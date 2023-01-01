Добавление и удаление нескольких классов через classList#Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
Такое действительно возможно! Для этого пригодятся методы
classList.add() и
classList.remove(), позволяющие добавить или удалить сразу несколько классов:
element.classList.add('class1', 'class2'); // Таким образом, 'class1' и 'class2' были добавлены
element.classList.remove('class1', 'class2'); // А здесь 'class1' и 'class2' были удалены
Итак, приготовьтесь к небольшому уроку! Как насчет того, чтобы узнать, как управлять динамическими наборами классов? Переходим к следующему блоку!
Работа с динамическими списками классов
Использование оператора расширения
Уже знакомы с оператором расширения (
...)? Его задача — раскрывать итерируемые объекты, такие как массивы или строки, превращая их элементы в отдельные значения:
const classesToAdd = ['class1', 'class2', 'class3'];
element.classList.add(...classesToAdd); // Теперь все классы из массива добавлены
Когда необходимо освободить место, этот оператор с легкостью удаляет классы:
const classesToRemove = ['class1', 'class2', 'class3'];
element.classList.remove(...classesToRemove); // Все классы удалены, как будто их и не было
Использование метода apply
Если вы тяготеете к классическим подходам и предпочитаете методы, проверенные временем, метод
apply придется вам по вкусу:
element.classList.add.apply(element.classList, classesToAdd); // Вид ухитрения несколько сложный, но решение эффективное!
element.classList.remove.apply(element.classList, classesToRemove); // Прощайте, классы! Путь вам перекрыт!
Настройка classList: по своим правилам
Добавление методов прототипа
Если стандартные методы
classList не соответствуют вашим требованиям, вы сможете улучшить его, добавив собственные методы addMany или removeMany. Индивидуальный подход? Помалу!
DOMTokenList.prototype.addMany = function(...classes) {
classes.forEach(singleClass => {
if (!this.contains(singleClass)) {
this.add(singleClass); // Это как контроль при входе в клуб: "Не в списке? Пожалуйста, проходите!"
}
});
};
DOMTokenList.prototype.removeMany = function(...classes) {
classes.forEach(singleClass => {
this.remove(singleClass); // Чистка списка: "class1, class2, class3 – ваш час пробил!"
});
};
Предотвращение конфликтов имен
Будьте осторожны при создании методов прототипа. Ведь очень важно избегать возможного пересечения с уже существующими методами или теми, которые могут быть добавлены в будущем:
if (!('addMany' in DOMTokenList.prototype)) {
// Если метод addMany отсутствует, мы его добавим. Раз у нас есть план, то мы его воплотим.
}
if (!('removeMany' in DOMTokenList.prototype)) {
// Мы добавляем removeMany. Ведь то, что прибавляется и то, что исчезает по просьбе, всегда хорошо.
}
Визуализация
Давайте представим процесс изменения
classList как управление гардеробом. Это примерно так же просто, как...
Гардероб до: |👔👖👗🧣|
Добавим несколько новых вещей одновременно:
wardrobe.classList.add('👕', '👚', '🧢'); // И вуаля! Гардероб заполнен!
Гардероб после: |👔👖👗🧣👕👚🧢|
Уберем сразу несколько вещей:
wardrobe.classList.remove('👖', '🧣'); // Сегодня пятница, джинсы и шарфы нам не нужны!
Гардероб после: |👔👗👕👚🧢|
Смена стиля гардероба теперь проще простого!
Эффективность и совместимость
classList обладает высокой производительностью и отлично совместим с современными браузерами. Использовать его для управления множеством классов не просто удобно, но и практично: это предотвращает ошибки и облегчает задачу по обеспечению кросс-браузерной совместимости, в отличие от менее эффективного управления каждым классом отдельно.
Полезные материалы
- Элемент: свойство classList – Веб API | MDN — Полное руководство по
classListна MDN Web Docs.
- Свойство classList объекта Element — Инструкция по работе с classList от W3Schools.
- API classList() | CSS-Tricks – Подробное описание возможностей
classListот CSS-Tricks.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Удобный ресурс для проверки поддержки classList в браузерах.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик