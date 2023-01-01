Добавление alt тегов для фоновых изображений в CSS#CSS и верстка #Alt-тексты и контраст #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
К сожалению, фоновые изображения в CSS не поддерживают атрибут
alt, в отличие от элемента
<img>. Однако в целях обеспечения доступности можно использовать атрибут
aria-label:
<div style="background:url('image.jpg');" aria-label="Описание изображения"></div>
Таким образом, вы предоставляете текстовое описание для вспомогательных технологий, но визуально оно не будет отображаться. Скажем, некий скрытый трюк, согласитесь?
Кратко и по делу (TL;DR)
Атрибут
alt не применим для фоновых изображений в CSS, но у нас есть альтернативы:
- Применение ARIA.
- Использование элемента
<img>с
alt, если изображение имеет значение.
- Применение атрибута
titleдля показа подсказок.
- "Скрытие" элемента
<img>.
Где и когда: атрибут
Где можно найти
alt для фоновых изображений в CSS? Нигде. Почему так? Фоновые изображения в CSS используются исключительно для оформления сайта, поэтому здесь нет места для
alt. Тем не менее, давайте более детально обсудим этот вопрос.
ARIA и
В помощь к нам приходят роли ARIA и атрибут
alt в элементе
img, если требуется предоставить доступный текст для фоновых изображений.
<!-- ARIA выступает здесь как рыцарь в блестящих доспехах -->
<div style="background:url('icon.png');" role="img" aria-label="Описание иконки"></div>
<!-- Элемент `img` используется, когда картинка несет в себе смысл -->
<img src="critical-image.jpg" alt="Краткое описание изображения">
Title, скрытый
Ваше изображение может быть либо декоративным, либо содержать важную информацию. Если его задача — создавать атмосферу, подойдет фоновое изображение в CSS. Если же оно несет в себе смысл, предпочтительнее использовать
<img> с атрибутом
alt.
Рассмотрите возможность использования
title для подсказок и скрытого
<img>, который не отображается визуально, но предоставляет альтернативные описания.
Визуализация
Используем эмодзи для наглядности:
🖼 <- HTML элемент
🏞 <- Фоновое изображение на CSS (к сожалению, без атрибута alt)
Проблема возникает, когда фоновое изображение исчезает:
<div style="border: 2px solid #000; width: 100px; height: 100px;">
<!-- Где само изображение? -->
</div>
Мы видим лишь пустую рамку, которая ничего не знает о том какое изображение нужно отобразить:
🖼 <- 🤷♂️ (Где изображение?)
Но что если добавить заполнитель с текстовым описанием?
<div style="border: 2px solid #000; width: 100px; height: 100px;">
<!-- Заполнитель, чтобы было понятно, что должно изображаться -->
Описание изображения
</div>
Теперь рамка выглядит более информативной:
🖼 <- 🆘 (Здесь должно быть описание!)
Это иллюстрирует важность наличия альтернативного содержимого при использовании фоновых изображений в CSS.
SEO и оптимизация производительности
SEO лучше работает с
<img> и атрибутом
alt, это можно сравнить с приятной сладостью для сладкоежек. Для фоновых изображений на CSS можно:
- Добавить скрытый
<img>с атрибутом
alt.
- Обеспечить текстовое описание для доступности.
При этом не забывайте о производительности, чтобы загрузка страниц была максимально быстрой.
Лучшие практики использования ARIA и важность элемента IMG
- Не злоупотребляйте ARIA. Применяйте её только тогда, когда обычный HTML не достаточно информативен.
- Всегда имейте в запасе альтернативы для фоновых изображений. Напоминаем: элемент
<img>.
- Стремитесь к тому, чтобы ваши изображения были максимально понятными и доступными.
Полезные материалы
- Техники W3C для атрибута alt
- Руководство по фоновым изображениям на MDN
- Особенности работы с псевдоэлементами на CSS-Tricks
- Значение альтернативного текста на WebAIM
- Обсуждение на Stack Overflow: когда лучше выбирать
IMGвместо фонового изображения в CSS
- Чеклист по доступности на A11Y Project для изображений и анимаций
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда