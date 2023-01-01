Добавление функции 'Поделиться по email' на сайте HTML/CSS

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Быстрый ответ

Если вы хотите добавить на свой сайт возможность поделиться контентом через электронную почту, можно использовать атрибут mailto: в HTML.

Вот пример такого кода:

HTML Скопировать код <a href="mailto:?subject=Интересная%20страница&body=Рекомендую%20посмотреть%20эту%20страницу:%20URL_САЙТА">Поделиться через Email</a>

Не забудьте заменить URL_САЙТА на адрес вашего сайта. Атрибуты subject и body определяют тему письма и его содержимое.

Улучшенное взаимодействие и визуальные подсказки

Для усовершенствования интерфейса можно добавить иконку электронной почты, что облегчит навигацию. И не забывайте о необходимости указания альтернативного текста для обеспечения доступности:

HTML Скопировать код <a href="mailto:?subject=Интересная%20статья&body=Рекомендую%20прочитать:%20URL_САЙТА"> <img src="email-icon.png" alt="Поделиться через Email" /> </a>

Выберите иконку, которая гармонично сочетается с дизайном вашего сайта, и подойдёт по размером для комфортного восприятия.

SEO и персонализация

Тщательно подбирайте текст заголовка и содержание письма, чтобы они точно отражали суть вашего контента. Добавление атрибута rel="nofollow noreferrer" будет соответствовать лучшим практикам SEO:

HTML Скопировать код <a href="mailto:?subject=Захватывающее%20чтение!&body=Думаю,%20вам%20понравится:%20URL_САЙТА" rel="nofollow noreferrer">Отправить страницу по Email</a>

Визуализация

Опция «поделиться через электронную почту» дает возможность мгновенно доставить ваш сайт в почтовый ящик другого человека.

Воспользуйтесь этим удобным способом распространения информации о вашем сайте. Благодаря этому механизму, одно нажатие на кнопку позволит вашему контенту появиться перед глазами друзей пользователя.

Проверка функциональности

Обязательно проверьте работоспособность вашей ссылки mailto: . Убедитесь, что она открывает установленное почтовое приложение и автоматически заполняет необходимые поля. Помните, что разные почтовые клиенты могут вести себя по-разному, так что тестирование в разных браузерах важно для успешной работы функции.

Пользовательский опыт и доступность

Обеспечьте доступность вашего сайта для людей с ограниченными возможностями зрения, предоставив альтернативный текст для иконок. Грамотно инструктируйте пользователей о возможных препятствиях, таких как блокировка всплывающих окон, которые могут помешать работе функции mailto: .

Расширенный функционал персонализации

Использование HTML-сущностей для кодирования специальных символов поможет избежать проблем с корректным отображением ссылки:

HTML Скопировать код <a href="mailto:?subject=Посмотри,%20что%20я%20нашёл!&body=Привет!%20Думаю,%20тебе%20стоит%20взглянуть%20на%20это:%20URL_САЙТА">Поделиться через Email</a>

Вы можете проявить творческий подход к составлению содержания письма, используя все возможности персонализации.

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