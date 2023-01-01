Добавление переноса строки в атрибуте placeholder HTML#Теги и атрибуты #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Не удастся вставить перенос строки напрямую в атрибут
placeholder HTML-элемента
<textarea>. Однако существует возможность эмуляции переносов, используя псевдоэлемент CSS
::placeholder в сочетании со свойством
white-space: pre-line. В CSS перенос строки обозначается с помощью
"\A":
textarea::placeholder {
white-space: pre-line;
}
Стоит отметить, что директива
content может не функционировать с
::placeholder в некоторых браузерных реализациях. В качестве альтернативы можно привлечь на помощь JavaScript или разместить дополнительные текстовые элементы.
Альтернативные методы
Существуют и другие методы работы с плейсхолдерами.
Перевод строки через HTML-сущности
Для перевода строки в
placeholder элемента
textarea вы можете использовать HTML-сущность
:
<textarea placeholder="Первая строка Вторая строка"></textarea>
Этот метод корректно работает в Chrome 62, IE10 и Firefox 60, однако может некорректно отображаться в Safari 11.
Применение JavaScript для многострочного плейсхолдера
Когда стандартные методы не способны решить задачу, на эстраду выходит JavaScript. C его помощью можно создать многострочный плейсхолдер, путём модификации
value у элемента
textarea и контролирования его отображения при срабатывании событий
focus и
blur:
const textArea = document.querySelector('textarea');
const placeholderText = "Первая строка\nВторая строка";
textArea.value = placeholderText; // Кто сказал, что без плейсхолдера не обойтись 😉?
textArea.addEventListener('focus', function() {
if (this.value === placeholderText) {
this.value = '';
}
});
textArea.addEventListener('blur', function() {
if (this.value === '') {
this.value = placeholderText;
}
});
Обязательно поддерживайте одинаковый размер шрифта для
textarea и текста плейсхолдера, чтобы улучшить визуализацию.
Визуализация
Чтобы лучше осознать проблему вставки переносов строк в
placeholder элемента
textarea, представьте себе плакат театрального спектакля:
Обычно вы видите: "Ромео и Джульетта сегодня вечером"
Он представлен в одну строку, так как многострочность в плейсхолдерах не предусмотрена изначально. А вот как бы вы хотели его видеть:
Желаемый формат:
"Ромео и Джульетта
Сегодня в 19:00"
Для демонстрации переноса строк используется подмена:
<textarea placeholder="Ромео и Джульетта. Сегодня в 19:00"></textarea>
Это не настоящий перенос, но он визуально создает эффект разделения текста.
Поиск альтернативных решений
Есть прочные методы представления аналогичной информации:
- Всплывающие подсказки: Текст отображается при наведении курсора на элемент.
- Метки и поясняющий текст: Можно комбинировать фразу-метку и текст под тегом
textarea.
- Стилизованные Div-блоки: Элемент
div, эмулирующий
textarea, отображает текст, который исчезает при фокусе.
Эти методы обычно проявляют стабильность в разных браузерах.
Важные стилевые параметры
Следуйтеглавным стилевым требованиям для обеспечения удобства пользователям:
- Общий размер шрифта: Размер шрифта плейсхолдера должен гармонировать с размером шрифта в
textarea.
- Минимальная высота:
textareaдолжна быть достаточно вместительной, чтобы вместить весь текст плейсхолдера.
- Box-sizing: Поставьте
box-sizing: border-boxдля
textarea, чтобы границы и отступы не влияли на размеры элемента.
Тестирование в различных браузерах и ограничения
Важно тестировать решение в разных браузерах и операционных системах для гарантии безошибочной работы. Не все методы подходят для каждого браузера, также ограничено использование тегов
pre и
code в плейсхолдерах.
Использование HTML-сущностей для перевода строки весьма интересное решение, но при увеличении сложности текста в плейсхолдере возможно усложнение поддержки кода.
Полезные материалы
- html – Вставка переноса строки в атрибут placeholder элемента textarea? – Stack Overflow — обсуждения вопроса и ответы сообщества на Stack Overflow.
- <textarea>: Элемент Textarea – HTML: HyperText Markup Language | MDN — официальная документация по элементу
<textarea>на портале MDN Web Docs.
- ::placeholder | CSS-Tricks — вся информация о стилизации псевдо-элемента
::placeholderдоступна на CSS-Tricks.
- HTML Standard — современный стандарт HTML для
<textarea>представлен на портале WHATWG.
- Learn Forms | web.dev — полное руководство по созданию форм, включая работу с атрибутом placeholder.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — проверьте поддержку атрибута placeholder и других технологий в различных браузерах.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер