Добавление отступов между элементами TBODY в HTML-таблице#CSS и верстка #Практика верстки (кейсы) #Таблицы
Быстрый ответ
Чтобы вставить отступ между элементами
TBODY, следует применить следующий CSS-код:
tbody:not(:last-child)::before {
content: "";
display: block;
height: 10px;
}
Используя
:not(:last-child) удалится дополнительное пространство после последнего
TBODY.
Практические решения и трюки с отступами
Отступ с использованием псевдоэлемента: возможности призрачной строки
Для создания видимого пространства между блоками
TBODY удобно воспользоваться псевдоэлементам
::before или
::after. Необходимо:
- Превратить
TBODYв блочный элемент.
- Создать псевдоэлемент
::beforeс блочным отображением и нулевым содержимым.
- Задать высоту
::before, которая определит размер отступа.
tbody {
display: block;
}
tbody:not(:last-child)::before {
content: "";
display: block;
height: 15px;
}
Визуальный отступ через верхнюю границу: создаем границы
Вместо отступа может использоваться верхняя граница для
TBODY:
table {
border-collapse: collapse;
}
tbody:not(:first-child) {
border-top: 5px solid #000;
}
Вы можете свободно экспериментировать с цветом и толщиной границы для усиления визуального эффекта.
Отступ без границ: легкость в дизайне
Если границы вам не нужны, просто уберите их у
TBODY:
tbody:not(:last-child) {
border-bottom: none;
}
Так можно сделать дизайн более чистым и изящным.
Разбор подводных камней и тонкостей
Совместимость CSS: внимание к деталям
При работе с отступами не стоит забывать о поддержке в разных браузерах. Некоторые старые версии могут не поддерживать псевдоэлементы и
display: block; для
TBODY.
Понимание collapse границ: изучаем детали
border-collapse объединяет соседние границы, в отличие от
separate, позволяющего их оставить раздельными. Этот аспект следует учитывать при разработке дизайна.
Дизайн с изыском: подходите к выбору внимательно
Выберите толщину и цвет границ или предпочтите отступ без линий для формирования нужного стиля и эстетики.
Визуализация
Можно представить
TBODY как вагоны поезда, соединенные невидимыми связями:
До: 🚃🚃🚃
Вагоны смыкаются друг с другом.#CSS и верстка #Практика верстки (кейсы) #Таблицы
После добавления отступов они становятся такими:
После: 🚃—🚃—🚃
Черточки ('—') обозначают невидимые разделители между вагонами.#CSS и верстка #Практика верстки (кейсы) #Таблицы
Такой подход помогает визуально отделить части таблицы друг от друга.
Полезные материалы
- Полный гид по элементу таблицы | CSS-Tricks — Обзор использования элементов таблицы, включая
<tbody>.
- Элемент тела таблицы – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Официальное руководство MDN по элементу
<tbody>.
- HTML тег table — Обзор использования и типичных ошибок с тегом
<table>, как и использование элемента
<tbody>.
- Отслеживание изменений с Subversion и Google Code – Stack Overflow — Обсуждение на Stack Overflow о том, как правильно делать отступы для
<tbody>.
- Создание доступных таблиц – Данные таблиц — Важное руководство по созданию доступных таблиц, включая использование
<tbody>.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда