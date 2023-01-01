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Динамическое изменение размера модала в Bootstrap
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Динамическое изменение размера модала в Bootstrap

#CSS и верстка  #Bootstrap  
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Быстрый ответ

Чтобы корректировать размер модального окна Bootstrap применительно к его содержимому, можно использовать CSS-стили, применённые к классу .modal-body. Можно также использовать jQuery, чтобы настроить свойства max-height и overflow-y после того, как модальное окно отобразится:

JS
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$('#yourModal').on('shown.bs.modal', function () {
  var доступнаяВысота = $(window).height() – $(this).find('.modal-header').outerHeight() – $(this).find('.modal-footer').outerHeight() – 20;
  $(this).find('.modal-body').css('max-height', доступнаяВысота).css('overflow-y', 'auto');
});

Данный скрипт ограничивает максимальное пространство, которое модальное окно может занять, и при этом заголовок и подвал остаются видимыми, без необходимости добавления прокрутки ко всему модальному окну.

Пошаговый план для смены профессии

Применение CSS-стратегии для корректировки размеров

Для задания параметров размера модального окна используем CSS:

CSS
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.modal-dialog {
  display: table;
  position: relative;
  width: auto;
  min-width: вашМинимальныйРазмер;
}

Если применяется обработчик jQuery-событий для скрытия модального окна, можно добавить некоторые настройки:

JS
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$('#yourModal').on('hidden.bs.modal', function () {
  // Здесь вы можете настроить модальное окно после его скрытия.
});

JavaScript – помощник CSS

Для динамического вычисления размеров пригодится JavaScript.

JS
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function resizeModal() {
  var modalDialog = $('.modal-dialog');
  modalDialog.css('max-height', 'calc(100vh – 100px)');
  modalDialog.find('.modal-content').css('overflow-y', 'auto');
}
// Вызов функции resizeModal() позволит динамически скорректировать размер модального окна.

Персонализация под разные устройства

Разнообразие устройств

Модальное окно должно корректно отображаться на различных устройствах. Это можно обеспечить с помощью медиа-запросов:

CSS
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@media (max-width: 768px) {
  .modal-dialog {
    width: 100%;
    max-width: none;
  }
}

Интерактивное содержимое: приоритеты важны!

Элементы, размеры которых могут меняться (формы, слайдеры), требуют особого внимания, чтобы избежать непредвиденных действий.

Визуализация

Модальное окно реагирует на вес содержимого, как йо-йо:

Лёгкое содержимое: [🪶<=>🪶] Тяжёлое содержимое: [📚<=>📚]

Плавное изменение размера: акушерство для пикселей

Добавьте плавность переходов для модального окна, чтобы обеспечить лучший визуальный опыт:

CSS
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.modal-dialog {
  transition: width 0.3s ease-in-out;
}

UX – отвечайте ожиданиям пользователя!

Внимательное обращение с загрузками и индикаторами прогресса улучшит взаимодействие пользователя с модальными окнами.

Полезные материалы

  1. Modal · Bootstrap — Инструкции Bootstrap по работе с модальными окнами.
  2. .css() | jQuery API Documentation — Руководство по использованию jQuery для работы с CSS.
  3. How to Create Modals with Bootstrap 5 – Tutorial Republic — Руководство по созданию модальных окон на Bootstrap 5.
  4. java – How to implement environment-specific init parameters in my tomate application – Stack Overflow — Обсуждение на Stack Overflow, связанное с настройкой динамического контента.
  5. EventTarget: addEventListener() method – Web APIs | MDN — Информация от MDN о методах обработки событий JavaScript.
  6. Bootstrap 4 Modals — Учебник от W3Schools по созданию модальных окон Bootstrap 4.
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Как можно динамически настроить размер модального окна Bootstrap?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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