать функции типа encodeURIComponent() в JavaScript для корректной обработки подобных символов.

Обоснование необходимости процентного кодирования

Символы типа & и = в URL требуют кодирования для избежания паразитного взаимодействия и сохранения их литерального значения.

Символы ASCII, не относящиеся к основным, и символы, используемые в международных URL, также стоит кодировать в процентах для правильной интерпретации серверами и клиентами.

Корректное кодирование URL избавляет от проблем с кешированием, обработкой запросов и угрозами безопасности, включая SQL-инъекции.

Визуализация

Возьмем для примера чемодан (🧳) для путешествий, упакованный согласно правилам:

Markdown Скопировать код | Чемодан (🧳) | Допустимое содержимое | | ---------------| --------------------------------------------| | URL (🧳) | A-Z, a-z, 0-9, "-", "_", ".", "~" |

Преобразуем запрещенные предметы в допустимый формат посредством процентного кодирования:

Markdown Скопировать код До (❌): [🍎, " ", 🎲, 😊] После (✅): [🍎, "%20", 🎲, "%F0%9F%98%8A"] // Дорогой, я уменьшил детей

Бирки на багаж (🏷️) — scheme , authority , path и другие компоненты помогают определить содержимое нашего цифрового чемодана, также как GPS помогает в путешествиях по интернету.

Лучшие практики при создании URL

Употребление некоторых небезопасных символов ( < , > , " , { , } , | , `, ^ , ``) может вызвать ошибки и угрозы безопасности. Рекомендуется избегать их в URL, как неслишком дружественных пользователей.

Необычные ситуации и поиск и устранение неполадок

Интерпретация URL в разных браузерах может отличаться. Проблематичные символы, такие как вертикальная черта | , подчеркивают необходимость консистентности и надлежащего кодирования для обеспечения совместимости.

Пробелы — распространенная ошибка. Используйте код %20 или символ + (в строках запроса) для обеспечения совместимости. В "космосе" ваших URL пробелы должны быть закодированы.

При включении пользовательского ввода в URL критически важно провести валидацию и кодирование, чтобы предотвратить возникновение нерабочих ссылок и уязвимости системы.

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