Добавляем событие onload для элемента div в HTML#Работа с DOM #События в браузере #Div и спаны
Быстрый ответ
Событие
DOMContentLoaded в JavaScript позволяет эмулировать поведение
onload для элемента
<div>. Это событие срабатывает, когда весь HTML-документ загружен и готов к использованию.
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
// Здесь вы можете начать работу с любым div-элементом!
});
Если вы предпочитаете использовать jQuery, то событию
$(function() {}) будет удобно начать работу:
$(function() {
// Здесь можно осуществлять манипуляции с div-элементом, используя селектор $('#yourDivId')
});
Замените
'#yourDivId' на идентификатор вашего элемента
<div>.
Идём дальше: Расположение тега script
Размещение тега
<script> в конце документа, перед закрывающим тегом
</body>, поможет ускорить загрузку веб-страницы. Чем позже скрипт начинает работу, тем быстрее браузер сможет дойти до вашего элемента
<div>.
Элемент без src! Используем IMG onerror
События
onload для
<div> являются нечто необычным, однако можно обойти систему, применяя спецификацию
<img onerror>:
<div id="loadDiv">
<img src="nonexistent/image.png" onerror="divLoaded()" style="display:none;">
</div>
<script>
function divLoaded() {
// Ваш div успешно "загружен"!
}
</script>
Данный подход использует обработку ошибок при загрузке изображений в качестве сигнала к действию.
В ритме реального времени: Обработка динамического контента
Если ваш элемент
<div> добавлен в код динамически, например, через JavaScript, вам придётся немного подождать:
function contentAdded() {
// И здесь div выходит на пик своего выступления!
}
// Подготовка сцены для нового содержимого
setTimeout(() => {
document.getElementById('dynamicDiv').innerHTML = '<p>New content</p>';
contentAdded();
}, 1000);
Визуализация
Pабота со событием window.onload для элемента
div можно сравнить с проигрыванием первого волнующего аккорда на гитаре:
🎸 (Гитарный аккорд) вызывает ➡️ 🔥 (Запуск пиротехники) ➡️ толпа взбудоражена и 🎉 (Летят конфетти)
window.onload = function() {
document.getElementById('myDiv').innerHTML = '🔥🎉'; // Вот и пиротехника с конфетти!
};
Как только звучит этот аккорд (
🎸), div начинает своё выступление (
🔥🎉).
Центр сцены: Эффективный вызов функций
Разместите код JavaScript сразу после вашего div в HTML для мгновенной реакции:
<div id="immediateDiv">
<!-- Содержимое, готовое донести до аудитории -->
</div>
<script type="text/javascript">
// Всё готово для мгновенного использования.
</script>
jQuery: главное событие
Если используется jQuery, метод
trigger() может помочь имитировать 'onload':
$('div#triggerDiv').on('customLoad', function() {
// Фанфары гремят – событие jQuery вызвано!
});
// Время для того, чтобы ваше пользовательское событие вышло на сцену
$('div#triggerDiv').trigger('customLoad');
Избегая подводных камней: Совместимость и соображения
Не стоит забывать, что использовать
onload следует там, где это действительно необходимо — в
<body>,
<iframe>,
<img> и так далее. Подготовьте список контрольных пунктов, чтобы избежать ошибок.
Полезные материалы
- Введение в события – Обучение веб-разработке | MDN — Полный обзор событий от MDN Web Docs.
- HTML-атрибуты событий | W3Schools — Полный список HTML-атрибутов событий от W3Schools.
- Стандартные действия браузера — Всё о стандартных действиях в браузере с JavaScript.info.
- Создание пользовательских событий в JavaScript — SitePoint — Узнайте, как создать события в JavaScript с SitePoint.
- HTML Спецификация — Подробная спецификация HTML5, рассматривающая
Глобальные атрибуты, включая
onload.
- HTML тег div — Информация о теге
<div>и его использовании в HTML от W3Schools.
- .ready() | Документация jQuery API — Документация по методу
.ready(), ожидающему готовности DOM, от jQuery.
Тимур Голубев
веб-разработчик