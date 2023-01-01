Добавление границы в div без увеличения размеров в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вы хотите ограничить границу в пределах
<div>, используйте
box-sizing: border-box;. Это CSS-свойство учтет ваши отступы (padding) и границы (border) в заданной ширине (width) и высоте (height) элемента и не будет его расширять.
.div-border-inside {
box-sizing: border-box;
width: 100px;
height: 100px;
border: 20px solid red; /* Вот вам насладитесь красочностью */
padding: 10px;
}
Присвоив этот класс вашему
<div>, вы получите стиль с внутренней границей:
<div class="div-border-inside"></div>
Размер блока составляет
100px, границы уже учтены в этих параметрах.
Совместимость с браузерами
Для обеспечения поддержки старых версий браузеров, добавьте:
.div-border-inside {
-webkit-box-sizing: border-box; /* Специально для Safari */
-moz-box-sizing: border-box; /* Для пользователей Firefox */
box-sizing: border-box;
/* Остальные стили */
}
Свойства с префиксами обеспечивают совместимость даже с IE8+.
Внутренние границы с эффектом свечения через box-shadow
Для создания внутренних границ и эффекта мягкого свечения используйте
box-shadow:
.div-shadow-border-inside {
box-sizing: border-box;
width: 100px;
height: 100px;
box-shadow: inset 0px 0px 0px 10px red; /* Моя страсть к красному цвету продолжается */
padding: 10px;
}
Рекомендуется проверить поддержку браузерами на сайте Can I use.
Эффектные контуры границ, не изменяющие размеры
Outline — превосходный способ создать границу без изменения размера или расположения элемента:
.div-outline-border-inside {
outline: 2px solid red; /* Чувствуете этот красный оттенок? */
outline-offset: -2px; /* Сместите внутрь, но без перемещения элемента */
}
Outline-offset со знаком минус позволит переместить контур границы внутрь тега
<div>.
Варианты использования для конкретных случаев
Ситуация: Множественные внутренние границы
Создайте множественные границы, отделенные запятыми, для впечатляющего эффекта:
.div-multiple-borders {
box-shadow: inset 0 0 0 5px red, inset 0 0 0 10px blue; /* Красный и синий – вот это сочетание! */
}
Ситуация: Эффекты при наведении
Оживите элемент при наведении курсора:
.div-hover-effect:hover {
box-shadow: inset 0 0 0 5px green; /* Наведите и вуаля – зеленый! */
}
Ситуация: Регулировка цвета и распространения
Настраивайте ширину распространения границы, играйте с цветом с помощью RGBA:
.div-colored-border {
box-shadow: inset 0 0 0px 10px rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Опять красный, но уже более мягкий */
}
Визуализация
🖼️: [ Ваш Пример ]
🖼️: [ ........................ ] <!-- Пустое место -->
👉 Применяем
box-shadow для создания внутренней границы.
.artwork {
box-shadow: inset 0 0 0 2px blue;
}
👉 Использование
outline для границы, которая внедрена внутрь.
.artwork {
outline: 2px solid blue;
outline-offset: -2px;
}
Продвинутые примеры
3D эффект
Удивите окружающих 3D эффектом с применением внутренней тени box-shadow:
.div-depth-effect {
box-shadow: inset 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4); /* Ваш собственный 3D */
}
Декоративные двойные границы
Изяществом можно удивить не меньше, чем сложностью. Создайте двойные границы с
box-shadow:
.div-decorative-borders {
box-shadow: inset 0px 0px 0px 3px #EFEFEF, inset 0px 0px 0px 6px #BDBDBD; /* Очаровательно, не правда ли? */
}
Анимированные переходы границ
Не хотите, чтобы границы были неподвижными? Добавьте анимацию:
.div-animated-border {
transition: box-shadow 0.3s ease;
}
.div-animated-border:hover {
box-shadow: inset 0 0 0 3px orange; /* Оранжевый взрыв при наведении! */
}
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::beforeи
::after.
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Владимир Лисицын
разработчик фронтенда