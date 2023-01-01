CSS: Заполнение высоты экрана между header и footer

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Быстрый ответ

Чтобы контент занимал всю высоту экрана, достаточно применить свойство height: 100vh; :

CSS Скопировать код .main-content { height: 100vh; /* Всё просто! 🎩✨ */ }

Единица vh обозначает Высоту Видимой Области Браузера (Viewport Height), где 100vh эквивалентен полной высоте видимой области. Однако, будьте внимательны: при наличии шапки и подвала в макете возможны сложности. Как с ними справиться – читайте далее!

Макет с шапкой и подвалом

Если в вашем случае присутствуют блоки header и footer , потребуется другой подход. Приведу два эффективных решения для корректной регулировки основного блока контента:

Метод c использованием Flexbox

CSS Flexbox поможет вам с этой задачей:

CSS Скопировать код body { display: flex; flex-direction: column; min-height: 100vh; } header, footer { height: 40px; /* Скролл, прощай! */ } .main-content { flex-grow: 1; /* Пусть div заполняет пространство! */ }

Таким образом мы динамически распределяем пространство между шапкой и подвалом.

Метод с применением CSS Grid

CSS Grid – это ещё один надёжный способ:

CSS Скопировать код body { display: grid; grid-template-rows: auto 1fr auto; min-height: 100vh; } header { grid-row: 1; } .main-content { grid-row: 2; /* Основное место под солнцем */ } footer { grid-row: 3; }

Здесь основной контент настроен так, чтобы заполнить пространство и придать подвалу постоянное положение в нижней части экрана.

Визуализация

Представьте, что вы – архитектор, строящий высотное здание (ваш контент), размеры которого должны точно соответствовать высоте конструкции (экрану устройства):

Markdown Скопировать код 🏢 (Контент) 📐 (Высота экрана)

CSS Flexbox станет вашим надёжным инструментом в построении, обеспечивая идеальное соответствие контента высоте экрана. И это будет гораздо тише настоящего строительства. 🚧👷‍♂️

Любовь к подвалам и динамичному контенту

Укрощение подвалов

Для фиксации подвала отлично подойдут flexbox или абсолютное позиционирование.

CSS Скопировать код .footer { margin-top: auto; /* Скролл здесь неприкасаем! */ }

Или вариант с абсолютным позиционированием:

CSS Скопировать код .footer { position: absolute; bottom: 0; width: 100%; /* Занимай всю ширину! */ }

Управление переполненным контентом

Ваш контент должен вести себя дисциплинированно и не вызывать появление скролла из-за отсупов:

CSS Скопировать код .main-content { padding-bottom: 40px; /* Контент, учтите подвал! */ }

Если контент выходит за рамки, то применение overflow: auto; поможет держать все под контролем:

CSS Скопировать код .main-content { overflow-y: scroll; /* Сюда вам не пройти! */ }

Дружба со всеми браузерами

Единицы вьюпорта в старых браузерах

Старые браузеры могут быть незнакомы с vh . В таких случаях работает классический подход:

CSS Скопировать код html, body { height: 100%; /* По доброй старой схеме */ } .main-content { min-height: 100%; /* Потому что вы заслуживаете большего */ }

Запасные варианты для Flexbox и Grid

Для тех браузеров, что ещё придерживаются устаревших стандартов и не поддерживают Flexbox или Grid:

CSS Скопировать код .container { display: table; /* Сегодня я – таблица */ width: 100%; height: 100%; } .header, .footer { display: table-row; height: 1px; /* Важность деталей */ } .main-content { display: table-cell; /* Старомодно, но работает */ vertical-align: top; }

Эти классические приёмы CSS как волшебные заклинания имитируют поведение Flexbox и Grid.

Диалог с различными устройствами

Адаптивный дизайн

Оформите свой блок контента как хамелеона, который умеет маскироваться под различные экраны. Как? Используйте медиа-запросы и относительные единицы:

CSS Скопировать код @media screen and (max-width: 768px) { .main-content { height: auto; /* Когда размер важен */ padding-bottom: 60px; /* Даем место подвалу */ } }

Недружелюбные элементы интерфейса

На мобильных устройствах элементы UI часто забирают под себя часть контента. Чтобы этого избежать, используем calc() :

CSS Скопировать код .main-content { height: calc(100vh – 50px); /* Оставляем 50 пикселей для шапки и подвала */ }

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