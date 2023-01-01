Добавляем отступы между ячейками таблицы CSS: основы#CSS и верстка #Таблицы #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для создания пространства между ячейками
<td> в таблице используйте свойство CSS
border-spacing, применявшееся к элементу
<table>:
table {
border-spacing: 10px; /* Добавляем разделительные пространства между ячейками */
}
Чтобы расширить внутренние поля ячеек, установите
padding для
<td>:
td {
padding: 5px; /* Здесь теперь более подробное пространство */
}
Важно: для функционирования
border-spacing свойство
border-collapse должно быть установлено в значение
separate.
Разъясняем методы управления пространством в таблицах
Разница между внутренним полем (padding), внешним полем (margin) и пространством между границами (border-spacing)
Чёткое осознание различий между
padding,
margin и
border-spacing даст вам возможность легко манипулировать пространственным размещением в таблицах:
paddingобеспечивает внутреннее пространство в ячейке, аналогичное комфорту мягких подушек.
marginникак не влияет на таблицы и для ячеек
<td>не используется.
border-spacingотвечает за пространство между ячейками. Важно помнить, что
border-collapse: collapseи
border-spacingне могут функционировать совместно.
Учёт браузера IE7 и более ранних версий
border-spacing, хотя и эффективен, не поддерживается в IE7 и более старых версиях. Используйте атрибут
cellspacing внутри тега
<table>, чтобы получить аналогичный результат в этих браузерах:
<table cellspacing="10">
<!-- Содержимое таблицы -->
</table>
Сохранение цветовых решений
С помощью
border-spacing вы не только добавляете пространство между ячейками, но и делаете видимым фон ячеек:
td {
background-color: blue; /* Разделительное пространство не скроет этот цвет */
}
Визуализация
Если бы
<td> были домами...
🏠🏠🏠🏠
...
border-spacing волшебным образом превратит их в живописные улочки с зелёными аллеями:
table { border-spacing: 10px; }
И вот они, грациозные особняки с собственными садиками:
🏠🌿🏠🌿🏠🌿🏠
Каждый 🌿 символизирует интервалы между ячейками, созданные через CSS. Вот и всё!
Создаём идеальное оформление таблицы
Стильное размещение при помощи border-spacing
Свойство
border-spacing дает возможность отдельно задавать расстояния по горизонтали и вертикали:
table {
border-spacing: 10px 5px; /* Горизонтальные и вертикальные промежутки */
}
Гармония пространства благодаря отступам
Сочетайте
border-spacing и
padding, чтобы достичь высшей визуальной гармонии:
td {
padding: 2px 8px 2px 8px; /* Великолепно сгармонировано */
}
Работа со старыми версиями браузеров
У старых браузеров есть свои причуды, поэтому используйте специальные условные комментарии для IE7 и более старых версий:
<!--[if lt IE 8]>
<style>
table {
/* Стили для старых версий браузера */
}
</style>
<![endif]-->
Полезные материалы
- CSS border-spacing — обзор свойства
border-spacingна сайте W3Schools.
- border-spacing | CSS-Tricks — глубокий декомпоз на
border-spacingот CSS-Tricks.
- Стилизация таблиц – Обучение веб-разработке | MDN — руководство по стилизации таблиц при помощи CSS от MDN Web Docs.
- CSS Padding — пояснение функции отступов (padding) в CSS от W3Schools.
- Контекст форматирования в строку – CSS: каскадные таблицы стилей | MDN — введение в инлайновую разметку и блоковые модели от MDN.
- CSS table – CSS: каскадные таблицы стилей | MDN — объяснение макетов таблиц в CSS и их атрибутов от MDN.
- Топ-10 дизайнов таблиц CSS — Smashing Magazine — рейтинг дизайнов таблиц от Smashing Magazine.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда