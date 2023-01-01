Добавление и удаление нескольких классов через classList

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Быстрый ответ

Такое действительно возможно! Для этого пригодятся методы classList.add() и classList.remove() , позволяющие добавить или удалить сразу несколько классов:

JS Скопировать код element.classList.add('class1', 'class2'); // Таким образом, 'class1' и 'class2' были добавлены element.classList.remove('class1', 'class2'); // А здесь 'class1' и 'class2' были удалены

Итак, приготовьтесь к небольшому уроку! Как насчет того, чтобы узнать, как управлять динамическими наборами классов? Переходим к следующему блоку!

Работа с динамическими списками классов

Использование оператора расширения

Уже знакомы с оператором расширения ( ... )? Его задача — раскрывать итерируемые объекты, такие как массивы или строки, превращая их элементы в отдельные значения:

JS Скопировать код const classesToAdd = ['class1', 'class2', 'class3']; element.classList.add(...classesToAdd); // Теперь все классы из массива добавлены

Когда необходимо освободить место, этот оператор с легкостью удаляет классы:

JS Скопировать код const classesToRemove = ['class1', 'class2', 'class3']; element.classList.remove(...classesToRemove); // Все классы удалены, как будто их и не было

Использование метода apply

Если вы тяготеете к классическим подходам и предпочитаете методы, проверенные временем, метод apply придется вам по вкусу:

JS Скопировать код element.classList.add.apply(element.classList, classesToAdd); // Вид ухитрения несколько сложный, но решение эффективное! element.classList.remove.apply(element.classList, classesToRemove); // Прощайте, классы! Путь вам перекрыт!

Настройка classList: по своим правилам

Добавление методов прототипа

Если стандартные методы classList не соответствуют вашим требованиям, вы сможете улучшить его, добавив собственные методы addMany или removeMany. Индивидуальный подход? Помалу!

JS Скопировать код DOMTokenList.prototype.addMany = function(...classes) { classes.forEach(singleClass => { if (!this.contains(singleClass)) { this.add(singleClass); // Это как контроль при входе в клуб: "Не в списке? Пожалуйста, проходите!" } }); }; DOMTokenList.prototype.removeMany = function(...classes) { classes.forEach(singleClass => { this.remove(singleClass); // Чистка списка: "class1, class2, class3 – ваш час пробил!" }); };

Предотвращение конфликтов имен

Будьте осторожны при создании методов прототипа. Ведь очень важно избегать возможного пересечения с уже существующими методами или теми, которые могут быть добавлены в будущем:

JS Скопировать код if (!('addMany' in DOMTokenList.prototype)) { // Если метод addMany отсутствует, мы его добавим. Раз у нас есть план, то мы его воплотим. } if (!('removeMany' in DOMTokenList.prototype)) { // Мы добавляем removeMany. Ведь то, что прибавляется и то, что исчезает по просьбе, всегда хорошо. }

Визуализация

Давайте представим процесс изменения classList как управление гардеробом. Это примерно так же просто, как...

Markdown Скопировать код Гардероб до: |👔👖👗🧣|

Добавим несколько новых вещей одновременно:

JS Скопировать код wardrobe.classList.add('👕', '👚', '🧢'); // И вуаля! Гардероб заполнен!

Markdown Скопировать код Гардероб после: |👔👖👗🧣👕👚🧢|

Уберем сразу несколько вещей:

JS Скопировать код wardrobe.classList.remove('👖', '🧣'); // Сегодня пятница, джинсы и шарфы нам не нужны!

Markdown Скопировать код Гардероб после: |👔👗👕👚🧢|

Смена стиля гардероба теперь проще простого!

Эффективность и совместимость

classList обладает высокой производительностью и отлично совместим с современными браузерами. Использовать его для управления множеством классов не просто удобно, но и практично: это предотвращает ошибки и облегчает задачу по обеспечению кросс-браузерной совместимости, в отличие от менее эффективного управления каждым классом отдельно.

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