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Добавление alt тегов для фоновых изображений в CSS
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Добавление alt тегов для фоновых изображений в CSS

#CSS и верстка  #Alt-тексты и контраст  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

К сожалению, фоновые изображения в CSS не поддерживают атрибут alt, в отличие от элемента <img>. Однако в целях обеспечения доступности можно использовать атрибут aria-label:

HTML
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<div style="background:url('image.jpg');" aria-label="Описание изображения"></div>

Таким образом, вы предоставляете текстовое описание для вспомогательных технологий, но визуально оно не будет отображаться. Скажем, некий скрытый трюк, согласитесь?

Пошаговый план для смены профессии

Кратко и по делу (TL;DR)

Атрибут alt не применим для фоновых изображений в CSS, но у нас есть альтернативы:

  1. Применение ARIA.
  2. Использование элемента <img> с alt, если изображение имеет значение.
  3. Применение атрибута title для показа подсказок.
  4. "Скрытие" элемента <img>.

Где и когда: атрибут

Где можно найти alt для фоновых изображений в CSS? Нигде. Почему так? Фоновые изображения в CSS используются исключительно для оформления сайта, поэтому здесь нет места для alt. Тем не менее, давайте более детально обсудим этот вопрос.

ARIA и

В помощь к нам приходят роли ARIA и атрибут alt в элементе img, если требуется предоставить доступный текст для фоновых изображений.

HTML
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<!-- ARIA выступает здесь как рыцарь в блестящих доспехах -->
<div style="background:url('icon.png');" role="img" aria-label="Описание иконки"></div>
HTML
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<!-- Элемент `img` используется, когда картинка несет в себе смысл -->
<img src="critical-image.jpg" alt="Краткое описание изображения">

Title, скрытый

Ваше изображение может быть либо декоративным, либо содержать важную информацию. Если его задача — создавать атмосферу, подойдет фоновое изображение в CSS. Если же оно несет в себе смысл, предпочтительнее использовать <img> с атрибутом alt.

Рассмотрите возможность использования title для подсказок и скрытого <img>, который не отображается визуально, но предоставляет альтернативные описания.

Визуализация

Используем эмодзи для наглядности:

Markdown
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🖼 <- HTML элемент
🏞 <- Фоновое изображение на CSS (к сожалению, без атрибута alt)

Проблема возникает, когда фоновое изображение исчезает:

HTML
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<div style="border: 2px solid #000; width: 100px; height: 100px;">
  <!-- Где само изображение? -->
</div>

Мы видим лишь пустую рамку, которая ничего не знает о том какое изображение нужно отобразить:

Markdown
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🖼 <- 🤷‍♂️ (Где изображение?)

Но что если добавить заполнитель с текстовым описанием?

HTML
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<div style="border: 2px solid #000; width: 100px; height: 100px;">
  <!-- Заполнитель, чтобы было понятно, что должно изображаться -->
  Описание изображения
</div>

Теперь рамка выглядит более информативной:

Markdown
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🖼 <- 🆘 (Здесь должно быть описание!)

Это иллюстрирует важность наличия альтернативного содержимого при использовании фоновых изображений в CSS.

SEO и оптимизация производительности

SEO лучше работает с <img> и атрибутом alt, это можно сравнить с приятной сладостью для сладкоежек. Для фоновых изображений на CSS можно:

  • Добавить скрытый <img> с атрибутом alt.
  • Обеспечить текстовое описание для доступности.

При этом не забывайте о производительности, чтобы загрузка страниц была максимально быстрой.

Лучшие практики использования ARIA и важность элемента IMG

  • Не злоупотребляйте ARIA. Применяйте её только тогда, когда обычный HTML не достаточно информативен.
  • Всегда имейте в запасе альтернативы для фоновых изображений. Напоминаем: элемент <img>.
  • Стремитесь к тому, чтобы ваши изображения были максимально понятными и доступными.

Полезные материалы

  1. Техники W3C для атрибута alt
  2. Руководство по фоновым изображениям на MDN
  3. Особенности работы с псевдоэлементами на CSS-Tricks
  4. Значение альтернативного текста на WebAIM
  5. Обсуждение на Stack Overflow: когда лучше выбирать IMG вместо фонового изображения в CSS
  6. Чеклист по доступности на A11Y Project для изображений и анимаций
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Какой атрибут можно использовать в CSS для предоставления текстового описания фоновых изображений?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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