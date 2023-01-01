Добавление и использование data-атрибута в jQuery и DOM

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Быстрый ответ

Существуют два основных способа добавить data-атрибут к HTML-элементу с помощью JavaScript:

JS Скопировать код // с использованием свойства dataset element.dataset.myAttribute = 'someValue'; // создает data-my-attribute="someValue" // или // с применением метода setAttribute() element.setAttribute('data-my-attribute', 'someValue'); // подход, основанный на классической методологии

element здесь является ссылкой на HTML-элемент, к которому вы планируете добавить data-атрибут, а 'someValue' — это значение атрибута, которое вы хотите установить.

jQuery, .data() и .attr()

При использовании jQuery метод .data('myAttribute', 'someValue') наиболее удобен для работы непосредственно с системой данных jQuery. Однако .data() не вносит изменений в атрибуты реальной DOM структуры, оперируя только внутренним хранилищем данных jQuery.

JS Скопировать код $('#element').data('myAttribute', 'brandNewValue'); // обновляет только внутренние данные jQuery $('#element').attr('data-my-attribute', 'brandNewValue'); // вносит изменения в атрибут DOM

Рекомендуется использовать .data() для получения данных, заданных этим же методом, в связи с тем, что jQuery выполняет преобразование типов автоматически.

Взаимодействие с динамически созданными элементами

При работе с динамически созданными элементами лучше использовать методы .attr() или .dataset для их корректного отображения в DOM:

JS Скопировать код $('<div/>').attr('data-my-attribute', 'someValue').appendTo('body'); // добавляем новый элемент с data-атрибутом

Для последующего выбора таких элементов используйте селекторы атрибутов: $('div[data-my-attribute="someValue"]') .

JS Скопировать код var $dynamicElement = $('div[data-my-attribute="value"]'); // находим ваш элемент в DOM

Сохранение последовательности действий с помощью .attr()

Использование .attr() для установки и чтения data-атрибутов у динамических элементов обеспечивает высокую консистентность, так как все изменения отражаются напрямую в DOM.

JS Скопировать код // Присвоение $('#dynamicElement').attr('data-newAttribute', '123'); // Отмечаем новые элементы // Получение значения var dataValue = $('#dynamicElement').attr('data-newAttribute'); // Получаем информацию об элементе

Синхронное использование .attr() и .data()

Для одновременного отражения изменений как в DOM так и в данных jQuery используйте .attr() совместно с .data() .

JS Скопировать код var $element = $('#element'); $element.data('myAttribute', 'new-value').attr('data-my-attribute', 'new-value'); // Избавляем себя от необходимости запоминать расположение данных

Обновление содержимого в соответствии с data-атрибутами

Выберите элементы по data-атрибуту и обновите их содержимое, используя .attr() в сочетании с .text() :

JS Скопировать код $('div').filter(function() { return $(this).attr('data-my-attribute') === '1'; }).text('Обновленное содержимое'); // Как подготовиться к погоде

Визуализация

Представим, что у вас есть чемодан (🧳), что является аналогом HTML-элемента:

HTML Скопировать код <div id="suitcase">🧳</div>

Добавим к нему тег data-destination :

JS Скопировать код document.getElementById("suitcase").setAttribute("data-destination", "Paris");

Теперь наш чемодан метафорически претерпел троичку с пунктом назначения:

Markdown Скопировать код 🧳 -> 🏷️ (data-destination: Paris)

Каждый data-атрибут можно воспринимать как бирку на багаже, которая предоставляет важную информацию для вашего путешествия по DOM. Приятного вам пути! ✈️

Прямое манипулирование через .setAttribute() и .dataset

Javascript предоставляет нужную гибкость для непосредственной работы с DOM с помощью .setAttribute() и .dataset , что может быть более эффективным, чем использование jQuery:

JS Скопировать код document.getElementById('element').dataset.info = 'new-info'; // При использовании jQuery для циклических операций

Быстрое обновление текста с использованием .innerText и .innerHTML

Хотите быстро обновить текст или HTML составляющую элемента, выбранного по data-атрибуту? .innerText и .innerHTML пригодятся вам:

JS Скопировать код document.querySelector('[data-destination="Paris"]').innerText = 'Bonjour'; //обновляем текстовую составляющую. Так, так, замечательно! document.querySelector('[data-destination="Paris"]').innerHTML = '<strong>Bonjour</strong>'; //мы смело добавляем HTML. Это зрелищно!

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