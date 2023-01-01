Добавляем и удаляем строки в div с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

JS Скопировать код // Для добавления содержимого используйте операцию присваивания с добавлением: document.querySelector('#yourDiv').innerHTML += '<p>Добавляем этот текст</p>'; // Для очистки содержимого применяйте простое присваивание пустой строки: document.querySelector('#yourDiv').innerHTML = '';

С помощью innerHTML += добавляйте контент в div , а через innerHTML = '' очищайте весь содержимый элемента.

Оптимизация работы с DOM для повышения производительности

Эффективное добавление элементов

Производительное добавление новых элементов в DOM возможно с помощью методов createElement и appendChild :

JS Скопировать код // createElement – как создание небольшого чуда: let newElement = document.createElement('div'); // appendChild – как радушное принятие в семью элементов: container.appendChild(newElement);

Удаление элементов без лишних побочных эффектов

Для удаления элемента применяйте метод remove его родительского узла:

JS Скопировать код // Бережное отношение к элементам: elementToRemove.parentNode.remove(elementToRemove);

Тщательная очистка

И помимо самого элемента удаляйте и обработчики событий, связанные с ним:

JS Скопировать код // С благодарностью отпускаем: elementToRemove.removeEventListener('click', yourEventHandler); // И безо всяких угрызений удаляем: elementToRemove.remove();

Делегирование событий и управление динамическими элементами

Уделите внимание делегированию событий

Делегирование событий позволяет оптимизировать управление событиями в div , экономя ресурсы:

JS Скопировать код // Родители всегда правы: document.getElementById('yourDiv').addEventListener('click', function(event) { if (event.target.classList.contains('remove-btn')) { // 'Прощайте безвозвратно...' – волшебное действие JavaScript event.target.closest('.row').remove(); } });

Польза от использования идентификаторов

Присвоение идентификаторов элементам способствует их управлению и настройке визуальных стилей:

JS Скопировать код // Каждый элемент − безупречный раритет... newElement.className = 'dynamic-content'; newElement.id = `content-${uniqueId}`;

Используйте уникальные идентификаторы, чтобы не запутаться в DOM.

Визуализация

Вот так это выглядит на практике:

Markdown Скопировать код До: [📚,🖼️,🌱]

Добавляем новый элемент на полку:

JS Скопировать код document.getElementById('your-shelf').innerHTML += '<div>🎮</div>';

Markdown Скопировать код После: [📚,🖼️,🌱,🎮]

Удаляем элемент, и вот его уже нет:

JS Скопировать код document.getElementById('game').remove();

Markdown Скопировать код И вот они, трое последних: [📚,🖼️,🌱]

Умело перестраивайте оформление, не создавая его заново!

Продвинутые методы и важные нюансы

Вставка HTML в строго определенное место с помощью метода insertAdjacentHTML

Используйте insertAdjacentHTML для точной расстановки контента:

JS Скопировать код // Место во всём важно! document.getElementById('yourDiv').insertAdjacentHTML('beforeend', '<div>И ещё немного текста</div>');

Соблюдение единого визуального оформления

Применяйте одинаковые классы для динамически добавляемых элементов, чтобы поддерживать согласованный стиль:

JS Скопировать код // Одевайтесь, как если бы весь DOM был вашей сценой! newElement.classList.add('consistent-style');

Полезные функции для работы с элементами

Сделайте свой код проще, описав логику в функциях:

JS Скопировать код // Мастер по встрече новых элементов! function addRow() { /* Ваш код для новой строки здесь */ } // Искушенный в делах прощания! function removeRow(rowId) { /* Ваш код удаления строки здесь */ }

Предупреждение утечек памяти при очистке обработчиков событий

Освобождайте обработчики событий для элементов, которые уже удалены, чтобы избежать утечек памяти:

JS Скопировать код // 'Тебе здесь не рады, уходи!' document.querySelectorAll('.dynamic-content').forEach(elem => { elem.removeEventListener('click', yourEventHandler); });

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