Добавляем и удаляем строки в div с помощью JavaScript#Веб-разработка #Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
// Для добавления содержимого используйте операцию присваивания с добавлением:
document.querySelector('#yourDiv').innerHTML += '<p>Добавляем этот текст</p>';
// Для очистки содержимого применяйте простое присваивание пустой строки:
document.querySelector('#yourDiv').innerHTML = '';
С помощью
innerHTML += добавляйте контент в
div, а через
innerHTML = '' очищайте весь содержимый элемента.
Оптимизация работы с DOM для повышения производительности
Эффективное добавление элементов
Производительное добавление новых элементов в DOM возможно с помощью методов
createElement и
appendChild:
// createElement – как создание небольшого чуда:
let newElement = document.createElement('div');
// appendChild – как радушное принятие в семью элементов:
container.appendChild(newElement);
Удаление элементов без лишних побочных эффектов
Для удаления элемента применяйте метод
remove его родительского узла:
// Бережное отношение к элементам:
elementToRemove.parentNode.remove(elementToRemove);
Тщательная очистка
И помимо самого элемента удаляйте и обработчики событий, связанные с ним:
// С благодарностью отпускаем:
elementToRemove.removeEventListener('click', yourEventHandler);
// И безо всяких угрызений удаляем:
elementToRemove.remove();
Делегирование событий и управление динамическими элементами
Уделите внимание делегированию событий
Делегирование событий позволяет оптимизировать управление событиями в
div, экономя ресурсы:
// Родители всегда правы:
document.getElementById('yourDiv').addEventListener('click', function(event) {
if (event.target.classList.contains('remove-btn')) {
// 'Прощайте безвозвратно...' – волшебное действие JavaScript
event.target.closest('.row').remove();
}
});
Польза от использования идентификаторов
Присвоение идентификаторов элементам способствует их управлению и настройке визуальных стилей:
// Каждый элемент − безупречный раритет...
newElement.className = 'dynamic-content';
newElement.id = `content-${uniqueId}`;
Используйте уникальные идентификаторы, чтобы не запутаться в DOM.
Визуализация
Вот так это выглядит на практике:
До:
[📚,🖼️,🌱]
Добавляем новый элемент на полку:
document.getElementById('your-shelf').innerHTML += '<div>🎮</div>';
После:
[📚,🖼️,🌱,🎮]
Удаляем элемент, и вот его уже нет:
document.getElementById('game').remove();
И вот они, трое последних:
[📚,🖼️,🌱]
Умело перестраивайте оформление, не создавая его заново!
Продвинутые методы и важные нюансы
Вставка HTML в строго определенное место с помощью метода insertAdjacentHTML
Используйте
insertAdjacentHTML для точной расстановки контента:
// Место во всём важно!
document.getElementById('yourDiv').insertAdjacentHTML('beforeend', '<div>И ещё немного текста</div>');
Соблюдение единого визуального оформления
Применяйте одинаковые классы для динамически добавляемых элементов, чтобы поддерживать согласованный стиль:
// Одевайтесь, как если бы весь DOM был вашей сценой!
newElement.classList.add('consistent-style');
Полезные функции для работы с элементами
Сделайте свой код проще, описав логику в функциях:
// Мастер по встрече новых элементов!
function addRow() { /* Ваш код для новой строки здесь */ }
// Искушенный в делах прощания!
function removeRow(rowId) { /* Ваш код удаления строки здесь */ }
Предупреждение утечек памяти при очистке обработчиков событий
Освобождайте обработчики событий для элементов, которые уже удалены, чтобы избежать утечек памяти:
// 'Тебе здесь не рады, уходи!'
document.querySelectorAll('.dynamic-content').forEach(elem => {
elem.removeEventListener('click', yourEventHandler);
});
Полезные материалы
- JavaScript HTML DOM — Отличное пособие по взаимодействию с HTML DOM в JavaScript.
- Введение в DOM – Web API | MDN – Всё, что стоит знать о Документной Объектной Модели.
- Свойство Element: innerHTML – Web API | MDN — Подробная информация о манипуляциях с HTML через свойство
innerHTML.
- Метод Node: appendChild() – Web API | MDN — Учебник о добавлении дочерних узлов к элементу.
- Метод Element: insertAdjacentHTML() – Web API | MDN — Детальное освещение темы вставки HTML относительно узлов элементов.
- Метод Node: removeChild() – Web API | MDN — Справочник по удалению элементов из DOM.
- Можно ли добавить HTML в innerHTML без уничтожения событий вложенных элементов? – Stack Overflow — Обсуждение вопроса о внесении изменений в
innerHTMLбез запутывания обработчиков событий.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик