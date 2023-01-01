Делаем div элементы в строку: CSS-решение для HTML#CSS и верстка #Div и спаны #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если желаете расположить элементы
div горизонтально, присвойте им свойство
display: inline;. Это преобразует их в строчные элементы. В качестве альтернативы можно использовать
display: inline-block;, который сохраняет блочные характеристики элементов, но располагает их в одной линии.
Для
inline: Высота и ширина не контролируются.
Для
inline-block: Высота и ширина поддаются управлению.
.div-inline { display: inline; /* "Легче блока!" */ }
.div-inline-block { display: inline-block; /* "Блок в строчном мире!" */ }
<div class="div-inline">Это строчный div.</div>
<div class="div-inline-block">Это строчно-блочный div.</div>
Учтите возможность использования
display: flex; для создания более гибкой и современной горизонтальной раскладки.
Альтернативы display: inline и inline-block
Использование
<span> для строчных элементов
<span> является строчным элементом по умолчанию. Отлично подойдет для форматирования небольших текстовых фрагментов.
<p>Текстовый блок с <span>строчным элементом</span> внутри.</p>
Применение вспомогательного свойства
float: left;
Если
display: inline; не подходит,
float: left; поможет выстроить элементы в горизонтальную линию.
.div-float { float: left; /* "Поплыл влево и остался там!" */ }
Важно: После таких элементов обязательно используйте
clear: both; для предотвращения перекрытий.
Проблема пробелов при inline-block
Для устранения пробелов в HTML между строчно-блочными элементами можно удалить сами пробелы или применить свойство
font-size: 0; к родительскому элементу.
Flexbox для более точного контроля над макетом
Flexbox обеспечивает точное управление выравниванием, последовательностью и размерами элементов — настоящий спаситель в мире компоновки.
.container { display: flex; /* "Мы ценим гибкость!" */ }
Визуализация
До применения: 🚃🚃
🚃🚃
По умолчанию,
div занимают свою линию, как поезда на своих путях.
div {
display: inline-block; /* "Теперь все поезда идут по одной линии" */
}
После применения: 🚃🚃🚃🚃
При использовании
display: inline-block; все поезда располагаются в одной линии.
Улучшение работы (inline | inline-block)
Визуализация границ и отступов
Создайте рамки вокруг элементов div. Это поможет при проектировании и отладке макетов.
Сознательное использование
<br/> для переноса строк
Если в горизонтальном макете необходимы переносы строк, используйте
<br/> для аккуратного разделения содержимого.
Применение
<pre> для сохранения форматирования
Элемент
<pre> помогает сохранить пробелы и отступы содержимого, что пригодится в определенных случаях.
Точное контролирование вертикального выравнивания
С помощью
vertical-align можно установить нужное вертикальное выравнивание строчных элементов и восстановить порядок в их расположении.
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Полное погружение в мир Flexbox.
- display – CSS | MDN — Обзор
display: inlineв сравнении с
display: inline-blockна MDN.
- В чем разница между display: inline и display: inline-block? – Stack Overflow — Обсуждение свойств
display: inlineи
display: inline-blockна сообществе Stack Overflow.
- Создание простых круговых диаграмм с CSS — Smashing Magazine — Эффективная методика построения макетов с помощью CSS и SVG.
- float – CSS | MDN — Руководство по компоновке с использованием плавающих элементов.
- Могу ли я использовать... Flexbox — Сайт для проверки совместимости Flexbox с различными версиями браузеров.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда