Декодирование HTML-сущностей в JavaScript и JQuery

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Быстрый ответ

Если вам необходимо быстро декодировать HTML-сущности в JavaScript, вы можете использовать следующий подход: создаём элемент textarea и присваиваем ему textContent , после чего этому свойству присваиваем строку для декодирования:

JS Скопировать код function htmlDecode(html) { var elem = document.createElement('textarea'); elem.innerHTML = html; return elem.textContent; } console.log(htmlDecode('The & is <strong>')); // "The & is <strong>"

Воспользовавшись этой функцией, мы с лёгкостью преобразуем HTML-сущности такие как & , < и " в их символьные эквиваленты: & , < , и " , без необходимости подключения дополнительных библиотек.

Эффективное декодирование: Меньше значит больше!

Применение этого метода снижает накладные расходы и неприкосновенна к средам без jQuery, реализуя декодирование с использованием встроенных функций браузера.

На первом месте безопасность: Предотвращаем межсайтовый скриптинг (XSS)

С учетом безопасности рекомендуется присваивать свойству .textContent вместо .innerHTML для предотвращения выполнения вредоносных скриптов при декодировании HTML-сущностей.

Работа со специальными символами: Мастерство владения жонглированием!

В процессе декодирования специальных символов, наша функция htmlDecode продемонстрирует свою надёжность, обеспечив точность и сохранность конечного результата.

Повторное использование: Употребляй и возвращайся

Код для декодирования лучше всего оформить в функцию – для удобства его повторного использования. Для проверки корректности работы кода можно воспользоваться демонстрационными примерами на JSFiddle.

Визуализация

Декодирование HTML-сущностей можно представить как распаковывание конфеты из упаковки. Декодирование в данном случае аналогично процессу удаления обёртки, что в итоге позволяет насладиться чистым текстом, таким же приятным на вкус, как и шоколад без упаковки.

Markdown Скопировать код Перед декодированием: 🍫📦📦📦 (Шоколад в упаковке) После декодирования: 🍫 (Готовый к употреблению шоколад)

Раскрывая слои (📦➡️🍫), мы обнаруживаем всю прелесть перевода HTML-сущностей.

Расширение функциональности с помощью jQuery: Преимущества плагина

Пользователи jQuery могут преобразовать функцию htmlDecode в плагин, чтобы облегчить её использование:

JS Скопировать код $.fn.htmlDecode = function() { return $("<textarea/>").html(this.html()).text(); };

Теперь декодировать HTML-сущности в своих проектах можно с помощью следующего вызова: $(element).htmlDecode() .

Фильтрация HTML-сущностей: Устанавливаем защиту!

Чтобы очистить текст от HTML-тегов, используйте следующую функцию:

JS Скопировать код function sanitize(html) { var div = document.createElement('div'); div.textContent = html; return div.innerHTML; }

Этот способ преобразует все HTML-теги в безопасный текст.

Regex приходит на помощь: Поиск и замена

Вы можете использовать регулярные выражения с заранее созданным списком сущностей, что позволит вам обойтись без создания DOM-элементов:

JS Скопировать код function regexDecode(html) { var entities = {'&': '&', '<': '<', '>': '>', '"': '"'}; return html.replace(/&|<|>|"/g, function(match) { return entities[match]; }); }

Это предложит возможность адаптировать метод под специфические нужды разработчика, добавляя новые сущности без взаимодействия с DOM.

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