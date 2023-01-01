Динамическое изменение размера модала в Bootstrap

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Быстрый ответ

Чтобы корректировать размер модального окна Bootstrap применительно к его содержимому, можно использовать CSS-стили, применённые к классу .modal-body . Можно также использовать jQuery, чтобы настроить свойства max-height и overflow-y после того, как модальное окно отобразится:

JS Скопировать код $('#yourModal').on('shown.bs.modal', function () { var доступнаяВысота = $(window).height() – $(this).find('.modal-header').outerHeight() – $(this).find('.modal-footer').outerHeight() – 20; $(this).find('.modal-body').css('max-height', доступнаяВысота).css('overflow-y', 'auto'); });

Данный скрипт ограничивает максимальное пространство, которое модальное окно может занять, и при этом заголовок и подвал остаются видимыми, без необходимости добавления прокрутки ко всему модальному окну.

Применение CSS-стратегии для корректировки размеров

Для задания параметров размера модального окна используем CSS:

CSS Скопировать код .modal-dialog { display: table; position: relative; width: auto; min-width: вашМинимальныйРазмер; }

Если применяется обработчик jQuery-событий для скрытия модального окна, можно добавить некоторые настройки:

JS Скопировать код $('#yourModal').on('hidden.bs.modal', function () { // Здесь вы можете настроить модальное окно после его скрытия. });

JavaScript – помощник CSS

Для динамического вычисления размеров пригодится JavaScript.

JS Скопировать код function resizeModal() { var modalDialog = $('.modal-dialog'); modalDialog.css('max-height', 'calc(100vh – 100px)'); modalDialog.find('.modal-content').css('overflow-y', 'auto'); } // Вызов функции resizeModal() позволит динамически скорректировать размер модального окна.

Персонализация под разные устройства

Разнообразие устройств

Модальное окно должно корректно отображаться на различных устройствах. Это можно обеспечить с помощью медиа-запросов:

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) { .modal-dialog { width: 100%; max-width: none; } }

Интерактивное содержимое: приоритеты важны!

Элементы, размеры которых могут меняться (формы, слайдеры), требуют особого внимания, чтобы избежать непредвиденных действий.

Визуализация

Модальное окно реагирует на вес содержимого, как йо-йо:

Лёгкое содержимое: [🪶<=>🪶] Тяжёлое содержимое: [📚<=>📚]

Плавное изменение размера: акушерство для пикселей

Добавьте плавность переходов для модального окна, чтобы обеспечить лучший визуальный опыт:

CSS Скопировать код .modal-dialog { transition: width 0.3s ease-in-out; }

UX – отвечайте ожиданиям пользователя!

Внимательное обращение с загрузками и индикаторами прогресса улучшит взаимодействие пользователя с модальными окнами.

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