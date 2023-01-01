Добавление элементов в начало контейнера в PrototypeJS#Веб-разработка #Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
К сожалению, метод
.appendChild() не позволяет добавлять элементы в начало элемента; он может поместить их только в конец. Для того, чтобы добавить новый элемент в начало, воспользуйтесь методом
.insertBefore() в связке с
.firstChild родительского элемента:
var parentElement = document.getElementById('parent');
var newChild = document.createElement('span');
parentElement.insertBefore(newChild, parentElement.firstChild);
В данном случае
newChild становится первым потомком в
parentElement. Если у
parentElement не было детей,
newChild становится единственным потомком.
Расширенные методы и совместимость
Быть на "ты" со PrototypeJS
Если вы работаете с PrototypeJS, то можете использовать метод
Element.insert(container, {top: newChild}):
$('parent').insert({top: new Element('span')});
Встречаем новые возможности
Современный JavaScript предлагает метод
parent.prepend(newChild), позволяющий поместить элемент на первую позицию. Перед использованием рекомендуется проверить совместимость на caniuse.com.
Замена соседей без лишних трудностей
Методы
child1.before(newChild) и
child1.after(newChild) помогут вам осуществить перестановку элементов следующим образом:
var currentChild = document.getElementById('currentChild');
var newSibling = document.createElement('div');
currentChild.before(newSibling);
Обновление кода
Метод
child.replaceWith(newChild) подойдет для замены старых элементов на новые:
var outdatedElement = document.getElementById('outdatedElement');
var freshNewElement = document.createElement('div');
outdatedElement.replaceWith(freshNewElement);
Особенности текстовых узлов в DOM
При работе с текстовыми данными, они становятся текстовыми узлами в DOM, и их свойства HTML-элементов теряются:
parentElement.insertAdjacentHTML('afterbegin', '<span>Некоторый текст</span>');
Когда CSS может больше, чем JavaScript
Иногда стилизацию лучше делегировать CSS, что позволит избежать излишних сложностей в JavaScript.
Разрушение мифов и решение проблем
Варианты использования
.appendChild()
Метод
.appendChild() иногда неправильно понимают и ждут от него большего. Но его функционал ограничивается добавлением элемента в конец.
Безопасное добавление элемента к пустому родителю
Прежде чем использовать
.insertBefore() с пустым родительским элементом, стоит убедиться, что такой подход является безопасным:
if (parentElement.firstChild) {
parentElement.insertBefore(newChild, parentElement.firstChild);
} else {
parentElement.appendChild(newChild);
}
Эффективный инструментарий
Командная работа
Для вставки нескольких элементов используйте оператор распространения или передавайте аргументы в виде списка:
parentElement.prepend(...arrayOfNodes);
Оптимизация работы с DOM
Будьте осторожны с частыми обновлениями DOM, поскольку они могут замедлить работу вашей страницы. Выбирайте методы обдуманно.
Целеустремленность с
down() в PrototypeJS
Метод
down() в PrototypeJS позволяет точно добавлять или изменять элементы в контейнерах:
$('parentElement').down('.child-class').insert({top: new Element('span')});
Визуализация
Представьте себе очередь людей, которые ждут автобус:
🚌 ← 🧑🦱 🧑🦳 🧑🦰 (Очередь)
Метод
.appendChild() помещает вас в конец очереди:
🧑🦱 🧑🦳 🧑🦰 → 🧑🎓 (Новый человек)
Очередь теперь выглядит таким образом:
🚌 ← 🧑🦱 🧑🦳 🧑🦰 🧑🎓
(Пожалуй, придется подождать.)
А метод
.insertBefore() отводит вам первое место в очереди:
🧑🎨 (Новый человек) → 🧑🦱 🧑🦳 🧑🦰 (Очередь)
И вот, что в итоге получается:
🚌 ← 🧑🎨 🧑🦱 🧑🦳 🧑🦰
Теперь вы первым садитесь в автобус! 🏆
Полезные материалы
- Node: метод appendChild() – Web APIs | MDN – Документация MDN по
.appendChild().
- Element: метод prepend() – Web APIs | MDN – Официальная документация по методу
.prepend().
- HTML DOM метод Element appendChild() – Интерактивная инструкция W3Schools по
appendChild.
- dom – Как вставить элемент после другого элемента? – Stack Overflow – Советы и обсуждения о гибких манипуляциях с DOM.
- Основы манипуляции с DOM без jQuery — SitePoint – Практическое руководство SitePoint по манипуляциям с DOM без использования библиотеки.
- Вставка HTML элементов с помощью JavaScript – Stack Overflow – Трюки и методы использования JavaScript для вставки элементов.
- Введение в DOM | DigitalOcean – Объяснительное руководство DigitalOcean по пониманию Document Object Model (DOM).
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик