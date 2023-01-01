Добавление и выравнивание иконки в кнопке HTML через CSS#Основы HTML #CSS и верстка #Кнопки и элементы управления
Быстрый ответ
Если нужно быстро прикрепить иконку к
<input type="button">, воспользуйтесь свойством
background в CSS:
<input type="button" class="icon-btn">
.icon-btn {
background: url('icon.png') no-repeat center / contain;
border: none;
padding: 10px;
height: 20px;
width: 20px;
cursor: pointer;
}
Пропорции
height и
width должны соответствовать размерам иконки.
Детали и совместимость: Обеспечим работоспособность кнопки во всех браузерах
Уделите внимание деталям для повышения удобства использования и визуального восприятия.
Регулировка отступов: Выделите пространство для иконки
Чтобы исключить перекрытие текста иконкой, установите большие отступы:
.icon-btn {
padding-left: 30px;
}
Таким образом Вы обеспечите достаточное пространство как для самой иконки, так и для размера кнопки в целом.
Спрайты: Как справиться с множеством иконок
Если Вам необходимо работать с большим количеством иконок, используйте CSS-спрайты, чтобы сократить количество HTTP-запросов:
.icon-btn {
background-image: url('icons-sprite.png');
background-position: -20px 0;
}
Этот метод улучшает производительность и упрощает обслуживание.
Расширенные структуры: Больше возможностей с
<button> и
<img>
<button class="button-with-img-icon" type="button">
<img src="icon.png" alt="Описание иконки" height="16" width="16">
Говорите вслух
</button>
Осуществив редактирование документа с помощью CSS flexbox или CSS grid, мы можем упорядочить размещение иконки и текста.
Визуализация
Добавляя иконку-изображение к кнопке, можно сравнить этот процесс с преобразованием пустого холста в произведение искусства:
До: 🖼 (Пустой холст)
Для трансформации необходимо использовать
background-image и небольшие CSS-трансформации:
.button-with-icon {
background-image: url('icon.png');
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
}
И вот результат:
После: 🖼🖌 (Яркая, кликабельная картина)
Преобразование осуществлено с помощью открытых исходников.
Продолжайте улучшать: Совершенствуйте оформление кнопки
Добавление динамичности с помощью псевдоэлементов
.icon-btn:after {
content: url('icon.png');
position: absolute;
right: 5px;
top: 50%;
transform: translateY(-50%);
}
Такое решение позволяет добавить динамичности и взаимодействия, используя только CSS.
Решаем задачу кроссбраузерности: Обеспечим согласованную работу Opera и Chrome
Проверьте, корректно ли отображаются
<input type="button"> и
<button> во всех браузерах.
Доступность: Важен каждый клик
Заботьтесь о доступности кнопок, добавляя альтернативные тексты к изображениям и соответствующие ARIA-атрибуты, чтобы их использование было удобным для всех пользователей.
Полезные материалы
- The Input (Form Input) element — HTML: HyperText Markup Language | MDN — подробная статья на MDN Web Docs об элементе
<input>.
- How To Create Icon Buttons — практическое руководство от W3Schools по оформлению кнопок с иконками.
- Icon Fonts are Awesome — обзор шрифтов-иконок на сайте CSS-Tricks.
- Find Icons with the Perfect Look & Feel | Font Awesome — обширная библиотека иконок Font Awesome.
- SVG
usewith External Reference, Take 2 | CSS-Tricks — об использовании SVG для иконок на CSS-Tricks.
- Using SVG For Flexible, Scalable, and Fun Backgrounds, Part I – A List Apart — о применении SVG в фоновых изображениях на A List Apart.
Ксения Сорокина
веб-техредактор