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Динамическое растяжение элемента по всем строкам CSS Grid
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Динамическое растяжение элемента по всем строкам CSS Grid

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Чтобы элемент занял полную ширину или высоту в рамках CSS Grid, примените grid-column: 1 / -1; для ширины и grid-row: 1 / -1; для высоты. Элемент заполнит всё доступное пространство сетки.

CSS
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.item-fullwidth {
  grid-column: 1 / -1;
}

.item-fullheight {
  grid-row: 1 / -1;
}

Класс .item-fullwidth распространит элемент на все колонки, а .item-fullheight — на все строки.

Пошаговый план для смены профессии

Объяснение "магии" отрицательных индексов

Отрицательный индекс -1 в CSS Grid ведёт себя необычайно. Применяя grid-column: 1 / -1; или grid-row: 1 / -1;, -1 указывает на последнюю линию сетки. Так что 1 / -1 размещает элемент от первой линии до последней.

Значимость гибкого выравнивания

Гибкость размещения внутри ячеек сетки крайне важна. Её можно управлять с помощью свойств display: flex;, justify-self: и align-self:. Эти инструменты позволяют вам точно выравнять элементы внутри сеточных ячеек.

Визуализация

Представьте сетку CSS как большой бассейн, а элементы — как плавающие матрасы. Выглядит примерно так:

Markdown
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CSS-сетка (Бассейн):
|💧|💧|💧|💧|
|💧|💧|💧|💧|
|💧|💧|💧|💧|

Ваш элемент (Матрас):
|💦💦💦💦|
|💦💦💦💦|
|💦💦💦💦|

Результат:
|💦💦💦💦|
|💦💦💦💦|
|💦💦💦💦|

И соответствующий CSS:

CSS
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.pool {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr); /* Определяем 4 колонки (по своему роду, дорожки в бассейне 🏊) */
}

.mat {
  grid-column: 1 / -1; /* Распространяется на все колонки, как и положено профессионалу */
  grid-row: 1 / -1;    /* И на все строки, почему бы и нет? */
}

Элемент (матрас) охватывает весь бассейн (сетку).

Продвинутое использование, выходящее за пределы базового растягивания

Адаптация к новым элементам сетки

Если в сетке появляется новая строка, комбинация grid-auto-rows: auto; с grid-auto-flow: column; поможет ей гармонично вписаться в общий дизайн, словно это скрытый трек в вашем любимом альбоме.

Ограничение максимальной ширины

Чтобы избегать чрезмерного растяжения элементов, используйте свойство max-width как для отдельных элементов сетки, так и для всего контейнера, задав максимально допустимые размеры.

Заполнение нескольких строк

Если нужно, чтобы элемент занимал больше одной строки, grid-row-end можно установить на значение, достаточно большое, чтобы обеспечить необходимое покрытие. Это как если бы вы использовали особенно длинный плавательный матрас в шикарном вышеупомянутом бассейне!

Полезные материалы

  1. CSS Grid Layout Module Level 1 — официальная спецификация W3C, помогающая освоить основы сетки.
  2. Полное руководство по CSS Grid — всеобъемлющее руководство, объясняющее, как искусно работать с CSS Grid.
  3. CSS Grid Layout — детальное руководство по использованию CSS Grid.
  4. Примеры сеток — полезные примеры для практического освоения CSS Grid.
  5. Основные принципы сеточной компоновки — доступное введение в базовые принципы сеточной компоновки.
  6. Курс по CSS Gridинтерактивный курс обучения работы с CSS Grid.
  7. Лучшие практики CSS Grid — советы по оптимизации дизайна с использованием CSS Grid.
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Какой код необходимо использовать, чтобы элемент занял всю ширину в CSS Grid?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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