Добавление новой строки в textarea в HTML: решение проблемы#Основы HTML #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
В JavaScript для добавления новой строки в элементах
<textarea> используется символ
\n.
document.getElementById('myTextarea').value = "Строка 1\nСтрока 2"; // Вот так и начинается дружба JavaScript и новых строк.
Такой подход позволит отобразить "Строка 2" непосредственно под "Строка 1". Для добавления новых строк в HTML-коде вы также можете использовать HTML-сущности:
или
.
Понимание символа новой строки в HTML
Для вставки новой строки прямо в разметку элемента
<textarea>, применяются HTML-сущности:
(возврат каретки) и/или
(перевод строки). Для обеспечения наиболее полной совместимости на различных платформах рекомендуется использовать их в следующей последовательности:
.
<textarea>Первая строка Вторая строка</textarea> // Это не "Матрица", это всего лишь перенос строки!
CSS стилизация для сохранения переносов строк
Пробелы и переносы строк в
textarea можно контролировать с помощью CSS. Свойство
white-space со значением
pre-wrap поможет учесть все пробелы и символы переноса строк:
textarea {
white-space: pre-wrap; // Текст без переносов? Не в нашем вкусе!
}
Учтите, что теги
<br/> применять внутри
textarea нецелесообразно. Вместо них используйте
\n или HTML-сущности
и
, чтобы создать новые строки.
Обработка новых строк в зависимости от платформы
Различные операционные системы по-разному работают с переводами строк. От Unix-подобных системах ожидайте использование
\n, а в Windows —
\r\n. При программной обработке
textarea через JavaScript применяйте
String.fromCharCode(13, 10) для обеспечения кроссплатформенной совместимости перевода строки:
let newline = String.fromCharCode(13, 10); // Равноправие платформ в действии!
Альтернативы Textarea
Если нужен статический многострочный текст, сохраняющий все пробелы и переносы строки, обратите внимание на элемент
<pre>. Этот тег может оказаться хорошей заменой
textarea, если не требуется пользовательский ввод.
Хитрости JavaScript: замена и разбиение
JavaScript позволяет заменять новые строки на другие символы или разбивать текст на строки. В этих целях идеально подойдут методы
String.prototype.replaceAll и
String.prototype.split:
let paragraph = "Строка 1\nСтрока 2\nСтрока 3";
let singleLine = paragraph.replaceAll("\n", " "); // Зачем нам новые строки, когда всё может быть в одной?
let lines = paragraph.split("\n"); // И вуаля – мы получили массив строк. Разделены и готовы к эксплуатации.
Проверка, ведь она нужна!
Если вам кажется, что новые строки ведут себя не так, как предполагалось, проверьте ваш HTML на наличие синтаксических ошибок. Также, не забывайте тестировать в различных браузерах, чтобы убедиться в корректном отображении переносов строк.
Визуализация
Представьте себе textarea как вертикальный ряд строк:
— Каждое тире – обозначение строки текста.
—
— Для добавления **новой строки**, просто используйте:
<textarea>Строка 1\nСтрока 2\nСтрока 3</textarea> // И вот наше стихотворение, эх, программа, с новыми строками все в порядке!
Кодирование HTML сущностей
Заинтересовались, почему используется комбинация
? Эта пара гарантирует стабильное создание новых строк в XHTML и корректное отображение на различных платформах и в браузерах.
То, что JavaScript не может
Не забывайте, что присвоение
innerHTML для
textarea не даст ожидаемого эффекта. Это свойство не обрабатывает HTML внутри
textarea, включая
<br/>. Для надлежащей работы всегда используйте свойство
value:
// Не самое удачное решение – здесь новых строк вы не найдете!
document.getElementById('myTextarea').innerHTML = "Строка 1<br/>Строка 2";
// Вот это уже другое дело – перед вами новые строки!
document.getElementById('myTextarea').value = "Строка 1\nСтрока 2";
Обработка новых строк не зависит от размера
Размеры
textarea, определенные атрибутами
rows и
columns, не влияют на обработку новых строк. Параметры размера не влияют на отображение переносов строк!
Полезные материалы
- <textarea>: Элемент Textarea – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Ваш неофициальный наставник по
<textarea>.
- HTML-тег textarea – W3Schools — Пошаговое руководство по использованию элемента
<textarea>.
- javascript – Как могу определить изменение содержимого textarea с помощью jQuery? – Stack Overflow — Если вас интересует, какие особенности возникают при частом изменении содержимого
textarea, ответ найдется здесь!
- Хитрости с Textarea | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Улучшите своё владение
<textarea>с CSS-Tricks.
- HTML Стандарт — Углубленный анализ спецификации HTML для
<textarea>.
- HTML – тег textarea – TutorialsPoint — Дополнительные теоретические материалы и практические примеры работы с
textarea.
- HTML-тег <textarea> – GeeksforGeeks — Узнайте о использовании HTML-тега
<textarea>от профессионалов.
Ксения Сорокина
веб-техредактор