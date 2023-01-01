Длительность хранения данных в localStorage: всё о сроках#Веб-разработка #Основы JavaScript #LocalStorage и SessionStorage
Быстрый ответ
Данные в
localStorage хранятся неограниченное время, так как у него нет встроенного механизма истечения срока хранения. Очистить эти данные можно двумя способами: пользователь может сделать это вручную через настройки браузера, либо через использование методов
localStorage.clear() и
localStorage.removeItem('key'). Также браузер вправе автоматически очищать хранилище, если достигнут его объемный лимит или при работе в режиме инкогнито.
Исключения из правила постоянства
Несмотря на то, что
localStorage предназначен для долгосрочного хранения данных, существуют исключения, при которых они могут быть утрачены:
- Обновления браузера или операционной системы могут сбрасывать
localStorage.
- Сбои и непредвиденные ошибки JavaScript time-to-time вызывают потерю данных.
- Если объем данных в
localStorageпревышает лимит, браузер самостоятельно удаляет старые данные в соответствии со своей политикой.
Визуализация
Можно представить
localStorage как цифровой аналог склада:
🏡 Браузерное хранилище (localStorage)
Все данные, которые там хранятся, подобно ценностям, остаются невредимыми до тех пор, пока мы сами не решим их убрать.
🛋️ = Данные в localStorage
🚚 = Очистка localStorage пользователем
👋 = Освобождение места в localStorage пользователем
Ваши данные (🛋️) сохранены безопасно до тех пор, пока....
🚚👋: [🛋️🛋️] ➜ [ ]
# localStorage ОЧИЩЕН, когда решает ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ или при ручной очистке сайтом.
Важно помнить:
localStorage в отличие от сессионных cookies, которые могут быстро устареть, обладает значительной продолжительностью жизни.
🗓️🚫 = Не сокращается автоматически со временем
Особые случаи и золотые правила
При работе с
localStorage стоит помнить о нескольких нюансах и универсальных правилах:
- Необходимость прослеживания заполненности хранилища – ведь его объем делится между всеми сайтами, которые вы посещаете.
- Перед добавлением новых данных проверьте, достаточно ли свободного места.
- Имея в виду, что данные могут быть потеряны, всегда синхронизируйте их с сервером или имейте их резервную копию.
Особенности разных браузеров
Реализация
localStorage едина, однако каждый браузер имеет свои особенности в использовании этой технологии:
- Firefox: Удаляет
localStorageпри сбросе истории просмотров, если стоит флажок на очистке cookies.
- Chrome: Предлагает возможность очистки данных, включая
localStorage.
- Opera: Информация о работе с
localStorageприсутствует, но не очень подробная.
Лимиты, "выселения" и 5-звездочные отели
localStorage это замечательный инструмент, однако у него есть свои ограничения и правила "выселения":
- Минимальный лимит: Каждому сайту гарантировано выделяется как минимум 5МБ.
- Максимальный размер: Зависит от политики браузера и может достигать до 1ГБ.
- Политика "выселения": Когда пространства становится не хватает, браузеры удаляют самые давно неиспользуемые данные в соответствии со стратегией LRU (Least Recently Used),
IndexedDB – Просторное решение
Если
localStorage становится вам тесным,
IndexedDB предлагает гораздо более объемное решение, позволяя использовать до 80% всего дискового пространства для хранения структурированных данных.
Полезные материалы
- Web Storage API – Веб-API | MDN — Обзор всего, что связано с Web Storage API, включая
localStorage.
- Can I use... Таблицы поддержки HTML5, CSS3 и т.д. — С помощью этой таблицы вы можете проверить совместимость вашего хранилища.
- html – Когда очищается localStorage? – Stack Overflow — Обсуждение способов и моментов очистки
localStorage.
- Хранение данных простым способом HTML5 (и несколько хитростей, которых вы могли не знать) | HTML5 Doctor — Полезные советы и хитрости работы с
localStorage.
- Лучшие практики | Документация Cypress — Здесь представлены лучшие методы тестирования
localStorageпри использовании Cypress.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер