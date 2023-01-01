Добавление пробелов между элементами Slick Carousel

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Быстрый ответ

Для организации пространства между элементами карусели Slick, задайте для класса .slick-slide правый отступ margin:

CSS Скопировать код .slick-slide { margin-right: 10px; }

Затем откорректируйте параметр slidesToShow в настройках Slick, чтобы обеспечить корректную работу карусели, несмотря на добавленные отступы.

Поддержка центрального выравнивания

Если элементы .slick-slide сместились после добавления границ, используйте отрицательный отступ у класса .slick-list для компенсации:

CSS Скопировать код .slick-list { margin-left: -5px; } .slick-slide { margin-right: 10px; }

Обеспечение адаптивности дизайна

Процентные отступы или медиа-запросы позволят сделать отступы адаптивными:

CSS Скопировать код .slick-slide { margin-right: 2%; }

Или:

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) { .slick-slide { margin-right: 5px; } } @media (min-width: 769px) { .slick-slide { margin-right: 10px; } }

Исправление некорректного выравнивания

Если карусель начала выравниваться неправильно из-за введённых отступов, то отрегулируйте свойство slidesToShow или задайте отступ слева для .slick-track :

CSS Скопировать код .slick-track { margin-left: -10px; }

Сохранение интерактивности контента

Чтобы клики по элементам обрабатывались нормально, несмотря на добавленные отступы, примените CSS-свойство pointer-events :

CSS Скопировать код .slick-slide:not(.slick-active) { pointer-events: none; } .slick-active { pointer-events: auto; }

Визуализация

Пространство между элементами карусели — это также важно, как и пробелы между словами. Они способствуют понятности и читабельности дизайна. Взгляните на это в действии:

Добавляем отступы и получаем: [🚀 – 🚀 – 🚀 – 🚀 – 🚀] ➡️ Каждая ракета готова к отдельному старту.

CSS Скопировать код .slick-slide { margin-right: 10px; }

Продвинутые стратегии создания пространства между элементами

Есть различные подходы к организации пространства в каруселях:

Условное создание пространства между элементами

Используйте CSS-селекторы для создания пространства только между определёнными элементами:

CSS Скопировать код .slick-slide:not(:last-child) { margin-right: 10px; }

Приведение контейнера в соответствие с элементами разного размера

Flexbox поможет адаптировать .slick-slide под содержимое различных размеров:

CSS Скопировать код .slick-slide { display: flex; justify-content: center; }

Использование градиентных границ в качестве отступов

CSS-градиенты могут стать стильным разделителем между элементами:

CSS Скопировать код .slick-slide { background: linear-gradient(90deg, transparent, transparent 10px, #eaeaea 10px, #eaeaea 11px, transparent 11px); }

Предотвращение переполнения при прокрутке

Чтобы не появлялась нежелательная горизонтальная прокрутка из-за отступов, установите overflow:hidden для контейнера карусели:

CSS Скопировать код .carousel-container { overflow: hidden; }

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