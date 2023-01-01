Добавляем пунктирное подчеркивание тексту HTML без CSS-файла

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Быстрый ответ

Для реализации пунктирного подчеркивания используйте CSS-свойство text-decoration-style со значением dotted :

CSS Скопировать код .dotted-underline { text-decoration: underline; text-decoration-style: dotted; }

Примените этот класс для наделения текста пунктирным подчеркиванием:

HTML Скопировать код <span class="dotted-underline">Текст с пунктирным подчеркиванием.</span>

Расширьте функционал с помощью border-bottom для детальной конфигурации:

CSS Скопировать код .custom-dotted { border-bottom: 1px dotted #000; text-decoration: none; }

Пример собственного пунктирного подчеркивания:

HTML Скопировать код <span class="custom-dotted">Собственное пунктирное подчеркивание.</span>

Основы инлайнового стилизования

Вам необходим не отдельный CSS-файл для присвоения стилей. Вы можете использовать встроенные стили или тег <style> внутри <head> для быстрой настройки.

Вот пример инлайнового стиля:

HTML Скопировать код <span style="border-bottom: 1px dotted; text-decoration: none;">Инлайновое пунктирное подчеркивание.</span>

Или опишите стиль в <head> для систематичного применения:

HTML Скопировать код <head> <style> .head-dotted { border-bottom: 1px dotted blue; text-decoration: none; } </style> </head> <body> <p class="head-dotted">Пунктирное подчеркивание, определенное в «head».</p> </body>

Особенности браузеров и хитрые трюки

В Firefox и Opera тег <abbr> имеет пунктирное подчеркивание по умолчанию. Сочетая его с атрибутом title , вы создадите эффект всплывающей подсказки:

HTML Скопировать код <abbr title="Hypertext Markup Language" style="border-bottom: 1px dotted; text-decoration: none;">HTML</abbr>

Для обеспечения единого вида в различных браузерах всегда задавайте свой стиль и избегайте использования изображений для подчёркивания — так вы улучшите доступность контента.

Развиваем подчеркивание

Пройдите испытание на цвет и позицию

Добавьте цвета:

CSS Скопировать код .colorful-dotted { border-bottom: 1px dotted purple; text-decoration: none; }

Настройте расположение:

CSS Скопировать код .spacing-dotted { text-decoration: underline dotted; text-underline-position: under; }

Мир сплошного и волнистого подчеркивания

Для классического подчеркивания:

CSS Скопировать код .solid-underline { text-decoration: underline solid; }

Для нестандартного подчеркивания:

CSS Скопировать код .wavy-underline { text-decoration: underline wavy; }

Оставайтесь стильным для новичков

Если вы только начинаете путь разработчика, этот обзор CSS поможет освоиться с базовыми понятиями.

Визуализация

Представим текст в примере рубашки:

Markdown Скопировать код "Ткань" рубашки: "Привет, Мир!"

Добавляем стиль с помощью text-decoration :

CSS Скопировать код text-decoration: underline; text-decoration-style: dotted;

В итоге получаем стильный результат:

Markdown Скопировать код **Ткань** рубашки: "Привет, Мир!" 👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Теперь наш текст элегантно подчеркнут модными точками.

Решение возможных проблем

Отладка проблемы исчезающих точек

Если подчеркивание внезапно исчезает, выполните следующие проверки:

Обратите внимание на ширину границы.

Проверьте, совместим ли элемент со стилем границы.

Отследите конфликтующие CSS-правила.

Творческий контроль с помощью псевдоэлементов

Используйте ::before и ::after для гибкости стилей:

CSS Скопировать код .dotted-underline::after { content: ''; border-bottom: 1px dotted; position: absolute; left: 0; right: 0; }

Сундук с CSS-сокровищами

Подробности можно найти в CSS Text Decoration Module.

Кроссбраузерная совместимость

Не забывайте проверять внешний вид подчеркивания в различных браузерах. Инструменты, такие как BrowserStack, могут быть весьма полезны.

Адаптивный дизайн

Ваш пунктир должен выглядеть прекрасно на любом устройстве. Используйте относительные величины, например em .

Полезные материалы