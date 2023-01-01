Добавляем отступы между ячейками таблицы CSS: основы

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Быстрый ответ

Для создания пространства между ячейками <td> в таблице используйте свойство CSS border-spacing , применявшееся к элементу <table> :

CSS Скопировать код table { border-spacing: 10px; /* Добавляем разделительные пространства между ячейками */ }

Чтобы расширить внутренние поля ячеек, установите padding для <td> :

CSS Скопировать код td { padding: 5px; /* Здесь теперь более подробное пространство */ }

Важно: для функционирования border-spacing свойство border-collapse должно быть установлено в значение separate .

Разъясняем методы управления пространством в таблицах

Разница между внутренним полем (padding), внешним полем (margin) и пространством между границами (border-spacing)

Чёткое осознание различий между padding , margin и border-spacing даст вам возможность легко манипулировать пространственным размещением в таблицах:

padding обеспечивает внутреннее пространство в ячейке, аналогичное комфорту мягких подушек.

обеспечивает внутреннее пространство в ячейке, аналогичное комфорту мягких подушек. margin никак не влияет на таблицы и для ячеек <td> не используется.

никак не влияет на таблицы и для ячеек не используется. border-spacing отвечает за пространство между ячейками. Важно помнить, что border-collapse: collapse и border-spacing не могут функционировать совместно.

Учёт браузера IE7 и более ранних версий

border-spacing , хотя и эффективен, не поддерживается в IE7 и более старых версиях. Используйте атрибут cellspacing внутри тега <table> , чтобы получить аналогичный результат в этих браузерах:

HTML Скопировать код <table cellspacing="10"> <!-- Содержимое таблицы --> </table>

Сохранение цветовых решений

С помощью border-spacing вы не только добавляете пространство между ячейками, но и делаете видимым фон ячеек:

CSS Скопировать код td { background-color: blue; /* Разделительное пространство не скроет этот цвет */ }

Визуализация

Если бы <td> были домами...

Markdown Скопировать код 🏠🏠🏠🏠

... border-spacing волшебным образом превратит их в живописные улочки с зелёными аллеями:

CSS Скопировать код table { border-spacing: 10px; }

И вот они, грациозные особняки с собственными садиками:

Markdown Скопировать код 🏠🌿🏠🌿🏠🌿🏠

Каждый 🌿 символизирует интервалы между ячейками, созданные через CSS. Вот и всё!

Создаём идеальное оформление таблицы

Стильное размещение при помощи border-spacing

Свойство border-spacing дает возможность отдельно задавать расстояния по горизонтали и вертикали:

CSS Скопировать код table { border-spacing: 10px 5px; /* Горизонтальные и вертикальные промежутки */ }

Гармония пространства благодаря отступам

Сочетайте border-spacing и padding , чтобы достичь высшей визуальной гармонии:

CSS Скопировать код td { padding: 2px 8px 2px 8px; /* Великолепно сгармонировано */ }

Работа со старыми версиями браузеров

У старых браузеров есть свои причуды, поэтому используйте специальные условные комментарии для IE7 и более старых версий:

HTML Скопировать код <!--[if lt IE 8]> <style> table { /* Стили для старых версий браузера */ } </style> <![endif]-->

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