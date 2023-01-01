Динамическое изменение размера модала в Bootstrap#CSS и верстка #Bootstrap
Быстрый ответ
Чтобы корректировать размер модального окна Bootstrap применительно к его содержимому, можно использовать CSS-стили, применённые к классу
.modal-body. Можно также использовать jQuery, чтобы настроить свойства
max-height и
overflow-y после того, как модальное окно отобразится:
$('#yourModal').on('shown.bs.modal', function () {
var доступнаяВысота = $(window).height() – $(this).find('.modal-header').outerHeight() – $(this).find('.modal-footer').outerHeight() – 20;
$(this).find('.modal-body').css('max-height', доступнаяВысота).css('overflow-y', 'auto');
});
Данный скрипт ограничивает максимальное пространство, которое модальное окно может занять, и при этом заголовок и подвал остаются видимыми, без необходимости добавления прокрутки ко всему модальному окну.
Применение CSS-стратегии для корректировки размеров
Для задания параметров размера модального окна используем CSS:
.modal-dialog {
display: table;
position: relative;
width: auto;
min-width: вашМинимальныйРазмер;
}
Если применяется обработчик jQuery-событий для скрытия модального окна, можно добавить некоторые настройки:
$('#yourModal').on('hidden.bs.modal', function () {
// Здесь вы можете настроить модальное окно после его скрытия.
});
JavaScript – помощник CSS
Для динамического вычисления размеров пригодится JavaScript.
function resizeModal() {
var modalDialog = $('.modal-dialog');
modalDialog.css('max-height', 'calc(100vh – 100px)');
modalDialog.find('.modal-content').css('overflow-y', 'auto');
}
// Вызов функции resizeModal() позволит динамически скорректировать размер модального окна.
Персонализация под разные устройства
Разнообразие устройств
Модальное окно должно корректно отображаться на различных устройствах. Это можно обеспечить с помощью медиа-запросов:
@media (max-width: 768px) {
.modal-dialog {
width: 100%;
max-width: none;
}
}
Интерактивное содержимое: приоритеты важны!
Элементы, размеры которых могут меняться (формы, слайдеры), требуют особого внимания, чтобы избежать непредвиденных действий.
Визуализация
Модальное окно реагирует на вес содержимого, как йо-йо:
Лёгкое содержимое: [🪶<=>🪶] Тяжёлое содержимое: [📚<=>📚]
Плавное изменение размера: акушерство для пикселей
Добавьте плавность переходов для модального окна, чтобы обеспечить лучший визуальный опыт:
.modal-dialog {
transition: width 0.3s ease-in-out;
}
UX – отвечайте ожиданиям пользователя!
Внимательное обращение с загрузками и индикаторами прогресса улучшит взаимодействие пользователя с модальными окнами.
Полезные материалы
- Modal · Bootstrap — Инструкции Bootstrap по работе с модальными окнами.
- .css() | jQuery API Documentation — Руководство по использованию jQuery для работы с CSS.
- How to Create Modals with Bootstrap 5 – Tutorial Republic — Руководство по созданию модальных окон на Bootstrap 5.
- java – How to implement environment-specific init parameters in my tomate application – Stack Overflow — Обсуждение на Stack Overflow, связанное с настройкой динамического контента.
- EventTarget: addEventListener() method – Web APIs | MDN — Информация от MDN о методах обработки событий JavaScript.
- Bootstrap 4 Modals — Учебник от W3Schools по созданию модальных окон Bootstrap 4.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда