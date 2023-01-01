Добавление заголовка Authorization в <img src> в Vue.js

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Быстрый ответ

Чтобы передать заголовок авторизации при отображении изображения, используйте серверную прокси-обработку. С использованием Node.js и Express изображение загружается под вашими учётными данными и передаётся клиенту:

JS Скопировать код app.get('/image', async (req, res) => { const imgResponse = await fetch('IMAGE_URL', { headers: { 'Authorization': 'Bearer TOKEN' } }); res.type(imgResponse.headers.get('content-type')); imgResponse.body.pipe(res); });

В HTML атрибут src элемента <img> ссылается на прокси-путь:

HTML Скопировать код <img src="/image" alt="Защищённое изображение"/>

Следуйте указанию, заменив 'IMAGE_URL' на реальный URL изображения и 'TOKEN' на ваш токен. Сервер здесь выступает в роли посредника, обеспечивая передачу изображения клиенту, при этом не раскрывая конфиденциальные данные.

Использование JavaScript для осуществления вашей секретной миссии

Если вам нужно больше контроля на стороне клиента и вы хотите избежать использования серверного прокси, рассмотрите следующие подходы:

Fetch API: Ваш секретный агент для получения изображений

Fetch API позволяет запрашивать изображения с заданными заголовками:

JS Скопировать код fetch('IMAGE_URL', { headers: { 'Authorization': 'Bearer TOKEN' } }) .then(response => response.blob()) .then(blob => { const imageUrl = URL.createObjectURL(blob); document.getElementById('image').src = imageUrl; });

Blob — это файл в бинарном формате, который можно преобразовать в URL для отображения через тег <img> .

Service Worker: Перехват запросов

Service Worker может перехватывать запросы и вставлять в них необходимые заголовки:

JS Скопировать код self.addEventListener('fetch', event => { if (event.request.url.endsWith('/image')) { const newHeaders = new Headers(event.request.headers); newHeaders.append('Authorization', 'Bearer TOKEN'); const modRequest = new Request(event.request, { headers: newHeaders }); event.respondWith(fetch(modRequest)); } });

С помощью Service Worker можно управлять загрузкой ресурсов.

Изображения в формате base64 через data URI

Меньшие по размеру изображения можно преобразовать в base64-кодировку и использовать в виде data URI :

JS Скопировать код fetch('IMAGE_URL', { headers: { 'Authorization': 'Bearer TOKEN' } }) .then(response => response.arrayBuffer()) .then(buffer => { const base64Flag = 'data:image/jpeg;base64,'; const imageStr = arrayBufferToBase64(buffer); document.getElementById('image').src = base64Flag + imageStr; });

Однако большие изображения в этом формате могут ухудшить производительность, поэтому используйте данный метод вдумчиво.

JSON Web Tokens (JWT)

JWT хранят в себе важные данные и требуют особого внимания при управлении:

JS Скопировать код // Серверная сторона: генерация nonce app.get('/generate-nonce', (req, res) => { const nonce = createNonce(req.user); res.json({ nonce }); }); // Клиентская сторона: получение изображения с nonce fetch('/path-to-image?nonce=' + nonce).then(response => /* ... */);

Проверка nonce при каждом запросе изображения повышает безопасность.

Визуализация

Представьте, что тег <img> — это ночной клуб с жёсткой охраной:

Markdown Скопировать код 🚪 ----- img | 👁️ | src="club_link.jpg" // Попытка пройти без пропуска ----- 🚪

Заголовок авторизации — это пропуск для входа в клуб:

```markdown

| ПРОПУСК: "Bearer myToken" |

🚪

img | 👁️ | src="club

🚪

## Другие секретные тактики, которые стоит рассмотреть Важно владеть широким спектром инструментов для работы с заголовками авторизации в контексте управления изображениями. ### Использование axios вместо fetch Axios — это библиотека для HTTP-запросов, обеспечивающая удобные функции и продвинутую обработку ошибок:

javascript axios.get('IMAGE_URL', {

responseType: 'arraybuffer', headers: { 'Authorization': `Bearer ${TOKEN}` }

}) .then(response => {

const base64 = Buffer.from(response.data, 'binary').toString('base64'); document.getElementById('image').src = `data:image/jpg;base64,${base64}`;

});