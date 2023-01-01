Добавление горизонтального скролла к таблице в HTML/CSS#CSS и верстка #Таблицы #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для реализации горизонтальной прокрутки таблицы в случае её переполнения вставьте элемент
table в
div с CSS-свойством
overflow-x: auto. Таким образом, полоса прокрутки появляется лишь при превышении содержимым таблицы доступной ширины.
<div style="overflow-x: auto;">
<table>
<!-- Контент вашей таблицы -->
</table>
</div>
Такое решение позволяет удобно просматривать большие таблицы даже на гаджетах с небольшими экранами.
Сохранение константной ширины столбцов
Важно обеспечить доступность данных в таблицах без ущерба их визуальному восприятию. В этом нам пригодятся CSS-настройки.
Как избежать сжатия колонок
Назначение свойства
min-width для ячеек
<th> и
<td> предотвратит их чрезмерное сжатие, что особенно важно при небольшой ширине экрана.
th, td {
min-width: 200px; // Минимальная ширина столбца
}
Неделимый текст
Для предотвращения переноса текста на новую строку используйте свойство
white-space: nowrap;. Это поможет сохранить ваши данные в удобочитаемом виде.
th, td {
white-space: nowrap; // Сохранение строки текста неделимой
}
Стилизация элементов таблицы
Не оставляйте без внимания визуальное оформление контейнера с прокруткой. Правильное использование отступов, размера шрифта и насыщенной границы значительно улучшило внешний вид вашей таблицы.
th, td {
padding: 8px; // Отступы для лучшего восприятия текста
font-size: 16px; // Размер шрифта
}
.scroll-container {
border: 2px solid red; // Яркая граница для привлечения внимания
}
Умение управления переполнением
Бывает неприятно сталкиваться с таблицей, из-за которой весь остальной контент страницы оказывается скрытым. Вот несколько подсказок, как справиться с этой проблемой.
Выбор раскладки таблицы
Одним из способов установить постоянную ширину в таблицах, является использование свойства
table-layout: fixed;. А если вам требуется, чтобы размер колонок был адаптирован к содержимому, выберите
table-layout: auto;.
table {
table-layout: fixed; // Фиксированная ширина столбцов
}
Контроль за содержимым ячеек
Настройте ячейки так, чтобы они адаптировались по высоте под содержимое, не забывая о возможности вертикальной прокрутки, если это необходимо.
th, td {
overflow-y: auto; // Вертикальная прокрутка при необходимости
}
Оптимизация ширины
max-width: fit-content; позволит таблице идеально подстраиваться под размеры своего содержимого.
.scroll-container {
max-width: fit-content; // Ширина контейнера соответствует содержимому
}
Визуализация
Представьте таблицу как поезд 🚂, а область просмотра – как железнодорожную станцию 💻. Строки таблицы – это вагоны, некоторые из которых могут выходить за пределы станции.
Вид станции 💻: [🚂🚃🚃🚃]
Когда вы делаете таблицу с горизонтальной прокруткой, это можно представить как добавление путей для поезда:
В исходном положении: [🚂🚃🚃🚃 | 🚃🚃🚃🚃 ]
После прокрутки вправо ➡️: [🚃🚃🚃🚃 | 🚃🚃🚃🏁 ]
Таким образом, аналогично прогулке по платформе, пользователи получают возможность просмотреть всю реализованную в таблице информацию.
Практические советы для реального использования
Ваша таблица должна гармонично вписываться в общий пользовательский опыт, оставаясь в то же время эстетически привлекательной и доступной.
Художественный дизайн полос прокрутки
С помощью CSS можно стилизовать полосы прокрутки, сделав их более приятными для глаза.
/* Настройки для браузеров Chrome/Safari */
.scroll-container::-webkit-scrollbar {
height: 12px; // Визуальная компактность
}
.scroll-container::-webkit-scrollbar-thumb {
background-color: darkgrey; // Элегантный цвет
border-radius: 10px; // Скруглённые углы
}
Доступность – приоритет №1
Обеспечьте доступность таблицы: навигация с клавиатуры, ARIA-роли и визуально выделенный фокус.
.scroll-container {
outline: none;
}
.scroll-container[tabindex='0']:focus {
box-shadow: inset 0 0 0 2px #5b9dd9; // Синяя тень для выделения
}
Адаптивность – обязательное условие
С помощью медиа-запросов можно адаптировать таблицу под разные размеры экранов, так чтобы она корректно отображалась на любых устройствах.
@media screen and (max-width: 768px) {
th, td {
min-width: 150px; // Минимальная ширина ячеек для мобильных устройств
}
}
Полезные материалы
- The CSS Overflow Property | CSS-Tricks — Полное руководство по свойству overflow в CSS.
- overflow-x – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Статья на MDN, объеденяющая все аспекты горизонтальной прокрутки.
- How To Create a Horizontal Scrolling Menu | W3Schools — Инструкция по созданию горизонтального скроллящегося меню, похожего на таблицы.
- How to create a horizontal scrolling table – Stack Overflow — Пример из сообщества о том, как реализовать горизонтальную прокрутку в таблицах.
- php – MYSQL NOT IN array – Stack Overflow — Обсуждение вопроса видимости полосы прокрутки и переполнения таблиц.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда