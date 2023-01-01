Добавление и удаление CSS классов в JavaScript: руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Вы можете использовать classList в JavaScript для контроля над классами:

JS Скопировать код // Добавляем классы: document.querySelector('.my-element').classList.add('class1', 'class2'); // Удаляем классы: document.querySelector('.my-element').classList.remove('class1', 'class2');

С помощью classList добавление и удаление классов осуществляется так же просто, как и замена персонажей в комиксе!

Методическое управление классами

Есть множество методов для работы с классами:

Навешивание нескольких классов сразу

JS Скопировать код let element = document.querySelector('.my-element'); element.classList.add(...['class3', 'class4', 'class5']); // Начинаем веселье!

Удаление класса с проверкой

JS Скопировать код if (element.classList.contains('class2')) { // Проверяем наличие класса перед его удалением. element.classList.remove('class2'); }

Прямое добавление классов

Если вам важна простота и прямота:

JS Скопировать код element.className += ' class6 class7'; // Помним о пробелах между названиями классов!

Метод для "динозавров"

Поддержка устаревших браузеров, например IE8:

JS Скопировать код element.className = element.className.replace(/\bclass7\b/g, ""); // Помощь "динозаврам".

При необходимости транспиляции современного кода в устаревший стандарт, можете использовать Babel.

Визуализация

Можем воспринимать HTML-элемент как модель на подиуме:

Markdown Скопировать код Изначальный образ: [👕, 👖]

Добавляем классы:

JS Скопировать код element.classList.add('🎩', '👞'); // Готовы к показу!

Markdown Скопировать код Новый образ: [👕, 👖, 🎩, 👞]

Удаляем классы:

JS Скопировать код element.classList.remove('👖'); // Адаптируемся под новые тренды.

Markdown Скопировать код Окончательный образ: [👕, 🎩, 👞]

С помощью classList вы в полном контроле над стилем!

Динамичность интерфейса с помощью классов

Динамическое управление классами создает неповторимый стиль и атмосферу на вашем сайте.

Добавлением слушателя событий

JS Скопировать код // При клике меняем класс, как будто переодеваемся в телефонной будке. element.addEventListener('click', function() { this.classList.toggle('active'); });

Лаконичное добавление класса

JS Скопировать код element.className += ' new-class'; // Меняем стиль новым классом.

Метод setAttribute для старых браузеров

setAttribute все еще может пригодиться для работы со старыми версиями браузеров:

JS Скопировать код element.setAttribute('class', element.className + ' new-class'); // Старые методы всегда актуальны!

Чистота кода

Стремитесь к минимализму и лаконичности кода, используя чистый JavaScript для ускорения работы вашего скрипта.

Альтернативы и особенности управления классами

Различные способы управления классами имеют свои особенности и подходят для разных сценариев.

Прямое присваивание классов

JS Скопировать код // Будем краткими и ясными! element.setAttribute('class', 'class8 class9');

Клонирование элемента

В некоторых случаях может быть полезна стратегия клонирования:

JS Скопировать код let newElement = element.cloneNode(true); newElement.className = 'class10 class11'; // Ваш обновленный элемент готов. element.parentNode.replaceChild(newElement, element);

Возможные трудности

Будьте внимательны, чтобы случайно не удалить нужные классы и обязательно проверяйте совместимость вашего кода с различными браузерами. Не забывайте убедиться, что HTML-страница полностью загружена перед запуском скриптов.

Полезные материалы