Добавление границы в div без увеличения размеров в CSS

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Быстрый ответ

Если вы хотите ограничить границу в пределах <div> , используйте box-sizing: border-box; . Это CSS-свойство учтет ваши отступы (padding) и границы (border) в заданной ширине (width) и высоте (height) элемента и не будет его расширять.

CSS Скопировать код .div-border-inside { box-sizing: border-box; width: 100px; height: 100px; border: 20px solid red; /* Вот вам насладитесь красочностью */ padding: 10px; }

Присвоив этот класс вашему <div> , вы получите стиль с внутренней границей:

HTML Скопировать код <div class="div-border-inside"></div>

Размер блока составляет 100px , границы уже учтены в этих параметрах.

Совместимость с браузерами

Для обеспечения поддержки старых версий браузеров, добавьте:

CSS Скопировать код .div-border-inside { -webkit-box-sizing: border-box; /* Специально для Safari */ -moz-box-sizing: border-box; /* Для пользователей Firefox */ box-sizing: border-box; /* Остальные стили */ }

Свойства с префиксами обеспечивают совместимость даже с IE8+.

Внутренние границы с эффектом свечения через box-shadow

Для создания внутренних границ и эффекта мягкого свечения используйте box-shadow :

CSS Скопировать код .div-shadow-border-inside { box-sizing: border-box; width: 100px; height: 100px; box-shadow: inset 0px 0px 0px 10px red; /* Моя страсть к красному цвету продолжается */ padding: 10px; }

Рекомендуется проверить поддержку браузерами на сайте Can I use.

Эффектные контуры границ, не изменяющие размеры

Outline — превосходный способ создать границу без изменения размера или расположения элемента:

CSS Скопировать код .div-outline-border-inside { outline: 2px solid red; /* Чувствуете этот красный оттенок? */ outline-offset: -2px; /* Сместите внутрь, но без перемещения элемента */ }

Outline-offset со знаком минус позволит переместить контур границы внутрь тега <div> .

Варианты использования для конкретных случаев

Ситуация: Множественные внутренние границы

Создайте множественные границы, отделенные запятыми, для впечатляющего эффекта:

CSS Скопировать код .div-multiple-borders { box-shadow: inset 0 0 0 5px red, inset 0 0 0 10px blue; /* Красный и синий – вот это сочетание! */ }

Ситуация: Эффекты при наведении

Оживите элемент при наведении курсора:

CSS Скопировать код .div-hover-effect:hover { box-shadow: inset 0 0 0 5px green; /* Наведите и вуаля – зеленый! */ }

Ситуация: Регулировка цвета и распространения

Настраивайте ширину распространения границы, играйте с цветом с помощью RGBA:

CSS Скопировать код .div-colored-border { box-shadow: inset 0 0 0px 10px rgba(255, 0, 0, 0.5); /* Опять красный, но уже более мягкий */ }

Визуализация

Markdown Скопировать код 🖼️: [ Ваш Пример ] 🖼️: [ ........................ ] <!-- Пустое место -->

👉 Применяем box-shadow для создания внутренней границы.

CSS Скопировать код .artwork { box-shadow: inset 0 0 0 2px blue; }

👉 Использование outline для границы, которая внедрена внутрь.

CSS Скопировать код .artwork { outline: 2px solid blue; outline-offset: -2px; }

Продвинутые примеры

3D эффект

Удивите окружающих 3D эффектом с применением внутренней тени box-shadow:

CSS Скопировать код .div-depth-effect { box-shadow: inset 0px 4px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4); /* Ваш собственный 3D */ }

Декоративные двойные границы

Изяществом можно удивить не меньше, чем сложностью. Создайте двойные границы с box-shadow :

CSS Скопировать код .div-decorative-borders { box-shadow: inset 0px 0px 0px 3px #EFEFEF, inset 0px 0px 0px 6px #BDBDBD; /* Очаровательно, не правда ли? */ }

Анимированные переходы границ

Не хотите, чтобы границы были неподвижными? Добавьте анимацию:

CSS Скопировать код .div-animated-border { transition: box-shadow 0.3s ease; } .div-animated-border:hover { box-shadow: inset 0 0 0 3px orange; /* Оранжевый взрыв при наведении! */ }

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