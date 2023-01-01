Добавление элементов в начало контейнера в PrototypeJS

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Быстрый ответ

К сожалению, метод .appendChild() не позволяет добавлять элементы в начало элемента; он может поместить их только в конец. Для того, чтобы добавить новый элемент в начало, воспользуйтесь методом .insertBefore() в связке с .firstChild родительского элемента:

JS Скопировать код var parentElement = document.getElementById('parent'); var newChild = document.createElement('span'); parentElement.insertBefore(newChild, parentElement.firstChild);

В данном случае newChild становится первым потомком в parentElement . Если у parentElement не было детей, newChild становится единственным потомком.

Расширенные методы и совместимость

Быть на "ты" со PrototypeJS

Если вы работаете с PrototypeJS, то можете использовать метод Element.insert(container, {top: newChild}) :

JS Скопировать код $('parent').insert({top: new Element('span')});

Встречаем новые возможности

Современный JavaScript предлагает метод parent.prepend(newChild) , позволяющий поместить элемент на первую позицию. Перед использованием рекомендуется проверить совместимость на caniuse.com.

Замена соседей без лишних трудностей

Методы child1.before(newChild) и child1.after(newChild) помогут вам осуществить перестановку элементов следующим образом:

JS Скопировать код var currentChild = document.getElementById('currentChild'); var newSibling = document.createElement('div'); currentChild.before(newSibling);

Обновление кода

Метод child.replaceWith(newChild) подойдет для замены старых элементов на новые:

JS Скопировать код var outdatedElement = document.getElementById('outdatedElement'); var freshNewElement = document.createElement('div'); outdatedElement.replaceWith(freshNewElement);

Особенности текстовых узлов в DOM

При работе с текстовыми данными, они становятся текстовыми узлами в DOM, и их свойства HTML-элементов теряются:

JS Скопировать код parentElement.insertAdjacentHTML('afterbegin', '<span>Некоторый текст</span>');

Когда CSS может больше, чем JavaScript

Иногда стилизацию лучше делегировать CSS, что позволит избежать излишних сложностей в JavaScript.

Разрушение мифов и решение проблем

Варианты использования .appendChild()

Метод .appendChild() иногда неправильно понимают и ждут от него большего. Но его функционал ограничивается добавлением элемента в конец.

Безопасное добавление элемента к пустому родителю

Прежде чем использовать .insertBefore() с пустым родительским элементом, стоит убедиться, что такой подход является безопасным:

JS Скопировать код if (parentElement.firstChild) { parentElement.insertBefore(newChild, parentElement.firstChild); } else { parentElement.appendChild(newChild); }

Эффективный инструментарий

Командная работа

Для вставки нескольких элементов используйте оператор распространения или передавайте аргументы в виде списка:

JS Скопировать код parentElement.prepend(...arrayOfNodes);

Оптимизация работы с DOM

Будьте осторожны с частыми обновлениями DOM, поскольку они могут замедлить работу вашей страницы. Выбирайте методы обдуманно.

Целеустремленность с down() в PrototypeJS

Метод down() в PrototypeJS позволяет точно добавлять или изменять элементы в контейнерах:

JS Скопировать код $('parentElement').down('.child-class').insert({top: new Element('span')});

Визуализация

Представьте себе очередь людей, которые ждут автобус:

Markdown Скопировать код 🚌 ← 🧑‍🦱 🧑‍🦳 🧑‍🦰 (Очередь)

Метод .appendChild() помещает вас в конец очереди:

Markdown Скопировать код 🧑‍🦱 🧑‍🦳 🧑‍🦰 → 🧑‍🎓 (Новый человек)

Очередь теперь выглядит таким образом:

Markdown Скопировать код 🚌 ← 🧑‍🦱 🧑‍🦳 🧑‍🦰 🧑‍🎓

(Пожалуй, придется подождать.)

А метод .insertBefore() отводит вам первое место в очереди:

Markdown Скопировать код 🧑‍🎨 (Новый человек) → 🧑‍🦱 🧑‍🦳 🧑‍🦰 (Очередь)

И вот, что в итоге получается:

Markdown Скопировать код 🚌 ← 🧑‍🎨 🧑‍🦱 🧑‍🦳 🧑‍🦰

Теперь вы первым садитесь в автобус! 🏆

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