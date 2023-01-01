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Добавление новой строки в textarea в HTML: решение проблемы
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Добавление новой строки в textarea в HTML: решение проблемы
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Добавление новой строки в textarea в HTML: решение проблемы

#Основы HTML  #Формы  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

В JavaScript для добавления новой строки в элементах <textarea> используется символ \n.

JS
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document.getElementById('myTextarea').value = "Строка 1\nСтрока 2"; // Вот так и начинается дружба JavaScript и новых строк.

Такой подход позволит отобразить "Строка 2" непосредственно под "Строка 1". Для добавления новых строк в HTML-коде вы также можете использовать HTML-сущности: &#10; или &#13;.

Пошаговый план для смены профессии

Понимание символа новой строки в HTML

Для вставки новой строки прямо в разметку элемента <textarea>, применяются HTML-сущности: &#13; (возврат каретки) и/или &#10; (перевод строки). Для обеспечения наиболее полной совместимости на различных платформах рекомендуется использовать их в следующей последовательности: &#13;&#10;.

HTML
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<textarea>Первая строка&#13;&#10;Вторая строка</textarea> // Это не "Матрица", это всего лишь перенос строки!

CSS стилизация для сохранения переносов строк

Пробелы и переносы строк в textarea можно контролировать с помощью CSS. Свойство white-space со значением pre-wrap поможет учесть все пробелы и символы переноса строк:

CSS
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textarea {
  white-space: pre-wrap; // Текст без переносов? Не в нашем вкусе!
}

Учтите, что теги <br/> применять внутри textarea нецелесообразно. Вместо них используйте \n или HTML-сущности &#10; и &#13;&#10;, чтобы создать новые строки.

Обработка новых строк в зависимости от платформы

Различные операционные системы по-разному работают с переводами строк. От Unix-подобных системах ожидайте использование \n, а в Windows — \r\n. При программной обработке textarea через JavaScript применяйте String.fromCharCode(13, 10) для обеспечения кроссплатформенной совместимости перевода строки:

JS
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let newline = String.fromCharCode(13, 10); // Равноправие платформ в действии!

Альтернативы Textarea

Если нужен статический многострочный текст, сохраняющий все пробелы и переносы строки, обратите внимание на элемент <pre>. Этот тег может оказаться хорошей заменой textarea, если не требуется пользовательский ввод.

Хитрости JavaScript: замена и разбиение

JavaScript позволяет заменять новые строки на другие символы или разбивать текст на строки. В этих целях идеально подойдут методы String.prototype.replaceAll и String.prototype.split:

JS
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let paragraph = "Строка 1\nСтрока 2\nСтрока 3";
let singleLine = paragraph.replaceAll("\n", " "); // Зачем нам новые строки, когда всё может быть в одной?
let lines = paragraph.split("\n"); // И вуаля – мы получили массив строк. Разделены и готовы к эксплуатации.

Проверка, ведь она нужна!

Если вам кажется, что новые строки ведут себя не так, как предполагалось, проверьте ваш HTML на наличие синтаксических ошибок. Также, не забывайте тестировать в различных браузерах, чтобы убедиться в корректном отображении переносов строк.

Визуализация

Представьте себе textarea как вертикальный ряд строк:

Markdown
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—              Каждое тире – обозначение строки текста.
—
—              Для добавления **новой строки**, просто используйте:
HTML
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<textarea>Строка 1\nСтрока 2\nСтрока 3</textarea>  // И вот наше стихотворение, эх, программа, с новыми строками все в порядке!

Кодирование HTML сущностей

Заинтересовались, почему используется комбинация &#13;&#10;? Эта пара гарантирует стабильное создание новых строк в XHTML и корректное отображение на различных платформах и в браузерах.

То, что JavaScript не может

Не забывайте, что присвоение innerHTML для textarea не даст ожидаемого эффекта. Это свойство не обрабатывает HTML внутри textarea, включая <br/>. Для надлежащей работы всегда используйте свойство value:

JS
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// Не самое удачное решение – здесь новых строк вы не найдете!
document.getElementById('myTextarea').innerHTML = "Строка 1<br/>Строка 2";

// Вот это уже другое дело – перед вами новые строки!
document.getElementById('myTextarea').value = "Строка 1\nСтрока 2";

Обработка новых строк не зависит от размера

Размеры textarea, определенные атрибутами rows и columns, не влияют на обработку новых строк. Параметры размера не влияют на отображение переносов строк!

Полезные материалы

  1. <textarea>: Элемент Textarea – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Ваш неофициальный наставник по <textarea>.
  2. HTML-тег textarea – W3Schools — Пошаговое руководство по использованию элемента <textarea>.
  3. javascript – Как могу определить изменение содержимого textarea с помощью jQuery? – Stack Overflow — Если вас интересует, какие особенности возникают при частом изменении содержимого textarea, ответ найдется здесь!
  4. Хитрости с Textarea | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Улучшите своё владение <textarea> с CSS-Tricks.
  5. HTML Стандарт — Углубленный анализ спецификации HTML для <textarea>.
  6. HTML – тег textarea – TutorialsPoint — Дополнительные теоретические материалы и практические примеры работы с textarea.
  7. HTML-тег <textarea> – GeeksforGeeks — Узнайте о использовании HTML-тега <textarea> от профессионалов.
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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