Динамическое изменение ширины input поля по контенту в CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы ширина текстового поля динамически менялась в зависимости от количества введённых символов, используйте JavaScript в сочетании с атрибутом size и событием oninput . JavaScript задаст начальное значение ширины, которое будет динамично изменяться при вводе текста. Вот пример:

HTML Скопировать код <input type="text" size="10" oninput="this.size=Math.max(this.value.length, 10)">

Таким образом, вы получите поле ввода, способное самостоятельно регулировать свои размеры, исходя из объёма текста, введённого пользователем, при этом размер не будет уменьшаться ниже заранее установленного.

Регулировка динамического размера с помощью CSS и единицы 'ch'

Единица 'ch' в CSS равна ширине символа '0' применяемого в поле ввода шрифта. Это позволяет удобно определить размер поля для ввода определённого числа символов. Например:

CSS Скопировать код input[type="text"] { width: 10ch; /* Подойдет для ввода 10 символов */ }

Однако, из-за особенностей шрифта, результат может варьироваться примерно на 20-30%. Этот факт стоит учесть и отрегулировать ширину в соответствии с шрифтом, отступами и спецификой ввода пользователя.

Учёт шрифтов, спецсимволов и взаимодействия с пользователем

Разные шрифты и символы могут вести себя по-разному. В этом случае на помощь приходит динамический подход, который базируется на использовании JavaScript и манипуляциями с DOM. Мы отслеживаем событие input и, с помощью скрытого элемента <span> , который отображает содержимое и стиль поля ввода, подгоняем под него ширину поля:

JS Скопировать код function resizeInput(input) { let hiddenSpan = document.createElement('span'); hiddenSpan.style.visibility = 'hidden'; hiddenSpan.style.position = 'absolute'; hiddenSpan.textContent = input.value || input.placeholder; document.body.appendChild(hiddenSpan); let newWidth = Math.max(hiddenSpan.scrollWidth, 10); input.style.width = `${newWidth}px`; document.body.removeChild(hiddenSpan); } document.querySelector('input[type=text]').addEventListener('input', function() { resizeInput(this); });

Функция resizeInput подбирает ширину поля ввода, учитывая заполнители (placeholders), а также поддерживает минимальный размер поля.

Визуализация

Визуализируем наш поле ввода в следующем виде:

Markdown Скопировать код Поле ввода 🔭: [🔍📏]

Когда в поле начинают вводить текст:

Markdown Скопировать код "Планета" 🌍 = 🔭: [🔍📏📏📏📏📏📏] "Комета" 💫 = 🔭: [🔍📏📏📏📏📏]

Ширина поля изменяется в зависимости от объёма введённого текста, подобно телескопу, настроенному на наблюдение за космическими объектами.

Markdown Скопировать код Длина отображает **Содержимое**: "🔭: [🔍📏📏]" против "🔭: [🔍🔍🔍📏📏📏📏📏📏]"

Контроль за динамическим размером поля и кроссбраузерная совместимость

Убедитесь, что ваше решение работает корректно в различных браузерах и на разных девайсах. Проверьте его в разных условиях перед тем, как применять в продакшене.

Особые пометки для учёта в специальных случаях

Адаптируйте размер поля под текст, вводимый справа налево ( RTL ), и примите во внимание взаимодействие с редакторами метода ввода ( IME ).

), и примите во внимание взаимодействие с редакторами метода ввода ( ). Если ширина плейсхолдера больше ширины введённого текста, поле ввода должно на это реагировать.

Адаптивный дизайн

Для создания адаптивного дизайна, поля ввода должны изменять свои размеры в рамках контейнера, опираясь на параметры скрытого тега <span> .

Преобразование полей ввода в jQuery

Если вы отдаёте предпочтение jQuery, тогда его возможности по работе с событиями и манипулированию DOM'ом помогут в настройке размера поля ввода:

JS Скопировать код $('input[type="text"]').on('input', function() { resizeInput($(this)); });

Обращаем внимание на демонстрации и удобство использования

При создании демо-версий и публичных проектов учтите удобство использования и доступность полей ввода. Применяемые решения должны быть понятными и универсальными.

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