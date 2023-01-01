Добавление переноса строки в атрибуте placeholder HTML

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Быстрый ответ

Не удастся вставить перенос строки напрямую в атрибут placeholder HTML-элемента <textarea> . Однако существует возможность эмуляции переносов, используя псевдоэлемент CSS ::placeholder в сочетании со свойством white-space: pre-line . В CSS перенос строки обозначается с помощью "\A" :

CSS Скопировать код textarea::placeholder { white-space: pre-line; }

Стоит отметить, что директива content может не функционировать с ::placeholder в некоторых браузерных реализациях. В качестве альтернативы можно привлечь на помощь JavaScript или разместить дополнительные текстовые элементы.

Альтернативные методы

Существуют и другие методы работы с плейсхолдерами.

Перевод строки через HTML-сущности

Для перевода строки в placeholder элемента textarea вы можете использовать HTML-сущность :

HTML Скопировать код <textarea placeholder="Первая строка Вторая строка"></textarea>

Этот метод корректно работает в Chrome 62, IE10 и Firefox 60, однако может некорректно отображаться в Safari 11.

Применение JavaScript для многострочного плейсхолдера

Когда стандартные методы не способны решить задачу, на эстраду выходит JavaScript. C его помощью можно создать многострочный плейсхолдер, путём модификации value у элемента textarea и контролирования его отображения при срабатывании событий focus и blur :

JS Скопировать код const textArea = document.querySelector('textarea'); const placeholderText = "Первая строка

Вторая строка"; textArea.value = placeholderText; // Кто сказал, что без плейсхолдера не обойтись 😉? textArea.addEventListener('focus', function() { if (this.value === placeholderText) { this.value = ''; } }); textArea.addEventListener('blur', function() { if (this.value === '') { this.value = placeholderText; } });

Обязательно поддерживайте одинаковый размер шрифта для textarea и текста плейсхолдера, чтобы улучшить визуализацию.

Визуализация

Чтобы лучше осознать проблему вставки переносов строк в placeholder элемента textarea , представьте себе плакат театрального спектакля:

Markdown Скопировать код Обычно вы видите: "Ромео и Джульетта сегодня вечером"

Он представлен в одну строку, так как многострочность в плейсхолдерах не предусмотрена изначально. А вот как бы вы хотели его видеть:

Markdown Скопировать код Желаемый формат: "Ромео и Джульетта Сегодня в 19:00"

Для демонстрации переноса строк используется подмена:

HTML Скопировать код <textarea placeholder="Ромео и Джульетта. Сегодня в 19:00"></textarea>

Это не настоящий перенос, но он визуально создает эффект разделения текста.

Поиск альтернативных решений

Есть прочные методы представления аналогичной информации:

Всплывающие подсказки : Текст отображается при наведении курсора на элемент.

: Текст отображается при наведении курсора на элемент. Метки и поясняющий текст : Можно комбинировать фразу-метку и текст под тегом textarea .

: Можно комбинировать фразу-метку и текст под тегом . Стилизованные Div-блоки: Элемент div , эмулирующий textarea , отображает текст, который исчезает при фокусе.

Эти методы обычно проявляют стабильность в разных браузерах.

Важные стилевые параметры

Следуйтеглавным стилевым требованиям для обеспечения удобства пользователям:

Общий размер шрифта : Размер шрифта плейсхолдера должен гармонировать с размером шрифта в textarea .

: Размер шрифта плейсхолдера должен гармонировать с размером шрифта в . Минимальная высота : textarea должна быть достаточно вместительной, чтобы вместить весь текст плейсхолдера.

: должна быть достаточно вместительной, чтобы вместить весь текст плейсхолдера. Box-sizing: Поставьте box-sizing: border-box для textarea , чтобы границы и отступы не влияли на размеры элемента.

Тестирование в различных браузерах и ограничения

Важно тестировать решение в разных браузерах и операционных системах для гарантии безошибочной работы. Не все методы подходят для каждого браузера, также ограничено использование тегов pre и code в плейсхолдерах.

Использование HTML-сущностей для перевода строки весьма интересное решение, но при увеличении сложности текста в плейсхолдере возможно усложнение поддержки кода.

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