Добавление нового элемента в список по клику: JS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам нужно вставить новый элемент <li> в список <ul> с помощью JavaScript, то можно воспользоваться методами createElement и appendChild . Они нуждаются в совместном использовании с обработчиком события addEventListener , который должен быть привязан к кнопке:

JS Скопировать код document.querySelector('#clickMe').addEventListener('click', () => { const newListItem = document.createElement('li'); newListItem.textContent = 'Поймай меня, если сможешь!'; document.querySelector('#ulList').appendChild(newListItem); });

Обязательно введите ID для вашего списка <ul> и кнопки. Что отлично в этом коде? Он создаёт элемент <li> , заполняет его текстом и аккуратно вклеивает в <ul> !

Заметки по улучшению функции

При создании надёжной функции добавления <li> необходимо внимательно продумать несколько аспектов.

Прверка синтаксиса

Синтаксические ошибки или неверные ID могут привести к присвоению значений null . Это сродни поиску темно-серой кошки в темной комнате. Просто, но критически важно для бесперебойной работы кода.

Присвоение ID новому <li>

Присвоение идентификатора новому элементу <li> можно выполнить через свойство id или скрипт setAttribute . Это подобно выбору имени для новорожденного ребёнка:

JS Скопировать код // Вот это да, наша семья выросла 🍼 newListItem.id = `li-${document.querySelectorAll('#ulList li').length}`;

Выбор между TextContent и innerHTML

Применение textContent поможет избежать XSS-атак. Но если вам необходимо вставлять HTML-теги, то используйте innerHTML , но обязательно с учетом безопасности.

JS Скопировать код newListItem.textContent = 'Поймали?'; // Вы в безопасности 😇 newListItem.innerHTML = '<span>Ой, и вправду поймали!</span>'; // Используйте с умом 😎

Современные обработчики событий

Используйте современные обработчики событий вместо устаревшего onclick , что позволяет упорядочено разделить логику выполнения кода:

JS Скопировать код document.querySelector('#clickMe').addEventListener('click', addListItem);

Нумерация новых элементов

Предоставьте каждому создаваемому <li> уникальный порядковый номер, основываясь на уже существующих элементах в <ul> . Заслужило уважение Cay S. Law:

JS Скопировать код li.textContent = `Элемент ${ul.children.length + 1}`; // Cay S. Law был здесь

Работа со сложным содержимым

Создание элементов <li> со сложным содержимым требует последовательного подхода. Желательно создавать и наполнять вспомогательные элементы отдельно:

JS Скопировать код const spanElement = document.createElement('span'); spanElement.textContent = 'Подэлемент'; newListItem.appendChild(spanElement); // Семейный подход

Регулярная диагностика кода

Не забывайте на регулярной основе использовать console.log или проверку DOM, чтобы убедиться, что <li> корректно добавлены в <ul> . Возможно, откройтесь для креативности в диагностировании кода?

Визуализация

Представьте строительную площадку, где каждый кирпич — это элемент <li> :

Markdown Скопировать код Структура: [🧱🧱]

С каждым кликом добавляется новый элемент, и структура увеличивается:

JS Скопировать код function newBlock() { let structure = document.getElementById('building'); let block = document.createElement('li'); // Когда у вас идеальна физическая форма 🏋️‍♀️ block.appendChild(document.createTextNode('🧱')); structure.appendChild(block); }

Стройте ваш список, как вы строите здание, кирпич за кирпичом!

Markdown Скопировать код До: [🧱🧱] После клика: [🧱🧱🧱]

Продвинутые техники

После того, как вы освоились с основами, перед вами появляются улучшенные техники. Обратите внимание на детали:

Динамическое содержимое

Сделайте содержимое элементов более разнообразным с помощью объединения строк и функций для загрузки данных:

JS Скопировать код li.textContent = `И вот оно, динамический контент: ${fetchDynamicContent()}`; // Свежесть, словно утренний булочник

Сохранение данных между кликами

Вы можете использовать замыкания для сохранения состояния между вызовами функций, как кофейная кружка сохраняет ваше настроение для JavaScript!

Производительность: Скорость имеет значение

Приложите виртуальный DOM или пагинацию для больших списков. Скорость имеет значение, хотя она не всегда гарантирует успех!

Доступность: Все важны

Не забывайте присваивать создаваемым элементам атрибуты role и aria- , чтобы упростить работу скрин-ридеров. Каждый пользователь должен иметь возможность насладиться использованием вашего интерактивного элемента:

JS Скопировать код li.setAttribute('role', 'listitem'); // Показываем, что каждый элемент важен

Полезные материалы