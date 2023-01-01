Добавление новой строки в textarea в HTML: решение проблемы

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Быстрый ответ

В JavaScript для добавления новой строки в элементах <textarea> используется символ

.

JS Скопировать код document.getElementById('myTextarea').value = "Строка 1

Строка 2"; // Вот так и начинается дружба JavaScript и новых строк.

Такой подход позволит отобразить "Строка 2" непосредственно под "Строка 1". Для добавления новых строк в HTML-коде вы также можете использовать HTML-сущности: или .

Понимание символа новой строки в HTML

Для вставки новой строки прямо в разметку элемента <textarea> , применяются HTML-сущности: (возврат каретки) и/или (перевод строки). Для обеспечения наиболее полной совместимости на различных платформах рекомендуется использовать их в следующей последовательности: .

HTML Скопировать код <textarea>Первая строка Вторая строка</textarea> // Это не "Матрица", это всего лишь перенос строки!

CSS стилизация для сохранения переносов строк

Пробелы и переносы строк в textarea можно контролировать с помощью CSS. Свойство white-space со значением pre-wrap поможет учесть все пробелы и символы переноса строк:

CSS Скопировать код textarea { white-space: pre-wrap; // Текст без переносов? Не в нашем вкусе! }

Учтите, что теги <br/> применять внутри textarea нецелесообразно. Вместо них используйте

или HTML-сущности и , чтобы создать новые строки.

Обработка новых строк в зависимости от платформы

Различные операционные системы по-разному работают с переводами строк. От Unix-подобных системах ожидайте использование

, а в Windows — \r

. При программной обработке textarea через JavaScript применяйте String.fromCharCode(13, 10) для обеспечения кроссплатформенной совместимости перевода строки:

JS Скопировать код let newline = String.fromCharCode(13, 10); // Равноправие платформ в действии!

Альтернативы Textarea

Если нужен статический многострочный текст, сохраняющий все пробелы и переносы строки, обратите внимание на элемент <pre> . Этот тег может оказаться хорошей заменой textarea , если не требуется пользовательский ввод.

Хитрости JavaScript: замена и разбиение

JavaScript позволяет заменять новые строки на другие символы или разбивать текст на строки. В этих целях идеально подойдут методы String.prototype.replaceAll и String.prototype.split :

JS Скопировать код let paragraph = "Строка 1

Строка 2

Строка 3"; let singleLine = paragraph.replaceAll("

", " "); // Зачем нам новые строки, когда всё может быть в одной? let lines = paragraph.split("

"); // И вуаля – мы получили массив строк. Разделены и готовы к эксплуатации.

Проверка, ведь она нужна!

Если вам кажется, что новые строки ведут себя не так, как предполагалось, проверьте ваш HTML на наличие синтаксических ошибок. Также, не забывайте тестировать в различных браузерах, чтобы убедиться в корректном отображении переносов строк.

Визуализация

Представьте себе textarea как вертикальный ряд строк:

Markdown Скопировать код — Каждое тире – обозначение строки текста. — — Для добавления **новой строки**, просто используйте:

HTML Скопировать код <textarea>Строка 1

Строка 2

Строка 3</textarea> // И вот наше стихотворение, эх, программа, с новыми строками все в порядке!

Кодирование HTML сущностей

Заинтересовались, почему используется комбинация ? Эта пара гарантирует стабильное создание новых строк в XHTML и корректное отображение на различных платформах и в браузерах.

То, что JavaScript не может

Не забывайте, что присвоение innerHTML для textarea не даст ожидаемого эффекта. Это свойство не обрабатывает HTML внутри textarea , включая <br/> . Для надлежащей работы всегда используйте свойство value :

JS Скопировать код // Не самое удачное решение – здесь новых строк вы не найдете! document.getElementById('myTextarea').innerHTML = "Строка 1<br/>Строка 2"; // Вот это уже другое дело – перед вами новые строки! document.getElementById('myTextarea').value = "Строка 1

Строка 2";

Обработка новых строк не зависит от размера

Размеры textarea , определенные атрибутами rows и columns , не влияют на обработку новых строк. Параметры размера не влияют на отображение переносов строк!

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