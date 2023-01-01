Добавление отступов между элементами TBODY в HTML-таблице

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Быстрый ответ

Чтобы вставить отступ между элементами TBODY , следует применить следующий CSS-код:

CSS Скопировать код tbody:not(:last-child)::before { content: ""; display: block; height: 10px; }

Используя :not(:last-child) удалится дополнительное пространство после последнего TBODY .

Практические решения и трюки с отступами

Отступ с использованием псевдоэлемента: возможности призрачной строки

Для создания видимого пространства между блоками TBODY удобно воспользоваться псевдоэлементам ::before или ::after . Необходимо:

Превратить TBODY в блочный элемент. Создать псевдоэлемент ::before с блочным отображением и нулевым содержимым. Задать высоту ::before , которая определит размер отступа.

CSS Скопировать код tbody { display: block; } tbody:not(:last-child)::before { content: ""; display: block; height: 15px; }

Визуальный отступ через верхнюю границу: создаем границы

Вместо отступа может использоваться верхняя граница для TBODY :

CSS Скопировать код table { border-collapse: collapse; } tbody:not(:first-child) { border-top: 5px solid #000; }

Вы можете свободно экспериментировать с цветом и толщиной границы для усиления визуального эффекта.

Отступ без границ: легкость в дизайне

Если границы вам не нужны, просто уберите их у TBODY :

CSS Скопировать код tbody:not(:last-child) { border-bottom: none; }

Так можно сделать дизайн более чистым и изящным.

Разбор подводных камней и тонкостей

Совместимость CSS: внимание к деталям

При работе с отступами не стоит забывать о поддержке в разных браузерах. Некоторые старые версии могут не поддерживать псевдоэлементы и display: block; для TBODY .

Понимание collapse границ: изучаем детали

border-collapse объединяет соседние границы, в отличие от separate , позволяющего их оставить раздельными. Этот аспект следует учитывать при разработке дизайна.

Дизайн с изыском: подходите к выбору внимательно

Выберите толщину и цвет границ или предпочтите отступ без линий для формирования нужного стиля и эстетики.

Визуализация

Можно представить TBODY как вагоны поезда, соединенные невидимыми связями:

До: 🚃🚃🚃

Вагоны смыкаются друг с другом.

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После добавления отступов они становятся такими:

После: 🚃—🚃—🚃

Черточки ('—') обозначают невидимые разделители между вагонами.

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Такой подход помогает визуально отделить части таблицы друг от друга.

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