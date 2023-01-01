Добавление нижней границы к строке таблицы HTML с CSS

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Быстрый ответ

Чтобы придать строкам <td> или <th> бордюр снизу, используйте CSS-свойство border-bottom . Ниже приведён ряд примеров, которые корректно работают во всех современных браузерах:

CSS Скопировать код /* Всегда подчёркиваем содержимое */ tr td, tr th { border-bottom: 2px dotted #000; }

Оформление лишь последней строки таблицы:

CSS Скопировать код /* Обводим только последнюю строку */ tr:last-child td, tr:last-child th { border-bottom: none; }

Обход без бордюра для последней строки при переменном цвете ячеек:

CSS Скопировать код /* Чередующийся фон без бордюра в конце */ tr:not(:last-child) td, tr:not(:last-child) th { border-bottom: 1px solid #ccc; }

Теперь бордюры у ваших строк аккуратны, что будет корректно отображено во всех браузерах.

Завершение

Если у вас возникли вопросы относительно двойных или отдельных бордюров между ячейками, советуем использовать свойство border-collapse . Оно позволяет устранить нежелательные пропуски:

CSS Скопировать код table { /* Теперь бордюры ячеек объединены */ border-collapse: collapse; }

Визуализация

Вообразим строку таблицы <tr> в качестве канатоходца, переходящего улицу из ячеек:

До:

| 🏠 | 🏠 | 🏠 | 🏠 |

Обеспечим нашего канатоходца страховочным тросом:

CSS Скопировать код tr { border-bottom: 2px solid #000; }

И вот он идет мимо каждого дома в полной безопасности:

После:

| 🏠 | 🏠 | 🏠 | 🏠 | |------------------| // Защитный трос натянут!

Каждая ячейка выделяется, создавая непрерывную линию вдоль всей строки.

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