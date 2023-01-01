Динамическое изменение ширины input поля по контенту в CSS#CSS и верстка #Инпуты и типы полей #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы ширина текстового поля динамически менялась в зависимости от количества введённых символов, используйте JavaScript в сочетании с атрибутом
size и событием
oninput. JavaScript задаст начальное значение ширины, которое будет динамично изменяться при вводе текста. Вот пример:
<input type="text" size="10" oninput="this.size=Math.max(this.value.length, 10)">
Таким образом, вы получите поле ввода, способное самостоятельно регулировать свои размеры, исходя из объёма текста, введённого пользователем, при этом размер не будет уменьшаться ниже заранее установленного.
Регулировка динамического размера с помощью CSS и единицы 'ch'
Единица 'ch' в CSS равна ширине символа '0' применяемого в поле ввода шрифта. Это позволяет удобно определить размер поля для ввода определённого числа символов. Например:
input[type="text"] {
width: 10ch; /* Подойдет для ввода 10 символов */
}
Однако, из-за особенностей шрифта, результат может варьироваться примерно на 20-30%. Этот факт стоит учесть и отрегулировать ширину в соответствии с шрифтом, отступами и спецификой ввода пользователя.
Учёт шрифтов, спецсимволов и взаимодействия с пользователем
Разные шрифты и символы могут вести себя по-разному. В этом случае на помощь приходит динамический подход, который базируется на использовании JavaScript и манипуляциями с DOM. Мы отслеживаем событие
input и, с помощью скрытого элемента
<span>, который отображает содержимое и стиль поля ввода, подгоняем под него ширину поля:
function resizeInput(input) {
let hiddenSpan = document.createElement('span');
hiddenSpan.style.visibility = 'hidden';
hiddenSpan.style.position = 'absolute';
hiddenSpan.textContent = input.value || input.placeholder;
document.body.appendChild(hiddenSpan);
let newWidth = Math.max(hiddenSpan.scrollWidth, 10);
input.style.width = `${newWidth}px`;
document.body.removeChild(hiddenSpan);
}
document.querySelector('input[type=text]').addEventListener('input', function() {
resizeInput(this);
});
Функция
resizeInput подбирает ширину поля ввода, учитывая заполнители (placeholders), а также поддерживает минимальный размер поля.
Визуализация
Визуализируем наш поле ввода в следующем виде:
Поле ввода 🔭: [🔍📏]
Когда в поле начинают вводить текст:
"Планета" 🌍 = 🔭: [🔍📏📏📏📏📏📏]
"Комета" 💫 = 🔭: [🔍📏📏📏📏📏]
Ширина поля изменяется в зависимости от объёма введённого текста, подобно телескопу, настроенному на наблюдение за космическими объектами.
Длина отображает **Содержимое**:
"🔭: [🔍📏📏]" против "🔭: [🔍🔍🔍📏📏📏📏📏📏]"
Контроль за динамическим размером поля и кроссбраузерная совместимость
Убедитесь, что ваше решение работает корректно в различных браузерах и на разных девайсах. Проверьте его в разных условиях перед тем, как применять в продакшене.
Особые пометки для учёта в специальных случаях
- Адаптируйте размер поля под текст, вводимый справа налево (RTL), и примите во внимание взаимодействие с редакторами метода ввода (IME).
- Если ширина плейсхолдера больше ширины введённого текста, поле ввода должно на это реагировать.
Адаптивный дизайн
Для создания адаптивного дизайна, поля ввода должны изменять свои размеры в рамках контейнера, опираясь на параметры скрытого тега
<span>.
Преобразование полей ввода в jQuery
Если вы отдаёте предпочтение jQuery, тогда его возможности по работе с событиями и манипулированию DOM'ом помогут в настройке размера поля ввода:
$('input[type="text"]').on('input', function() {
resizeInput($(this));
});
Обращаем внимание на демонстрации и удобство использования
При создании демо-версий и публичных проектов учтите удобство использования и доступность полей ввода. Применяемые решения должны быть понятными и универсальными.
Полезные материалы
- MDN Web Docs –
<input>: Элемент ввода данных формы — детальное описание элемента ввода.
- W3Schools – Как создать автоматически расширяющееся поле ввода — инструкция по созданию динамического поля ввода.
- Обсуждение на Stack Overflow – Автоматическое расширение ширины поля ввода в зависимости от содержимого — обзор мнений и опыта.
- Статья на Medium – Искусство создания адаптивных форм — полезные рекомендации по созданию релизуемых форм.
- Web Design Tuts+ – Коротко: Как использовать Web Inspector для отладки Mobile Safari — руководство по отладке форм на мобильных устройствах.
- Учебник от DigitalOcean – Автоматическое изменение ширины поля ввода в зависимости от содержимого — образовательный материал по созданию поля ввода с динамической шириной.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда