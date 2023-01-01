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Добавление элементов в начало контейнера в PrototypeJS
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Добавление элементов в начало контейнера в PrototypeJS

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #Работа с DOM  
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Быстрый ответ

К сожалению, метод .appendChild() не позволяет добавлять элементы в начало элемента; он может поместить их только в конец. Для того, чтобы добавить новый элемент в начало, воспользуйтесь методом .insertBefore() в связке с .firstChild родительского элемента:

JS
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var parentElement = document.getElementById('parent');
var newChild = document.createElement('span');
parentElement.insertBefore(newChild, parentElement.firstChild);

В данном случае newChild становится первым потомком в parentElement. Если у parentElement не было детей, newChild становится единственным потомком.

Пошаговый план для смены профессии

Расширенные методы и совместимость

Быть на "ты" со PrototypeJS

Если вы работаете с PrototypeJS, то можете использовать метод Element.insert(container, {top: newChild}):

JS
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$('parent').insert({top: new Element('span')});

Встречаем новые возможности

Современный JavaScript предлагает метод parent.prepend(newChild), позволяющий поместить элемент на первую позицию. Перед использованием рекомендуется проверить совместимость на caniuse.com.

Замена соседей без лишних трудностей

Методы child1.before(newChild) и child1.after(newChild) помогут вам осуществить перестановку элементов следующим образом:

JS
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var currentChild = document.getElementById('currentChild');
var newSibling = document.createElement('div');
currentChild.before(newSibling);

Обновление кода

Метод child.replaceWith(newChild) подойдет для замены старых элементов на новые:

JS
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var outdatedElement = document.getElementById('outdatedElement');
var freshNewElement = document.createElement('div');
outdatedElement.replaceWith(freshNewElement);

Особенности текстовых узлов в DOM

При работе с текстовыми данными, они становятся текстовыми узлами в DOM, и их свойства HTML-элементов теряются:

JS
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parentElement.insertAdjacentHTML('afterbegin', '<span>Некоторый текст</span>');

Когда CSS может больше, чем JavaScript

Иногда стилизацию лучше делегировать CSS, что позволит избежать излишних сложностей в JavaScript.

Разрушение мифов и решение проблем

Варианты использования .appendChild()

Метод .appendChild() иногда неправильно понимают и ждут от него большего. Но его функционал ограничивается добавлением элемента в конец.

Безопасное добавление элемента к пустому родителю

Прежде чем использовать .insertBefore() с пустым родительским элементом, стоит убедиться, что такой подход является безопасным:

JS
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if (parentElement.firstChild) {
    parentElement.insertBefore(newChild, parentElement.firstChild); 
} else {
    parentElement.appendChild(newChild);
}

Эффективный инструментарий

Командная работа

Для вставки нескольких элементов используйте оператор распространения или передавайте аргументы в виде списка:

JS
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parentElement.prepend(...arrayOfNodes);

Оптимизация работы с DOM

Будьте осторожны с частыми обновлениями DOM, поскольку они могут замедлить работу вашей страницы. Выбирайте методы обдуманно.

Целеустремленность с down() в PrototypeJS

Метод down() в PrototypeJS позволяет точно добавлять или изменять элементы в контейнерах:

JS
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$('parentElement').down('.child-class').insert({top: new Element('span')});

Визуализация

Представьте себе очередь людей, которые ждут автобус:

Markdown
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🚌 ← 🧑‍🦱 🧑‍🦳 🧑‍🦰 (Очередь)

Метод .appendChild() помещает вас в конец очереди:

Markdown
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🧑‍🦱 🧑‍🦳 🧑‍🦰 → 🧑‍🎓 (Новый человек)

Очередь теперь выглядит таким образом:

Markdown
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🚌 ← 🧑‍🦱 🧑‍🦳 🧑‍🦰 🧑‍🎓

(Пожалуй, придется подождать.)

А метод .insertBefore() отводит вам первое место в очереди:

Markdown
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🧑‍🎨 (Новый человек) → 🧑‍🦱 🧑‍🦳 🧑‍🦰 (Очередь)

И вот, что в итоге получается:

Markdown
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🚌 ← 🧑‍🎨 🧑‍🦱 🧑‍🦳 🧑‍🦰

Теперь вы первым садитесь в автобус! 🏆

Полезные материалы

  1. Node: метод appendChild() – Web APIs | MDN – Документация MDN по .appendChild().
  2. Element: метод prepend() – Web APIs | MDN – Официальная документация по методу .prepend().
  3. HTML DOM метод Element appendChild() – Интерактивная инструкция W3Schools по appendChild.
  4. dom – Как вставить элемент после другого элемента? – Stack Overflow – Советы и обсуждения о гибких манипуляциях с DOM.
  5. Основы манипуляции с DOM без jQuery — SitePoint – Практическое руководство SitePoint по манипуляциям с DOM без использования библиотеки.
  6. Вставка HTML элементов с помощью JavaScript – Stack Overflow – Трюки и методы использования JavaScript для вставки элементов.
  7. Введение в DOM | DigitalOcean – Объяснительное руководство DigitalOcean по пониманию Document Object Model (DOM).
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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