Добавление пробелов между элементами Slick Carousel#jQuery
Быстрый ответ
Для организации пространства между элементами карусели Slick, задайте для класса
.slick-slide правый отступ margin:
.slick-slide {
margin-right: 10px;
}
Затем откорректируйте параметр
slidesToShow в настройках Slick, чтобы обеспечить корректную работу карусели, несмотря на добавленные отступы.
Поддержка центрального выравнивания
Если элементы
.slick-slide сместились после добавления границ, используйте отрицательный отступ у класса
.slick-list для компенсации:
.slick-list {
margin-left: -5px;
}
.slick-slide {
margin-right: 10px;
}
Обеспечение адаптивности дизайна
Процентные отступы или медиа-запросы позволят сделать отступы адаптивными:
.slick-slide {
margin-right: 2%;
}
Или:
@media (max-width: 768px) {
.slick-slide {
margin-right: 5px;
}
}
@media (min-width: 769px) {
.slick-slide {
margin-right: 10px;
}
}
Исправление некорректного выравнивания
Если карусель начала выравниваться неправильно из-за введённых отступов, то отрегулируйте свойство
slidesToShow или задайте отступ слева для
.slick-track:
.slick-track {
margin-left: -10px;
}
Сохранение интерактивности контента
Чтобы клики по элементам обрабатывались нормально, несмотря на добавленные отступы, примените CSS-свойство
pointer-events:
.slick-slide:not(.slick-active) {
pointer-events: none;
}
.slick-active {
pointer-events: auto;
}
Визуализация
Пространство между элементами карусели — это также важно, как и пробелы между словами. Они способствуют понятности и читабельности дизайна. Взгляните на это в действии:
Добавляем отступы и получаем: [🚀 – 🚀 – 🚀 – 🚀 – 🚀] ➡️ Каждая ракета готова к отдельному старту.
.slick-slide {
margin-right: 10px;
}
Продвинутые стратегии создания пространства между элементами
Есть различные подходы к организации пространства в каруселях:
Условное создание пространства между элементами
Используйте CSS-селекторы для создания пространства только между определёнными элементами:
.slick-slide:not(:last-child) {
margin-right: 10px;
}
Приведение контейнера в соответствие с элементами разного размера
Flexbox поможет адаптировать
.slick-slide под содержимое различных размеров:
.slick-slide {
display: flex;
justify-content: center;
}
Использование градиентных границ в качестве отступов
CSS-градиенты могут стать стильным разделителем между элементами:
.slick-slide {
background: linear-gradient(90deg, transparent, transparent 10px, #eaeaea 10px, #eaeaea 11px, transparent 11px);
}
Предотвращение переполнения при прокрутке
Чтобы не появлялась нежелательная горизонтальная прокрутка из-за отступов, установите
overflow:hidden для контейнера карусели:
.carousel-container {
overflow: hidden;
}
Полезные материалы
Элина Баранова
разработчик Android