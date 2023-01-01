logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Динамический рост поля ввода HTML: CSS решение без JS
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Динамический рост поля ввода HTML: CSS решение без JS
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Динамический рост поля ввода HTML: CSS решение без JS
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Динамический рост поля ввода HTML: CSS решение без JS
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Динамический рост поля ввода HTML: CSS решение без JS
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

Динамический рост поля ввода HTML: CSS решение без JS

#CSS и верстка  #Инпуты и типы полей  #Фронтенд CSS  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы размер текстового поля динамически корректировался при каждом вводе нового символа, можно использовать JavaScript, который будет обновлять атрибут size:

JS
Скопировать код
document.querySelector('input[type="text"]').oninput = function() {
 this.size = Math.max(this.value.length, 1);
};

Событие oninput позволяет настроивать размер поля в соответствии с вводимым содержимым, устанавливая при этом минимальное значение size равным 1. Это не позволит полю "сжаться" до нулевого размера, если вы удалите из него весь текст.

Пошаговый план для смены профессии

Внесите блеск и изящество с CSS

JavaScript – это эффективный инструмент, но на помощь приходит и CSS, особенно в простых случаях.

contenteditable — Берегите себя от ненужных проблем

Атрибут contenteditable на элементе div позволяет создать текстовое поле, которое автоматически увеличивается при вводе текста. Однако, следует быть осторожным, так как эта функция может привести к HTML-инъекциям.

CSS
Скопировать код
div[contenteditable="true"] {
  display: inline-block;
  min-width: 50px;
  max-width: 200px;
  border: 1px solid #ccc;
}
HTML
Скопировать код
<div contenteditable="true"></div>

Вариант с использованием невидимого элемента

Скрытый элемент можно применять для измерения ширины текста и соответствующего изменения размера текстового поля.

JS
Скопировать код
function resizeInput(input) {
  var tmp = document.createElement("span");
  tmp.className = "hidden";
  tmp.innerHTML = input.value.replace(/&/g, "&amp;").replace(/</g, "&lt;")
                             .replace(/>/g, "&gt;");
  document.body.appendChild(tmp);
  input.style.width = tmp.offsetWidth + "px";
  document.body.removeChild(tmp);
}

document.querySelector('input[type="text"]').oninput = function() {
  resizeInput(this);
};

Уделите внимание стилизации и обеспечению невидимости скрытого элемента.

Обеспечьте идеал взаимодействия с пользователем

Псевдокласс :focus в CSS применяется для создания интерактивного эффекта при взаимодействии с полем ввода.

CSS
Скопировать код
input[type="text"]:focus {
  border-color: #4b9efa;
}

Соответствие для каждого браузера

Используйте getComputedStyle или currentStyle для IE, чтобы обеспечить единообразность отображения в различных браузерах.

JS
Скопировать код
function getInputWidth(input) {
  if (input.currentStyle) {
    return input.currentStyle.width;
  } else if (window.getComputedStyle) {
    return window.getComputedStyle(input, null).width;
  }
}

Элегантность и плавность с помощью задержки реакции

Для более плавного изменения размера поля оптимально будет использовать функцию setTimeout с некоторой задержкой.

JS
Скопировать код
var resizeDelay;

document.querySelector('input[type="text"]').onkeydown = function() {
  clearTimeout(resizeDelay);
  resizeDelay = setTimeout(function() {
    resizeInput(this);
  }.bind(this), 200);
};

jQuery в стиле утончённой элегантности

jQuery предлагает довольно простой метод для изменения размера текстового поля ввода:

JS
Скопировать код
$('input[type="text"]').on('input', function() {
  $(this).css('width', $(this).val().length + 'ch');
});

Размер поля будет корректироваться согласно приблизительной ширине вводимых символов.

Советы от ведущих игроков — Soundcloud

Способы, применяемые в текстовом поле для ввода тегов на SoundCloud, демонстрируют высокий уровень выполнения динамических полей, меняющихся от вводимого текста до размера экрана.

Визуализация

Увеличение текстового поля можно визуализировать как воздушный шар, который надувается при вводе нового текста:

Markdown
Скопировать код
| Количество введённых символов| Визуализация   |
| ---------------------------- | -------------- |
| 1-10                         | 🎈              |
| 11-20                        | 🎈🔜            |
| 21-30                        | 🎈🔜📏          |
| 31+                          | 🎈🔜📏🌬️         |

Работа с атрибутом 'size'

Атрибут size можно корректировать напрямую с помощью JavaScript и медиа-запросов CSS для адаптации поля под различные условия использования.

JS
Скопировать код
window.onresize = function() {
  var inputFields = document.querySelectorAll('input[type="text"]');
  inputFields.forEach(function(input) {
    // Здесь нужно обновить размер поля ввода в зависимости от ширины окна.
  });
};

Макрообъект — Дизайн формы

Не забудьте, что ваше поле ввода — это только часть более большой целого, которое представляет собой форму, и общий дизайн должен быть гармоничным.

Полезные материалы

  1. The Cleanest Trick for Autogrowing Textareas | CSS-Tricks — секреты создания универсальных текстовых полей.
  2. <input>: Элемент ввода (Form Input) – HTML: HyperText Markup Language | MDN — подробное руководство по работе с элементом <input>.
  3. Как создать автозаполнение в поле ввода — инструкция по созданию функции автозаполнения.
  4. javascript – Есть ли плагин jQuery для автовырастания текстовых полей? – Stack Overflow — обсуждения и рекомендации по созданию автоувеличивающихся полей.
  5. Стандарт HTML — подробности о работе с формами в HTML.
  6. javascript – Автоматически расширяющееся текстовое поле – Stack Overflow — опыт реализации автоматически расширяемых текстовых полей.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой атрибут используется для динамического изменения размера текстового поля JavaScript?
1 / 5

Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

Свежие материалы
Коды состояния HTTP: что они значат?
6 сентября 2024
Как установить и настроить Swift на Linux
6 сентября 2024
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024

Загрузка...