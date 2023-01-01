Добавление подсказки к div в HTML: эффект fadeIn/out#Работа с DOM #jQuery #Анимации
Быстрый ответ
Для создания всплывающей подсказки, работающей полностью на CSS, используйте следующую структуру:
div, внутрь которого вложен скрытый элемент
span.
span становится видимым, когда пользователь наведет на него курсор:
<div class="tooltip">Наведите на меня
<span class="tooltiptext">Информация в подсказке</span>
</div>
.tooltip { position: relative; display: inline-block; }
.tooltip .tooltiptext {
visibility: hidden; background-color: black; color: white;
text-align: center; border-radius: 6px; padding: 5px;
position: absolute; z-index: 1; top: 100%; left: 50%;
transform: translateX(-50%); opacity: 0; transition: opacity 0.3s;
}
.tooltip:hover .tooltiptext {
visibility: visible; opacity: 1;
}
Данный метод обеспечивает плавное появление всплывающей подсказки при наведении указателя мыши, при этом не требует применения JavaScript.
Улучшение всплывающей подсказки: добавляем JavaScript
Для более сложной интерактивности и расширения функционала подсказки может пригодиться JavaScript или jQuery. Для улучшения есть следующие возможности:
Динамическое содержимое: JavaScript способен изменять содержимое подсказки в ответ на действия пользователя или другие события, используя данные из атрибутов или полученные из API-запросов.
Интерактивное позиционирование: Изменяйте местоположение подсказки в зависимости от положения курсора, или для избежания перекрытия других элементов, используя свойство
pointer-events: none;или JavaScript.
Постоянная подсказка: Если вам необходимо, чтобы подсказка оставалась видимой долгое время, используйте атрибут
data-tooltip-persistentи JavaScript для удержания её на экране.
Анимированные эффекты: Пройдите дальше простых CSS-анимаций и добавьте плавное появление, прокрутку или отскок, что сделает подсказку более динамичной.
Пример оформления подсказки с использованием псевдоэлемента
::before:
[data-tooltip]::before {
content: attr(data-tooltip);
position: absolute;
opacity: 0;
transition: opacity 0.3s;
pointer-events: none;
}
[data-tooltip]:hover::before {
opacity: 1;
}
Обязательно учтите необходимость простой подсказки с атрибутом
title как резервного варианта для случаев, когда JavaScript отключен.
Переход на следующий уровень с CSS
Создавайте уникальные и эффективные всплывающие подсказки, придерживаясь следующих советов:
Единообразие: Соблюдайте согласованность в оформлении с основным дизайном вашего сайта, в том числе применяя аналогичные отступы, цвета и шрифты.
Адаптивность: Обеспечьте корректное отображение подсказок на разных устройствах и экранах, избегая выхода за границы экрана или перекрытия другими элементами.
Доступность: Позаботьтесь о пользовательской доступности, в особенности для тех, кто использует клавиатуру и читающего экран. Прикладывайте ARIA-атрибуты для улучшения восприятия содержимого.
Пример оформления сложных всплывающих подсказок:
.tooltip {
/* Базовые стили подсказки */
}
.tooltip::before {
/* Стили стрелки или указателя, помогающие пользователю */
}
Визуализация
Представим всплывающую подсказку как шёпот от книги. Приблизитесь, и она разделится с вами своими секретами:
<div title="Секреты HTML">📖</div>
Наведите на книгу, и она откроет что находится внутри:
До наведения: 📖
После наведения: 📖🗨️ "Секреты HTML"
Легкое движение мыши позволяет открыть это скрытое знание. 🗨️✨
Мастера отображения подсказок: JavaScript и jQuery
С помощью библиотек и плагинов вы можете значительно расширить возможности использования всплывающих подсказок:
jQuery Tooltip: Этот плагин добавляет множество анимаций и повышает интерактивность подсказки.
Tippy.js: Библиотека с обширными настройками анимации и продвинутыми функциями для настройки стиля.
Popper.js: Библиотека для идеального позиционирования всплывающих подсказок, которые всегда оказываются там, где требуется.
Подключайте только те инструменты, которые реально необходимы, не забывая о производительности и доступности.
Полезные материалы
- title – HTML: Гипертекстовый язык разметки | MDN — Раздел документации MDN Web Docs про атрибут
title.
- CSS Tooltip — Обучающий материал по созданию CSS-подсказок на W3Schools.
- GitHub – atomiks/tippyjs: Библиотека для всплывающих подсказок, поповеров, выпадающих меню — Tippy.js, мощная библиотека для современных веб-подсказок.
Тимур Голубев
веб-разработчик