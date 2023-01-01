Делаем div элементы в строку: CSS-решение для HTML

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Быстрый ответ

Если желаете расположить элементы div горизонтально, присвойте им свойство display: inline; . Это преобразует их в строчные элементы. В качестве альтернативы можно использовать display: inline-block; , который сохраняет блочные характеристики элементов, но располагает их в одной линии.

Для inline : Высота и ширина не контролируются. Для inline-block : Высота и ширина поддаются управлению.

CSS Скопировать код .div-inline { display: inline; /* "Легче блока!" */ } .div-inline-block { display: inline-block; /* "Блок в строчном мире!" */ }

HTML Скопировать код <div class="div-inline">Это строчный div.</div> <div class="div-inline-block">Это строчно-блочный div.</div>

Учтите возможность использования display: flex; для создания более гибкой и современной горизонтальной раскладки.

Альтернативы display: inline и inline-block

Использование <span> для строчных элементов

<span> является строчным элементом по умолчанию. Отлично подойдет для форматирования небольших текстовых фрагментов.

HTML Скопировать код <p>Текстовый блок с <span>строчным элементом</span> внутри.</p>

Применение вспомогательного свойства float: left;

Если display: inline; не подходит, float: left; поможет выстроить элементы в горизонтальную линию.

CSS Скопировать код .div-float { float: left; /* "Поплыл влево и остался там!" */ }

Важно: После таких элементов обязательно используйте clear: both; для предотвращения перекрытий.

Проблема пробелов при inline-block

Для устранения пробелов в HTML между строчно-блочными элементами можно удалить сами пробелы или применить свойство font-size: 0; к родительскому элементу.

Flexbox для более точного контроля над макетом

Flexbox обеспечивает точное управление выравниванием, последовательностью и размерами элементов — настоящий спаситель в мире компоновки.

CSS Скопировать код .container { display: flex; /* "Мы ценим гибкость!" */ }

Визуализация

До применения: 🚃🚃

🚃🚃

По умолчанию, div занимают свою линию, как поезда на своих путях.

CSS Скопировать код div { display: inline-block; /* "Теперь все поезда идут по одной линии" */ }

После применения: 🚃🚃🚃🚃

При использовании display: inline-block; все поезда располагаются в одной линии.

Улучшение работы (inline | inline-block)

Визуализация границ и отступов

Создайте рамки вокруг элементов div. Это поможет при проектировании и отладке макетов.

Сознательное использование <br/> для переноса строк

Если в горизонтальном макете необходимы переносы строк, используйте <br/> для аккуратного разделения содержимого.

Применение <pre> для сохранения форматирования

Элемент <pre> помогает сохранить пробелы и отступы содержимого, что пригодится в определенных случаях.

Точное контролирование вертикального выравнивания

С помощью vertical-align можно установить нужное вертикальное выравнивание строчных элементов и восстановить порядок в их расположении.

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