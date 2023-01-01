logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Длительность хранения данных в localStorage: всё о сроках
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Длительность хранения данных в localStorage: всё о сроках
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Длительность хранения данных в localStorage: всё о сроках
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Длительность хранения данных в localStorage: всё о сроках
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Длительность хранения данных в localStorage: всё о сроках
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

Длительность хранения данных в localStorage: всё о сроках

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #LocalStorage и SessionStorage  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Данные в localStorage хранятся неограниченное время, так как у него нет встроенного механизма истечения срока хранения. Очистить эти данные можно двумя способами: пользователь может сделать это вручную через настройки браузера, либо через использование методов localStorage.clear() и localStorage.removeItem('key'). Также браузер вправе автоматически очищать хранилище, если достигнут его объемный лимит или при работе в режиме инкогнито.

Пошаговый план для смены профессии

Исключения из правила постоянства

Несмотря на то, что localStorage предназначен для долгосрочного хранения данных, существуют исключения, при которых они могут быть утрачены:

  • Обновления браузера или операционной системы могут сбрасывать localStorage.
  • Сбои и непредвиденные ошибки JavaScript time-to-time вызывают потерю данных.
  • Если объем данных в localStorage превышает лимит, браузер самостоятельно удаляет старые данные в соответствии со своей политикой.

Визуализация

Можно представить localStorage как цифровой аналог склада:

Markdown
Скопировать код
🏡 Браузерное хранилище (localStorage)

Все данные, которые там хранятся, подобно ценностям, остаются невредимыми до тех пор, пока мы сами не решим их убрать.

Markdown
Скопировать код
🛋️ = Данные в localStorage
🚚 = Очистка localStorage пользователем
👋 = Освобождение места в localStorage пользователем

Ваши данные (🛋️) сохранены безопасно до тех пор, пока....

Markdown
Скопировать код
🚚👋: [🛋️🛋️] ➜ [ ]
# localStorage ОЧИЩЕН, когда решает ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ или при ручной очистке сайтом.

Важно помнить: localStorage в отличие от сессионных cookies, которые могут быстро устареть, обладает значительной продолжительностью жизни.

Markdown
Скопировать код
🗓️🚫 = Не сокращается автоматически со временем

Особые случаи и золотые правила

При работе с localStorage стоит помнить о нескольких нюансах и универсальных правилах:

  • Необходимость прослеживания заполненности хранилища – ведь его объем делится между всеми сайтами, которые вы посещаете.
  • Перед добавлением новых данных проверьте, достаточно ли свободного места.
  • Имея в виду, что данные могут быть потеряны, всегда синхронизируйте их с сервером или имейте их резервную копию.

Особенности разных браузеров

Реализация localStorage едина, однако каждый браузер имеет свои особенности в использовании этой технологии:

  • Firefox: Удаляет localStorage при сбросе истории просмотров, если стоит флажок на очистке cookies.
  • Chrome: Предлагает возможность очистки данных, включая localStorage.
  • Opera: Информация о работе с localStorage присутствует, но не очень подробная.

Лимиты, "выселения" и 5-звездочные отели

localStorage это замечательный инструмент, однако у него есть свои ограничения и правила "выселения":

  • Минимальный лимит: Каждому сайту гарантировано выделяется как минимум 5МБ.
  • Максимальный размер: Зависит от политики браузера и может достигать до 1ГБ.
  • Политика "выселения": Когда пространства становится не хватает, браузеры удаляют самые давно неиспользуемые данные в соответствии со стратегией LRU (Least Recently Used),

IndexedDB – Просторное решение

Если localStorage становится вам тесным, IndexedDB предлагает гораздо более объемное решение, позволяя использовать до 80% всего дискового пространства для хранения структурированных данных.

Полезные материалы

  1. Web Storage API – Веб-API | MDN — Обзор всего, что связано с Web Storage API, включая localStorage.
  2. Can I use... Таблицы поддержки HTML5, CSS3 и т.д. — С помощью этой таблицы вы можете проверить совместимость вашего хранилища.
  3. html – Когда очищается localStorage? – Stack Overflow — Обсуждение способов и моментов очистки localStorage.
  4. Хранение данных простым способом HTML5 (и несколько хитростей, которых вы могли не знать) | HTML5 Doctor — Полезные советы и хитрости работы с localStorage.
  5. Лучшие практики | Документация Cypress — Здесь представлены лучшие методы тестирования localStorage при использовании Cypress.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как долго данные хранятся в localStorage?
1 / 5

Вероника Лисицына

фронтенд-инженер

Свежие материалы
История и развитие HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Коды состояния HTTP: что они значат?
6 сентября 2024
Как настроить HTTPS на вашем сайте
6 сентября 2024

Загрузка...