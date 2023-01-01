Динамическое растяжение элемента по всем строкам CSS Grid#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы элемент занял полную ширину или высоту в рамках CSS Grid, примените
grid-column: 1 / -1; для ширины и
grid-row: 1 / -1; для высоты. Элемент заполнит всё доступное пространство сетки.
.item-fullwidth {
grid-column: 1 / -1;
}
.item-fullheight {
grid-row: 1 / -1;
}
Класс
.item-fullwidth распространит элемент на все колонки, а
.item-fullheight — на все строки.
Объяснение "магии" отрицательных индексов
Отрицательный индекс
-1 в CSS Grid ведёт себя необычайно. Применяя
grid-column: 1 / -1; или
grid-row: 1 / -1;,
-1 указывает на последнюю линию сетки. Так что
1 / -1 размещает элемент от первой линии до последней.
Значимость гибкого выравнивания
Гибкость размещения внутри ячеек сетки крайне важна. Её можно управлять с помощью свойств
display: flex;,
justify-self: и
align-self:. Эти инструменты позволяют вам точно выравнять элементы внутри сеточных ячеек.
Визуализация
Представьте сетку CSS как большой бассейн, а элементы — как плавающие матрасы. Выглядит примерно так:
CSS-сетка (Бассейн):
|💧|💧|💧|💧|
|💧|💧|💧|💧|
|💧|💧|💧|💧|
Ваш элемент (Матрас):
|💦💦💦💦|
|💦💦💦💦|
|💦💦💦💦|
Результат:
|💦💦💦💦|
|💦💦💦💦|
|💦💦💦💦|
И соответствующий CSS:
.pool {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(4, 1fr); /* Определяем 4 колонки (по своему роду, дорожки в бассейне 🏊) */
}
.mat {
grid-column: 1 / -1; /* Распространяется на все колонки, как и положено профессионалу */
grid-row: 1 / -1; /* И на все строки, почему бы и нет? */
}
Элемент (матрас) охватывает весь бассейн (сетку).
Продвинутое использование, выходящее за пределы базового растягивания
Адаптация к новым элементам сетки
Если в сетке появляется новая строка, комбинация
grid-auto-rows: auto; с
grid-auto-flow: column; поможет ей гармонично вписаться в общий дизайн, словно это скрытый трек в вашем любимом альбоме.
Ограничение максимальной ширины
Чтобы избегать чрезмерного растяжения элементов, используйте свойство
max-width как для отдельных элементов сетки, так и для всего контейнера, задав максимально допустимые размеры.
Заполнение нескольких строк
Если нужно, чтобы элемент занимал больше одной строки,
grid-row-end можно установить на значение, достаточно большое, чтобы обеспечить необходимое покрытие. Это как если бы вы использовали особенно длинный плавательный матрас в шикарном вышеупомянутом бассейне!
Полезные материалы
- CSS Grid Layout Module Level 1 — официальная спецификация W3C, помогающая освоить основы сетки.
- Полное руководство по CSS Grid — всеобъемлющее руководство, объясняющее, как искусно работать с CSS Grid.
- CSS Grid Layout — детальное руководство по использованию CSS Grid.
- Примеры сеток — полезные примеры для практического освоения CSS Grid.
- Основные принципы сеточной компоновки — доступное введение в базовые принципы сеточной компоновки.
- Курс по CSS Grid — интерактивный курс обучения работы с CSS Grid.
- Лучшие практики CSS Grid — советы по оптимизации дизайна с использованием CSS Grid.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда