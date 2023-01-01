Динамическое растяжение элемента по всем строкам CSS Grid

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Быстрый ответ

Чтобы элемент занял полную ширину или высоту в рамках CSS Grid, примените grid-column: 1 / -1; для ширины и grid-row: 1 / -1; для высоты. Элемент заполнит всё доступное пространство сетки.

CSS Скопировать код .item-fullwidth { grid-column: 1 / -1; } .item-fullheight { grid-row: 1 / -1; }

Класс .item-fullwidth распространит элемент на все колонки, а .item-fullheight — на все строки.

Объяснение "магии" отрицательных индексов

Отрицательный индекс -1 в CSS Grid ведёт себя необычайно. Применяя grid-column: 1 / -1; или grid-row: 1 / -1; , -1 указывает на последнюю линию сетки. Так что 1 / -1 размещает элемент от первой линии до последней.

Значимость гибкого выравнивания

Гибкость размещения внутри ячеек сетки крайне важна. Её можно управлять с помощью свойств display: flex; , justify-self: и align-self: . Эти инструменты позволяют вам точно выравнять элементы внутри сеточных ячеек.

Визуализация

Представьте сетку CSS как большой бассейн, а элементы — как плавающие матрасы. Выглядит примерно так:

Markdown Скопировать код CSS-сетка (Бассейн): |💧|💧|💧|💧| |💧|💧|💧|💧| |💧|💧|💧|💧| Ваш элемент (Матрас): |💦💦💦💦| |💦💦💦💦| |💦💦💦💦| Результат: |💦💦💦💦| |💦💦💦💦| |💦💦💦💦|

И соответствующий CSS:

CSS Скопировать код .pool { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); /* Определяем 4 колонки (по своему роду, дорожки в бассейне 🏊) */ } .mat { grid-column: 1 / -1; /* Распространяется на все колонки, как и положено профессионалу */ grid-row: 1 / -1; /* И на все строки, почему бы и нет? */ }

Элемент (матрас) охватывает весь бассейн (сетку).

Продвинутое использование, выходящее за пределы базового растягивания

Адаптация к новым элементам сетки

Если в сетке появляется новая строка, комбинация grid-auto-rows: auto; с grid-auto-flow: column; поможет ей гармонично вписаться в общий дизайн, словно это скрытый трек в вашем любимом альбоме.

Ограничение максимальной ширины

Чтобы избегать чрезмерного растяжения элементов, используйте свойство max-width как для отдельных элементов сетки, так и для всего контейнера, задав максимально допустимые размеры.

Заполнение нескольких строк

Если нужно, чтобы элемент занимал больше одной строки, grid-row-end можно установить на значение, достаточно большое, чтобы обеспечить необходимое покрытие. Это как если бы вы использовали особенно длинный плавательный матрас в шикарном вышеупомянутом бассейне!

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