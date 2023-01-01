Декодирование HTML-сущностей в JavaScript и JQuery#Веб-разработка #Основы JavaScript #jQuery
Быстрый ответ
Если вам необходимо быстро декодировать HTML-сущности в JavaScript, вы можете использовать следующий подход: создаём элемент
textarea и присваиваем ему
textContent, после чего этому свойству присваиваем строку для декодирования:
function htmlDecode(html) {
var elem = document.createElement('textarea');
elem.innerHTML = html;
return elem.textContent;
}
console.log(htmlDecode('The & is <strong>')); // "The & is <strong>"
Воспользовавшись этой функцией, мы с лёгкостью преобразуем HTML-сущности такие как
&,
< и
" в их символьные эквиваленты:
&,
<, и
", без необходимости подключения дополнительных библиотек.
Эффективное декодирование: Меньше значит больше!
Применение этого метода снижает накладные расходы и неприкосновенна к средам без jQuery, реализуя декодирование с использованием встроенных функций браузера.
На первом месте безопасность: Предотвращаем межсайтовый скриптинг (XSS)
С учетом безопасности рекомендуется присваивать свойству
.textContent вместо
.innerHTML для предотвращения выполнения вредоносных скриптов при декодировании HTML-сущностей.
Работа со специальными символами: Мастерство владения жонглированием!
В процессе декодирования специальных символов, наша функция
htmlDecode продемонстрирует свою надёжность, обеспечив точность и сохранность конечного результата.
Повторное использование: Употребляй и возвращайся
Код для декодирования лучше всего оформить в функцию – для удобства его повторного использования. Для проверки корректности работы кода можно воспользоваться демонстрационными примерами на JSFiddle.
Визуализация
Декодирование HTML-сущностей можно представить как распаковывание конфеты из упаковки. Декодирование в данном случае аналогично процессу удаления обёртки, что в итоге позволяет насладиться чистым текстом, таким же приятным на вкус, как и шоколад без упаковки.
Перед декодированием: 🍫📦📦📦 (Шоколад в упаковке)
После декодирования: 🍫 (Готовый к употреблению шоколад)
Раскрывая слои (📦➡️🍫), мы обнаруживаем всю прелесть перевода HTML-сущностей.
Расширение функциональности с помощью jQuery: Преимущества плагина
Пользователи jQuery могут преобразовать функцию
htmlDecode в плагин, чтобы облегчить её использование:
$.fn.htmlDecode = function() {
return $("<textarea/>").html(this.html()).text();
};
Теперь декодировать HTML-сущности в своих проектах можно с помощью следующего вызова:
$(element).htmlDecode().
Фильтрация HTML-сущностей: Устанавливаем защиту!
Чтобы очистить текст от HTML-тегов, используйте следующую функцию:
function sanitize(html) {
var div = document.createElement('div');
div.textContent = html;
return div.innerHTML;
}
Этот способ преобразует все HTML-теги в безопасный текст.
Regex приходит на помощь: Поиск и замена
Вы можете использовать регулярные выражения с заранее созданным списком сущностей, что позволит вам обойтись без создания DOM-элементов:
function regexDecode(html) {
var entities = {'&': '&', '<': '<', '>': '>', '"': '"'};
return html.replace(/&|<|>|"/g, function(match) {
return entities[match];
});
}
Это предложит возможность адаптировать метод под специфические нужды разработчика, добавляя новые сущности без взаимодействия с DOM.
Полезные материалы
- Справочник HTML-сущностей W3Schools — подробное описание символов и сущностей HTML.
- Обсуждение на Stack Overflow о декодировании HTML-сущностей — содержательный источник вопросов и ответов по данной теме.
- Кодирование и декодирование HTML-сущностей в JavaScript — подборка фрагментов кода для работы с HTML-сущностями.
- Библиотека He для кодирования и декодирования HTML-сущностей — проверенный репозиторий на GitHub для кодировки и декодировки HTML-сущностей.
- Кодировщик/декодировщик HTML-сущностей — простой онлайн-инструмент для работы с сущностями.
- Справочник сущностей символов в HTML 4 — Официальная документация W3C о сущностях символов в HTML 4.
- Список символов сущностей XML и HTML — энциклопедический список сущностей на Wikipedia.
Элина Баранова
разработчик Android