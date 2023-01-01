Добавление alt тегов для фоновых изображений в CSS

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Быстрый ответ

К сожалению, фоновые изображения в CSS не поддерживают атрибут alt , в отличие от элемента <img> . Однако в целях обеспечения доступности можно использовать атрибут aria-label :

HTML Скопировать код <div style="background:url('image.jpg');" aria-label="Описание изображения"></div>

Таким образом, вы предоставляете текстовое описание для вспомогательных технологий, но визуально оно не будет отображаться. Скажем, некий скрытый трюк, согласитесь?

Кратко и по делу (TL;DR)

Атрибут alt не применим для фоновых изображений в CSS, но у нас есть альтернативы:

Применение ARIA. Использование элемента <img> с alt , если изображение имеет значение. Применение атрибута title для показа подсказок. "Скрытие" элемента <img> .

Где и когда: атрибут

Где можно найти alt для фоновых изображений в CSS? Нигде. Почему так? Фоновые изображения в CSS используются исключительно для оформления сайта, поэтому здесь нет места для alt . Тем не менее, давайте более детально обсудим этот вопрос.

ARIA и

В помощь к нам приходят роли ARIA и атрибут alt в элементе img , если требуется предоставить доступный текст для фоновых изображений.

HTML Скопировать код <!-- ARIA выступает здесь как рыцарь в блестящих доспехах --> <div style="background:url('icon.png');" role="img" aria-label="Описание иконки"></div>

HTML Скопировать код <!-- Элемент `img` используется, когда картинка несет в себе смысл --> <img src="critical-image.jpg" alt="Краткое описание изображения">

Title, скрытый

Ваше изображение может быть либо декоративным, либо содержать важную информацию. Если его задача — создавать атмосферу, подойдет фоновое изображение в CSS. Если же оно несет в себе смысл, предпочтительнее использовать <img> с атрибутом alt .

Рассмотрите возможность использования title для подсказок и скрытого <img> , который не отображается визуально, но предоставляет альтернативные описания.

Визуализация

Используем эмодзи для наглядности:

Markdown Скопировать код 🖼 <- HTML элемент 🏞 <- Фоновое изображение на CSS (к сожалению, без атрибута alt)

Проблема возникает, когда фоновое изображение исчезает:

HTML Скопировать код <div style="border: 2px solid #000; width: 100px; height: 100px;"> <!-- Где само изображение? --> </div>

Мы видим лишь пустую рамку, которая ничего не знает о том какое изображение нужно отобразить:

Markdown Скопировать код 🖼 <- 🤷‍♂️ (Где изображение?)

Но что если добавить заполнитель с текстовым описанием?

HTML Скопировать код <div style="border: 2px solid #000; width: 100px; height: 100px;"> <!-- Заполнитель, чтобы было понятно, что должно изображаться --> Описание изображения </div>

Теперь рамка выглядит более информативной:

Markdown Скопировать код 🖼 <- 🆘 (Здесь должно быть описание!)

Это иллюстрирует важность наличия альтернативного содержимого при использовании фоновых изображений в CSS.

SEO и оптимизация производительности

SEO лучше работает с <img> и атрибутом alt , это можно сравнить с приятной сладостью для сладкоежек. Для фоновых изображений на CSS можно:

Добавить скрытый <img> с атрибутом alt .

с атрибутом . Обеспечить текстовое описание для доступности.

При этом не забывайте о производительности, чтобы загрузка страниц была максимально быстрой.

Лучшие практики использования ARIA и важность элемента IMG

Не злоупотребляйте ARIA. Применяйте её только тогда, когда обычный HTML не достаточно информативен.

Всегда имейте в запасе альтернативы для фоновых изображений. Напоминаем: элемент <img> .

. Стремитесь к тому, чтобы ваши изображения были максимально понятными и доступными.

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