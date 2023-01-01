CSS: Заполнение высоты экрана между header и footer#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы контент занимал всю высоту экрана, достаточно применить свойство
height: 100vh;:
.main-content {
height: 100vh; /* Всё просто! 🎩✨ */
}
Единица
vh обозначает Высоту Видимой Области Браузера (Viewport Height), где
100vh эквивалентен полной высоте видимой области. Однако, будьте внимательны: при наличии шапки и подвала в макете возможны сложности. Как с ними справиться – читайте далее!
Макет с шапкой и подвалом
Если в вашем случае присутствуют блоки
header и
footer, потребуется другой подход. Приведу два эффективных решения для корректной регулировки основного блока контента:
Метод c использованием Flexbox
CSS Flexbox поможет вам с этой задачей:
body {
display: flex;
flex-direction: column;
min-height: 100vh;
}
header, footer {
height: 40px; /* Скролл, прощай! */
}
.main-content {
flex-grow: 1; /* Пусть div заполняет пространство! */
}
Таким образом мы динамически распределяем пространство между шапкой и подвалом.
Метод с применением CSS Grid
CSS Grid – это ещё один надёжный способ:
body {
display: grid;
grid-template-rows: auto 1fr auto;
min-height: 100vh;
}
header {
grid-row: 1;
}
.main-content {
grid-row: 2; /* Основное место под солнцем */
}
footer {
grid-row: 3;
}
Здесь основной контент настроен так, чтобы заполнить пространство и придать подвалу постоянное положение в нижней части экрана.
Визуализация
Представьте, что вы – архитектор, строящий высотное здание (ваш контент), размеры которого должны точно соответствовать высоте конструкции (экрану устройства):
🏢 (Контент)
📐 (Высота экрана)
CSS Flexbox станет вашим надёжным инструментом в построении, обеспечивая идеальное соответствие контента высоте экрана. И это будет гораздо тише настоящего строительства. 🚧👷♂️
Любовь к подвалам и динамичному контенту
Укрощение подвалов
Для фиксации подвала отлично подойдут flexbox или абсолютное позиционирование.
.footer {
margin-top: auto; /* Скролл здесь неприкасаем! */
}
Или вариант с абсолютным позиционированием:
.footer {
position: absolute;
bottom: 0;
width: 100%; /* Занимай всю ширину! */
}
Управление переполненным контентом
Ваш контент должен вести себя дисциплинированно и не вызывать появление скролла из-за отсупов:
.main-content {
padding-bottom: 40px; /* Контент, учтите подвал! */
}
Если контент выходит за рамки, то применение
overflow: auto; поможет держать все под контролем:
.main-content {
overflow-y: scroll; /* Сюда вам не пройти! */
}
Дружба со всеми браузерами
Единицы вьюпорта в старых браузерах
Старые браузеры могут быть незнакомы с
vh. В таких случаях работает классический подход:
html, body {
height: 100%; /* По доброй старой схеме */
}
.main-content {
min-height: 100%; /* Потому что вы заслуживаете большего */
}
Запасные варианты для Flexbox и Grid
Для тех браузеров, что ещё придерживаются устаревших стандартов и не поддерживают Flexbox или Grid:
.container {
display: table; /* Сегодня я – таблица */
width: 100%;
height: 100%;
}
.header, .footer {
display: table-row;
height: 1px; /* Важность деталей */
}
.main-content {
display: table-cell; /* Старомодно, но работает */
vertical-align: top;
}
Эти классические приёмы CSS как волшебные заклинания имитируют поведение Flexbox и Grid.
Диалог с различными устройствами
Адаптивный дизайн
Оформите свой блок контента как хамелеона, который умеет маскироваться под различные экраны. Как? Используйте медиа-запросы и относительные единицы:
@media screen and (max-width: 768px) {
.main-content {
height: auto; /* Когда размер важен */
padding-bottom: 60px; /* Даем место подвалу */
}
}
Недружелюбные элементы интерфейса
На мобильных устройствах элементы UI часто забирают под себя часть контента. Чтобы этого избежать, используем
calc():
.main-content {
height: calc(100vh – 50px); /* Оставляем 50 пикселей для шапки и подвала */
}
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — незаменимый источник для освоения и практического применения CSS Flexbox.
- Основные концепции flexbox – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — официальная документация Mozilla, раскрывающая основы flexbox.
- CSS Flexbox (Гибкий Бокс) — материалы от W3Schools с наглядными примерами использования flexbox.
- Полное руководство по CSS Grid | CSS-Tricks — подробное руководство по свойствам и концепциям CSS Grid.
- Сеточная верстка CSS – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — глубокое погружение в сеточную верстку CSS Grid от Mozilla с примерами и рекомендациями.
- Липкий подвал пятью способами | CSS-Tricks — различные методы создания липкого подвала на CSS.
- Создание production-ready макета с использованием CSS Grid сегодня — Smashing Magazine — продвинутое руководство по созданию масштабируемых и устойчивых к изменениям макетов с использованием CSS Grid.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда