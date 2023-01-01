Добавление нижней границы к строке таблицы HTML с CSS
Быстрый ответ
Чтобы придать строкам
<td> или
<th> бордюр снизу, используйте CSS-свойство
border-bottom. Ниже приведён ряд примеров, которые корректно работают во всех современных браузерах:
/* Всегда подчёркиваем содержимое */
tr td, tr th {
border-bottom: 2px dotted #000;
}
Оформление лишь последней строки таблицы:
/* Обводим только последнюю строку */
tr:last-child td, tr:last-child th {
border-bottom: none;
}
Обход без бордюра для последней строки при переменном цвете ячеек:
/* Чередующийся фон без бордюра в конце */
tr:not(:last-child) td, tr:not(:last-child) th {
border-bottom: 1px solid #ccc;
}
Теперь бордюры у ваших строк аккуратны, что будет корректно отображено во всех браузерах.
Завершение
Если у вас возникли вопросы относительно двойных или отдельных бордюров между ячейками, советуем использовать свойство
border-collapse. Оно позволяет устранить нежелательные пропуски:
table {
/* Теперь бордюры ячеек объединены */
border-collapse: collapse;
}
Визуализация
Вообразим строку таблицы
<tr> в качестве канатоходца, переходящего улицу из ячеек:
До:
| 🏠 | 🏠 | 🏠 | 🏠 |
Обеспечим нашего канатоходца страховочным тросом:
tr { border-bottom: 2px solid #000; }
И вот он идет мимо каждого дома в полной безопасности:
После:
| 🏠 | 🏠 | 🏠 | 🏠 |
|------------------| // Защитный трос натянут!
Каждая ячейка выделяется, создавая непрерывную линию вдоль всей строки.
Полезные материалы
- Стилизация таблиц – MDN — Отличное руководство по работе со стилями границ таблиц.
- CSS Table Styling – W3Schools — Подробное пособие по оформлению таблиц при помощи CSS.
- Специфичность в CSS – CSS-Tricks — Глубокий анализ спецификации приоритетов CSS-селекторов.
- Использование псевдоэлементов – CSS-Tricks — Обзор практического применения псевдоэлементов в дизайне.
- Box Sizing – CSS-Tricks — Исчерпывающий обзор свойства box-sizing и его влияния на границы.
- Responsive Tables – CSS-Tricks — Полезные рекомендации по созданию адаптивных таблиц.
- Специфичность в CSS – Smashing Magazine — Обстоятельная аналитика спецификации селекторов, необходимая для понимания управления стилями в
<tr>.