Добавление визуального разделителя в HTML select tag

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Быстрый ответ

Для ввода визуального разделителя в меню <select> , воспользуйтесь элементом <option> с атрибутом disabled .

HTML Скопировать код <select> <option>Пункт 1</option> <option disabled>----</option> <!-- Визуальный разделитель, подобный разметке на дороге --> <option>Пункт 2</option> </select>

Усовершенствуем внешний вид с помощью небольшого количества CSS:

CSS Скопировать код option[disabled] { color: #999; /* Тонкий, как туманное утро */ background-color: #efefef; /* Элегантный фон */ }

Обратите внимание, что это не стандартное разделение по правилам HTML. Применяется креативный подход до тех пор, пока сообщество HTML не предложит официальное решение.

Многообразие разделителей

Предложенный вариант точен как стрела, но давайте рассмотрим и другие методы, чтобы превратить наш выпадающий список в радужного павлина среди серой толпы воробьёв:

Группировка через <optgroup> : создаёт структуру, связывающую имаксимально приближающуюся к реальности. Неактивные пункты со специальными символами Unicode: предлагают не выбираемые псевдоразделители с роскошным украшением. Индивидуализация с помощью CSS: сделайте свои разделители неповторимыми, словно каждый из них – звезда на вашем празднике.

Группировка с помощью <optgroup>

Если вам нужно расположить пункты выпадающего списка, как стойкий отряд на параде, используйте <optgroup> :

HTML Скопировать код <select> <optgroup label="Фрукты"> <option>Яблоко</option> <option>Банан</option> <!-- Предпочитаете бананы? Выбирайте их! --> </optgroup> <option disabled>────</option> <!-- Разделитель, вроде забора между приусадебными участками --> <optgroup label="Овощи"> <option>Морковь</option> <option>Брокколи</option> </optgroup> </select>

Экспрессивные разделители

Если вам уже надоели обычные тире, предлагаем использовать символ unicode ──── .

HTML Скопировать код <option disabled>────</option> <!-- Разделитель, подобно паузе в беседе -->

Для дизайнерских экспериментов можно попробовать другие символы Unicode, такие как ━ , ┄ или ┈ .

Ненавязчивые, но заметные

Не желаете делать акцент на разделителях? Примените меньший размер шрифта и светлый цвет:

CSS Скопировать код option[disabled] { font-size: 0.7em; /* Голос только более тихий, словно эхо */ font-weight: 300; /* Простая легкость */ }

Профессионал в своей области, качественное улучшение с CSS

Расширьте возможности CSS, чтобы разделитель напоминал о блеске вдохновения:

CSS Скопировать код option[disabled] { background-image: linear-gradient(to right, #ddd, #eee); /* Градиент нежный, как мазок художника */ }

Визуализация

Бросим взгляд на более ясный пример использования разделителя в списке выбора:

Markdown Скопировать код | Курс | Вариант | | -----------------------| ------------------------------- | | Первое блюдо 🍲 | Суп | | **─────────────────** | **Это не подлежит выбору!** | | Основное блюдо 🍛 | Курица, Говядина, Вегетарианское | | **─────────────────** | **Перерыв, можно отдохнуть!** | | Десерты 🍰 | Торт, Мороженое |

Каждая линия разделителя в нашем списке обозначает маленький перерыв, подобно коммерческому обьявлению посреди телепрограммы.

Доступность и функциональность: правда где-то посередине

Все обожают красоту, но она должна служить удобству, а не мешать ему. Как обеспечезить доступность и практичность:

Отчетливая визуализация : Разделители должны ясно отличаться от общего списка.

: Разделители должны ясно отличаться от общего списка. Роли ARIA: Используйте их или семантические элементы HTML5 для оптимальной работы с экранными читалками.

Практический совет

Преемственность : Тестирование стилей в различных браузерах и на различных устройствах – это ваш ключ.

: Тестирование стилей в различных браузерах и на различных устройствах – это ваш ключ. ОС различия : Символы Unicode могут варьироваться в разных операционных системах.

: Символы Unicode могут варьироваться в разных операционных системах. Для повышенной гибкости возможно использование JavaScript для добавления разделителей.

Предотвращайте ошибку! Избегайте ошибках

Даже простые решения могут вызвать ошибки. Будьте внимательны при добавлении разделителей:

Излишний декор, это как лишняя соль – портит настроение!

Разделители должны выполнять свою функцию – они не предназначены для выбора.

Использование символов, ведущих к различному отображению в браузерах – не лучший выбор!

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