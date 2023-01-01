Добавление и стилизация текста на HTML5 canvas

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для добавления текста на canvas применяется метод fillText() , предназначенный для объекта CanvasRenderingContext2D . С помощью свойства font конфигурируется шрифт, а с помощью fillStyle устанавливается цвет текста. Вот пример такого кода:

JS Скопировать код let canvas = document.getElementById('myCanvas'); let ctx = canvas.getContext('2d'); ctx.font = '20px Arial'; ctx.fillStyle = 'black'; ctx.fillText('Привет, Canvas!', 10, 50);

Координаты (10, 50) задают позицию текста на холсте.

Умение выравнивать текст с изыском

Для изящного горизонтального и вертикального расположения текста вам потребуются textAlign и textBaseline :

JS Скопировать код ctx.textAlign = 'center'; ctx.textBaseline = 'middle'; ctx.fillText('Центр внимания', canvas.width / 2, canvas.height / 2);

Если преисполнены рвения к экспериментам и к введению элемента динамичности, попробуйте повернуть или увеличить текст, вдохновившись творчеством:

JS Скопировать код ctx.rotate(0.2); ctx.fillText('Просто вися на канате', canvas.width / 2, canvas.height / 2);

Создание обводки текста

Для стилизации через добавление к тексту обводки используйте метод strokeText() и свойство strokeStyle :

JS Скопировать код ctx.strokeStyle = 'blue'; ctx.strokeText('Смотрите, у меня есть обводка!', 10, 100);

Лучшие практики и ознакомление с метрикой canvas

Для того чтобы текст не искажался при масштабировании, следите за пропорциями canvas.

Перед добавлением каждой уникальной строки текста устанавливайте стили, как, например, fillStyle и font .

и . Функцию ctx.measureText('Ваш текст').width используйте для определения ширины текста, что поможет в его позиционировании.

Динамичное наполнение текстом canvas

Добавьте жизни своему холсту, меняя текст в ответ на события, например, отображая время:

JS Скопировать код function updateCanvas() { let now = new Date().toLocaleTimeString(); ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height); ctx.fillText(now, 10, 50); requestAnimationFrame(updateCanvas); } updateCanvas();

Визуализация

Пустой canvas — это ваша электронная для объявлений, готовая превратить ваши мысли в текст:

JS Скопировать код var canvas = document.getElementById('myCanvas'); var ctx = canvas.getContext('2d'); ctx.font = '30px Arial'; ctx.fillStyle = 'black'; ctx.fillText('Привет, мир!', 50, 100);

Markdown Скопировать код До: Пустой canvas (📜) После: Canvas c "Привет, мир!" (📜 + 🌍🖋️❤️)

С его помощью вы можете передать свое сообщение в цифровом виде.

Достижение HD-качества текста

Для обеспечения высокого разрешения текста учтите соотношение пикселей устройства:

JS Скопировать код let dpr = window.devicePixelRatio || 1; let rect = canvas.getBoundingClientRect(); canvas.width = rect.width * dpr; canvas.height = rect.height * dpr; ctx.scale(dpr, dpr); ctx.font = '20px Arial'; ctx.fillText('Острее ножа', 10, 50);

Достижение адаптивности отображения

Чтобы текст на canvas автоматически подстраивался под изменения размера экрана, используйте обработчик события resize :

JS Скопировать код window.addEventListener('resize', function() { ctx.font = '20px Arial'; ctx.fillText('Гибкий как гимнаст!', canvas.width / 2, canvas.height / 2); });

Отзывчивый дизайн гарантирует, что текст всегда будет в центре внимания, независимо от размера экрана.

Полезные материалы