Добавление placeholder в select тег HTML: решение и обходные пути#Веб-разработка #Основы HTML #Формы
Быстрый ответ
Чтобы создать невыбираемый плейсхолдер в рамках элемента
select, примените
option с атрибутами disabled, selected и hidden:
<select required>
<option value="" disabled selected hidden>Пожалуйста, выберите оружие</option>
<!-- мечи, ножи, бластеры и прочее -->
</select>
Таким образом, "Пожалуйста, выберите оружие" становится первым появляющимся приглашением для пользователей, стимулируя их принять решение.
Обеспечим надёжность
Убедитесь в активном выборе пользователя, а не просто его игнорировании плейсхолдера. Для этого добавьте к элементу
select атрибут required, который требует от пользователя сделать выбор перед отправкой формы:
<select required>
<option value="" disabled selected hidden>Выбирайте с умом...</option>
<!-- другие варианты -->
</select>
Установите значение value для первой опции как пустое и примените атрибут required, чтобы имитировать поведение реального плейсхолдера.
Визуализация
Сделайте плейсхолдер более заметным, присвоив ему особый стиль. Это поможет избежать путаницы с остальными опциями. Присвойте ему класс:
<select required>
<option value="" disabled selected hidden class="placeholder-option">Выберите блюдо</option>
<option value="pizza">Пицца</option>
<option value="burger">Бургер</option>
</select>
Затем определите стиль для этого класса с помощью CSS, чтобы выделить плейсхолдер:
.placeholder-option {
font-style: italic;
color: #999;
}
Таким образом плейсхолдер заметнее, подчеркивая необходимость совершить выбор.
Динамическое применение стиля
Если нам требуется особенно выделить выбранный пункт, используйте JavaScript для динамического применения стилей:
document.querySelector('select').addEventListener('change', function() {
this.className = this.value ? 'option-selected' : '';
});
Этот скрипт добавляет новый класс
option-selected к элементу select при выборе опции. Его можно стилизовать по своему усмотрению.
Когда базового HTML недостаточно
В некоторых случаях базового функционала HTML может не хватить. Существует множество библиотек и фреймворков, предоставляющих расширенные компоненты select с дополнительными функциями, такими как поиск, множественный выбор и улучшенная поддержка плейсхолдеров.
Всё – игра воображения
Несмотря на то, что атрибут
placeholder не применим к элементам
select в HTML5, есть множество идей для его эффективной имитации с помощью CSS и data-атрибутов:
select:invalid .placeholder-option {
display: block;
}
select:valid .placeholder-option {
display: none; /* Сейчас ты меня видишь, сейчас уже не видишь! */
}
Добавьте пользовательский
data-* атрибут к опции:
<select required>
<option value="" disabled selected hidden data-placeholder="true">Сделайте выбор...</option>
</select>
Благодаря такой настройке вы сможете контролировать видимость плейсхолдера с помощью простых CSS-селекторов, зависящих от валидности элемента
select.
Не забываем о доступности
Не забывайте о доступности плейсхолдера для пользователей с ограничениями. Использование ARIA-атрибутов поможет обеспечить её:
<select required aria-label="Выберите свою судьбу">
<option value="" disabled selected hidden>Выберите...</option>
<!-- другие варианты -->
</select>
Такой подход гарантирует, что вспомогательные технологии обязательно уведомят о цели списка
select и факте отсутствия изначально выбранного значения.
Полезные материалы
- <select>: HTML Select элемент – MDN — документация MDN по HTML
<select>элементу.
- Стилизация элемента Select, современный подход | CSS-Tricks — рекомендации CSS-Tricks по созданию современного
<select>.
- HTML-тег select – W3Schools — базовые учебные материалы от W3Schools по элементу <select>.
- HTML стандарт – Элемент select — официальная спецификация HTML для элемента
<select>.
- Can I use... — справочник поддержки браузерами элемента HTML
<select>.
- WebAIM: Создание доступных форм – контрольные элементы форм — рекомендации WebAIM по созданию доступного для восприятия меню
<select>.
- web.dev — ресурс знаний о современных принципах веб-разработки, практиках и быстродействии.
Ксения Сорокина
веб-техредактор