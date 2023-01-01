Добавление и выравнивание иконки в кнопке HTML через CSS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если нужно быстро прикрепить иконку к <input type="button"> , воспользуйтесь свойством background в CSS:

HTML Скопировать код <input type="button" class="icon-btn">

CSS Скопировать код .icon-btn { background: url('icon.png') no-repeat center / contain; border: none; padding: 10px; height: 20px; width: 20px; cursor: pointer; }

Пропорции height и width должны соответствовать размерам иконки.

Детали и совместимость: Обеспечим работоспособность кнопки во всех браузерах

Уделите внимание деталям для повышения удобства использования и визуального восприятия.

Регулировка отступов: Выделите пространство для иконки

Чтобы исключить перекрытие текста иконкой, установите большие отступы:

CSS Скопировать код .icon-btn { padding-left: 30px; }

Таким образом Вы обеспечите достаточное пространство как для самой иконки, так и для размера кнопки в целом.

Спрайты: Как справиться с множеством иконок

Если Вам необходимо работать с большим количеством иконок, используйте CSS-спрайты, чтобы сократить количество HTTP-запросов:

CSS Скопировать код .icon-btn { background-image: url('icons-sprite.png'); background-position: -20px 0; }

Этот метод улучшает производительность и упрощает обслуживание.

Расширенные структуры: Больше возможностей с <button> и <img>

HTML Скопировать код <button class="button-with-img-icon" type="button"> <img src="icon.png" alt="Описание иконки" height="16" width="16"> Говорите вслух </button>

Осуществив редактирование документа с помощью CSS flexbox или CSS grid, мы можем упорядочить размещение иконки и текста.

Визуализация

Добавляя иконку-изображение к кнопке, можно сравнить этот процесс с преобразованием пустого холста в произведение искусства:

Markdown Скопировать код До: 🖼 (Пустой холст)

Для трансформации необходимо использовать background-image и небольшие CSS-трансформации:

CSS Скопировать код .button-with-icon { background-image: url('icon.png'); background-repeat: no-repeat; background-position: center; }

И вот результат:

Markdown Скопировать код После: 🖼🖌 (Яркая, кликабельная картина)

Преобразование осуществлено с помощью открытых исходников.

Продолжайте улучшать: Совершенствуйте оформление кнопки

Добавление динамичности с помощью псевдоэлементов

CSS Скопировать код .icon-btn:after { content: url('icon.png'); position: absolute; right: 5px; top: 50%; transform: translateY(-50%); }

Такое решение позволяет добавить динамичности и взаимодействия, используя только CSS.

Решаем задачу кроссбраузерности: Обеспечим согласованную работу Opera и Chrome

Проверьте, корректно ли отображаются <input type="button"> и <button> во всех браузерах.

Доступность: Важен каждый клик

Заботьтесь о доступности кнопок, добавляя альтернативные тексты к изображениям и соответствующие ARIA-атрибуты, чтобы их использование было удобным для всех пользователей.

Полезные материалы