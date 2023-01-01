Длительность хранения данных в localStorage: всё о сроках

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Быстрый ответ

Данные в localStorage хранятся неограниченное время, так как у него нет встроенного механизма истечения срока хранения. Очистить эти данные можно двумя способами: пользователь может сделать это вручную через настройки браузера, либо через использование методов localStorage.clear() и localStorage.removeItem('key') . Также браузер вправе автоматически очищать хранилище, если достигнут его объемный лимит или при работе в режиме инкогнито.

Исключения из правила постоянства

Несмотря на то, что localStorage предназначен для долгосрочного хранения данных, существуют исключения, при которых они могут быть утрачены:

Обновления браузера или операционной системы могут сбрасывать localStorage .

. Сбои и непредвиденные ошибки JavaScript time-to-time вызывают потерю данных.

Если объем данных в localStorage превышает лимит, браузер самостоятельно удаляет старые данные в соответствии со своей политикой.

Визуализация

Можно представить localStorage как цифровой аналог склада:

Markdown Скопировать код 🏡 Браузерное хранилище (localStorage)

Все данные, которые там хранятся, подобно ценностям, остаются невредимыми до тех пор, пока мы сами не решим их убрать.

Markdown Скопировать код 🛋️ = Данные в localStorage 🚚 = Очистка localStorage пользователем 👋 = Освобождение места в localStorage пользователем

Ваши данные (🛋️) сохранены безопасно до тех пор, пока....

Markdown Скопировать код 🚚👋: [🛋️🛋️] ➜ [ ] # localStorage ОЧИЩЕН, когда решает ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ или при ручной очистке сайтом.

Важно помнить: localStorage в отличие от сессионных cookies, которые могут быстро устареть, обладает значительной продолжительностью жизни.

Markdown Скопировать код 🗓️🚫 = Не сокращается автоматически со временем

Особые случаи и золотые правила

При работе с localStorage стоит помнить о нескольких нюансах и универсальных правилах:

Необходимость прослеживания заполненности хранилища – ведь его объем делится между всеми сайтами, которые вы посещаете.

Перед добавлением новых данных проверьте, достаточно ли свободного места.

Имея в виду, что данные могут быть потеряны, всегда синхронизируйте их с сервером или имейте их резервную копию.

Особенности разных браузеров

Реализация localStorage едина, однако каждый браузер имеет свои особенности в использовании этой технологии:

Firefox : Удаляет localStorage при сбросе истории просмотров, если стоит флажок на очистке cookies.

: Удаляет при сбросе истории просмотров, если стоит флажок на очистке cookies. Chrome : Предлагает возможность очистки данных, включая localStorage .

: Предлагает возможность очистки данных, включая . Opera: Информация о работе с localStorage присутствует, но не очень подробная.

Лимиты, "выселения" и 5-звездочные отели

localStorage это замечательный инструмент, однако у него есть свои ограничения и правила "выселения":

Минимальный лимит : Каждому сайту гарантировано выделяется как минимум 5МБ .

: Каждому сайту гарантировано выделяется как минимум . Максимальный размер : Зависит от политики браузера и может достигать до 1ГБ .

: Зависит от политики браузера и может достигать до . Политика "выселения": Когда пространства становится не хватает, браузеры удаляют самые давно неиспользуемые данные в соответствии со стратегией LRU (Least Recently Used),

IndexedDB – Просторное решение

Если localStorage становится вам тесным, IndexedDB предлагает гораздо более объемное решение, позволяя использовать до 80% всего дискового пространства для хранения структурированных данных.

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