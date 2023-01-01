Добавление заголовка Authorization в EventSource HTML5

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Знакомьтесь со специфичным API — EventSource , что является своеобразным Дэвидом Блейном в мире JavaScript. Несмотря на множество перспектив, этот API не поддерживает настройку заголовков.

Однако не стоит отчаиваться, есть способ борьбы с этим ограничением — техника работы с запросами в строковом формате:

JS Скопировать код // Как фокусы Дэвида Блейна, так и наш токен скрываются (в URL) const eventSource = new EventSource(`https://example.com/events?token=${encodeURIComponent('YOUR_TOKEN')}`);

Если вам нужен более утончённый подход, обратите внимание на cookie . Реализация выглядит так:

JS Скопировать код // Как Санта Клаус, наш токен пролетает через cookie. Тишина! document.cookie = `token=${encodeURIComponent('YOUR_TOKEN')}`; const eventSource = new EventSource('https://example.com/events');

Этот подход позволяет скрыть токен от URL, защищая его от возможного разглашения и активируя использование cookies только при необходимости.

Защищённое использование EventSource с помощью краткосрочных токенов и валидации на стороне PHP

Что вы скажете на защитный шлем для вашей SSE-системы? Внедрите краткосрочные токены, о которых знает только PHP, что позволит отсеивать нежелательные запросы.

Обеспечение стабильных SSE-соединений с помощью токенов для пересоединения

Используйте lastEventId как краткосрочный токен, чтобы восстановить EventSource -соединение после его обрыва на клиентской стороне:

JS Скопировать код // Когда соединение обрывается, на помощь приходит lastEventId const eventSource = new EventSource(`https://example.com/events?lastEventId=${encodeURIComponent('LAST_KNOWN_EVENT_ID')}`);

На серверной стороне присваивайте уникальные идентификаторы каждому событию. Это обеспечит безопасность и непрерывный поток событий.

Передача токенов через lastEventId

Применяйте lastEventId для отправки аутентификационных токенов. Это простое и безопасное решение:

JS Скопировать код // lastEventId — не только ориентир, но также и ваш токен if (eventSource.readyState === EventSource.OPEN) { eventSource.lastEventId = 'YOUR_SHORT_LIVED_TOKEN'; }

Расширение возможностей: интеграция полифилов для поддержки заголовков

Если возможности браузера оказываются недостаточными, используйте полифилы. Вы можете выбрать, например, "Yaffle/EventSource" — это надежный полифил, который поддерживает пользовательские заголовки:

JS Скопировать код // Немного полифила, и ваши заголовки будут приняты const eventSource = new EventSourcePolyfill('https://example.com/events', { headers: { 'Authorization': `Bearer ${yourToken}` } });

Благодаря полифилам, вы сможете настроить наиболее комфортную работу с AngularJS и его интерцепторами.

Альтернативы на основе fetch для поддержки дополнительных заголовков

Попробуйте fetch-event-source , версию EventSource на базе fetch, которая предоставляет более гибкое управление и повышает защиту данным авторизации:

JS Скопировать код // Более динамичен, чем игра "принеси" const eventSourceWithHeaders = fetchEventSource(yourSSEndpoint, { headers: { 'Authorization': `Bearer ${yourToken}` }, onmessage(message) { console.log('Received a new message:', message.data); }, onopen() { console.log('Connection opened'); }, onerror(error) { console.log('Error:', error); } });

Этот метод дает возможность использовать множество заголовков и детально настроить SSE для обеспечения безопасности.

Продолжаем изучение: обработка ошибок, управление сообщениями и клиентская безопасность

Передача токенов через URL не безопасна! Используйте cookies для их перенаправления, если сервер аутентификации и SSE-сервер находятся в одном домене. Это исключит возможность несанкционированного доступа.

С таким подходом передача данных производится через защищенный канал.

Укрепление мер безопасности

Чтобы защититься от атаки "человек посередине", передавайте конфиденциальные данные, вроде токенов, через SSL. Обеспечьте шифрование токенов на сервере. Все это поднимет уровень клиентской безопасности.

Обработка ошибок и управление входящими сообщениями

Распределите обработчики onmessage и onerror таким образом, чтобы контролировать поток данных и пресекать возможные проблемы соединения:

JS Скопировать код // В хороший день обрабатываем сообщения eventSource.onmessage = function(event) { // Обработка входящего сообщения. }; // В плохой день – обрабатываем ошибки eventSource.onerror = function(error) { // Обработка ошибки. };

Полезные материалы