Добавление и использование data-атрибута в jQuery и DOM#Работа с DOM #Теги и атрибуты #jQuery
Быстрый ответ
Существуют два основных способа добавить
data-атрибут к HTML-элементу с помощью JavaScript:
// с использованием свойства dataset
element.dataset.myAttribute = 'someValue'; // создает data-my-attribute="someValue"
// или
// с применением метода setAttribute()
element.setAttribute('data-my-attribute', 'someValue'); // подход, основанный на классической методологии
element здесь является ссылкой на HTML-элемент, к которому вы планируете добавить data-атрибут, а 'someValue' — это значение атрибута, которое вы хотите установить.
jQuery, .data() и .attr()
При использовании jQuery метод
.data('myAttribute', 'someValue') наиболее удобен для работы непосредственно с системой данных jQuery. Однако
.data() не вносит изменений в атрибуты реальной DOM структуры, оперируя только внутренним хранилищем данных jQuery.
$('#element').data('myAttribute', 'brandNewValue'); // обновляет только внутренние данные jQuery
$('#element').attr('data-my-attribute', 'brandNewValue'); // вносит изменения в атрибут DOM
Рекомендуется использовать
.data() для получения данных, заданных этим же методом, в связи с тем, что jQuery выполняет
преобразование типов автоматически.
Взаимодействие с динамически созданными элементами
При работе с динамически созданными элементами лучше использовать методы
.attr() или
.dataset для их корректного отображения в DOM:
$('<div/>').attr('data-my-attribute', 'someValue').appendTo('body'); // добавляем новый элемент с data-атрибутом
Для последующего выбора таких элементов используйте селекторы атрибутов:
$('div[data-my-attribute="someValue"]').
var $dynamicElement = $('div[data-my-attribute="value"]'); // находим ваш элемент в DOM
Сохранение последовательности действий с помощью .attr()
Использование
.attr() для установки и чтения data-атрибутов у динамических элементов обеспечивает высокую консистентность, так как все изменения отражаются напрямую в DOM.
// Присвоение
$('#dynamicElement').attr('data-newAttribute', '123'); // Отмечаем новые элементы
// Получение значения
var dataValue = $('#dynamicElement').attr('data-newAttribute'); // Получаем информацию об элементе
Синхронное использование .attr() и .data()
Для одновременного отражения изменений как в DOM так и в данных jQuery используйте
.attr() совместно с
.data().
var $element = $('#element');
$element.data('myAttribute', 'new-value').attr('data-my-attribute', 'new-value'); // Избавляем себя от необходимости запоминать расположение данных
Обновление содержимого в соответствии с data-атрибутами
Выберите элементы по
data-атрибуту и обновите их содержимое, используя
.attr() в сочетании с
.text():
$('div').filter(function() {
return $(this).attr('data-my-attribute') === '1';
}).text('Обновленное содержимое'); // Как подготовиться к погоде
Визуализация
Представим, что у вас есть чемодан (🧳), что является аналогом HTML-элемента:
<div id="suitcase">🧳</div>
Добавим к нему тег
data-destination:
document.getElementById("suitcase").setAttribute("data-destination", "Paris");
Теперь наш чемодан метафорически претерпел троичку с пунктом назначения:
🧳 -> 🏷️ (data-destination: Paris)
Каждый
data-атрибут можно воспринимать как бирку на багаже, которая предоставляет важную информацию для вашего путешествия по DOM. Приятного вам пути! ✈️
Прямое манипулирование через .setAttribute() и .dataset
Javascript предоставляет нужную гибкость для непосредственной работы с DOM с помощью
.setAttribute() и
.dataset, что может быть более эффективным, чем использование jQuery:
document.getElementById('element').dataset.info = 'new-info'; // При использовании jQuery для циклических операций
Быстрое обновление текста с использованием .innerText и .innerHTML
Хотите быстро обновить текст или HTML составляющую элемента, выбранного по data-атрибуту?
.innerText и
.innerHTML пригодятся вам:
document.querySelector('[data-destination="Paris"]').innerText = 'Bonjour'; //обновляем текстовую составляющую. Так, так, замечательно!
document.querySelector('[data-destination="Paris"]').innerHTML = '<strong>Bonjour</strong>'; //мы смело добавляем HTML. Это зрелищно!
Полезные материалы
- Использование data-атрибутов – веб-разработка | MDN — Руководство MDN: учебник по использованию data-атрибутов в HTML.
- Атрибут data-* – W3Schools — W3Schools: обзор HTML data-атрибутов.
- .data() – Документация jQuery — Документация jQuery: информация о методе
.data().
- Подробное руководство по data-атрибутам | CSS-Tricks — Статья на CSS-Tricks: обзор работы с data-атрибутами в HTML и CSS.
- Как и зачем использовать пользовательские data-атрибуты в HTML5 | SitePoint — Статья на SitePoint: практические примеры использования data-атрибутов в HTML5.
Элина Баранова
разработчик Android