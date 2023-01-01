Добавление и контроль input полей в форму JavaScript

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Быстрый ответ

Для исключения элемента ввода из процесса отправки формы можно воспользоваться JavaScript, отключив его непосредственно перед отправкой:

JS Скопировать код document.querySelector('form').onsubmit = function() { document.querySelector('#excludeInput').disabled = true; };

Этот метод исключит данные из элемента с id #excludeInput при сериализации формы.

Также можно просто не задавать атрибут name для конкретного элемента:

HTML Скопировать код <input type="text" id="excludeInput">

Без атрибута name информация из элемента ввода не будет отправляться.

Расширяем возможности

Сделайте элементы управления формой информативными Если элемент ввода исполняет исключительную информационную роль, можно сделать его доступным только для чтения:

HTML Скопировать код <input type="text" id="excludeInput" readonly>

Таким образом, пользователь сможет скопировать данные, но не сможет изменить их или отправить.

Работа с динамичными формами Управление динамически добавленными полями можно реализовать на JavaScript следующим образом:

JS Скопировать код $('form').on('submit', function() { $('#excludeInput').remove(); });

Этот код удаляет элемент ввода из DOM непосредственно перед отправкой формы.

Хранение данных формы на стороне клиента Для работы с сериализованными данными формы на стороне клиента можно избегать добавления отдельных элементов:

JS Скопировать код $('form').on('submit', function(e) { e.preventDefault(); var formData = $(this).serializeArray().filter(function(item) { return item.name !== 'excludeInput'; }); $.ajax({ url: this.action, type: this.method, data: formData, success: function(response) { // Здесь обработка ответа сервера } }); });

Визуализация

Представьте себе конвейер на производстве, где каждая коробка символизирует поле формы:

Markdown Скопировать код Конвейер: 📦📦🔴📦📦 -> 🚚 (Отправка формы)

Коробка с красной пометкой (🔴) не отправляется:

Markdown Скопировать код До: 📦📦🔴📦📦 После: 📦📦 📦📦 -> 🚚

Коробка с красной пометкой символизирует поле ввода, которое не будет отправлено.

JS Скопировать код $('form').on('submit', function(){ $(this).find('.do-not-ship').prop('disabled', true); });

Только поля, не указанные для отправки, попадут в форму.

Погружение поглубже

Эффективное управление макетом форм Используйте CSS для сохранения внешнего вида формы при скрытии или удалении полей:

CSS Скопировать код .input-hidden { visibility: hidden; position: absolute; }

Обеспечиваем доступность интерфейса Продумайте доступность форм так, чтобы отключенные поля корректно взаимодействовали со скринридерами и не ухудшали пользовательский опыт.

Обслуживание пользовательских скриптов При использовании скриптов для модификации форм обеспечьте их надежность, простоту поддержки и выполните тестирование в различных окружениях.

Полезные материалы