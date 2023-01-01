Добавление чекбоксов в выпадающее меню HTML и CSS

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Быстрый ответ

Стандартные элементы HTML форм, такие как <select> и <option> , не предполагают внедрения в них чекбоксов. Однако, используя наше умение решать нестандартные задачи, мы вполне можем создать пользовательский выпадающий список, заменив элемент выбора HTML списком, и добиться нужного виджета, стилизовав его с помощью CSS и добавив интерактивность с помощью JavaScript. Посмотрите на базовый пример:

HTML Скопировать код <div class="dropdown"> <span>Выберите опции</span> <ul> <li><input type="checkbox" id="opt1"><label for="opt1">Опция 1</label></li> <!-- скажем, это компоненты для состава вашей пиццы --> <li><input type="checkbox" id="opt2"><label for="opt2">Опция 2</label></li> <!-- где каждый компонент — это опция, а чекбокс — это его подтверждение --> <li><input type="checkbox" id="opt3"><label for="opt3">Опция 3</label></li> <!-- отмеченный чекбокс говорит "добавьте это к моей пицце" --> </ul> </div>

CSS Скопировать код .dropdown { display: inline-block; cursor: pointer; /* курсор-указатель для пользователя */} .dropdown > span { border: 1px solid #ccc; padding: 5px; border-radius: 3px; } .dropdown ul { display: none; position: absolute; background: white; list-style-type: none; padding: 0; } .dropdown:hover ul { display: block; /* плавное появление списка при наведении */} .dropdown input[type="checkbox"] { margin-right: 5px; /* добавляет пространство вокруг чекбокса */}

Этот подход позволит создать нестандартный выпадающий список с возможностью множественного выбора, в котором чекбоксы появляются при наведении курсора, благодаря грамотной настройке CSS.

Добавление интерактивности: Истории с JS

Пользовательский выпадающий список получается поистине волшебным, когда мы включаем в него интерактивность с помощью JavaScript.

Отслеживание действий пользователя с помощью JavaScript

С помощью addEventListener мы можем реагировать на действия пользователя и управлять отображением выпадающего списка:

JS Скопировать код // Набор вкусных ингредиентов для пиццы const toppings = ["пепперони", "грибы", "ветчина", "ананас"]; // кто заказывает с ананасами? // Функция для переключения видимости выпадающего списка document.querySelector('.dropdown').addEventListener('click', function(event) { this.querySelector('ul').style.display = 'block'; event.stopPropagation(); // прекращаем дальнейшую передачу события! }); window.addEventListener('click', function() { document.querySelector('.dropdown ul').style.display = 'none'; });

Скрипт «наблюдает» за кликами пользователей: по выпадающему списку, чтобы развернуть его, и вне его, чтобы свернуть. Ничего неожиданного!

Кроссбраузерность: Вечная борьба с браузерами

Всякий браузер у себя в уме, когда дело касается интерпретации CSS и JavaScript. Например, Internet Explorer может не увидеть современные функции. Не забудьте проверить совместимость на ресурсе Can I Use.

Применение готовых решений: библиотеки на помощь

Фреймворки и библиотеки, как Bootstrap Multiselect или jQuery's multiple-select, помогут более просто решить задачу интеграции чекбоксов.

Визуализация

Использование чекбоксов в выпадающем списке аналогично добавлению дополнительной колонки в таблице данных:

Markdown Скопировать код | Опция | Чекбокс ✅ | | -------- | -------- | | Опция 1 | ✅ | | Опция 2 | | | Опция 3 | | | Опция 4 | ✅ |

Здесь Опция 1 и Опция 4 помечены как выбранные, что напоминает список для покупок!

Дальнейшее стилизование и эффекты

Усовершенствование стиля чекбоксов с помощью CSS

Если вы хотите полностью контролировать внешний вид чекбокса, дерзайте использовать псевдоэлементы CSS:

CSS Скопировать код /* Оформление чекбокса */ .dropdown input[type="checkbox"]::before { content: "✔"; /* символ галочки Unicode */ display: none; /* Галочка скрыта... */ } .dropdown input[type="checkbox"]:checked::before { display: inline; /* и вот она появилась перед глазами пользователя. */ }

Будущее интерактивности: Современные JS фреймворки

Любителям Vue.js, React или Angular будут интересны возможности этих фреймворков, которые предлагают удобное управление состоянием для разработки весьма интерактивного и динамичного UI.

jsx Скопировать код // Пример компонента на React class MultiSelectDropdown extends React.Component { // Состояние и методы для управления чекбоксами и выпадающим списком render() { return ( // Здесь будет рендериться наш кастомный компонент с чекбоксами, // возможно, каждый чекбокс будет отдельным мини-компонентом React – увлекательно, не правда ли? ); } }

Практическое применение: Реальные примеры

Чекбоксы внутри элемента выбора можно использовать не только в базовых формах. Они идеальны для фильтрации таблиц, настройки панелей управления или интерактивных опросов, обеспечивая выбор сразу нескольких вариантов.

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