CSS: выбор и стиль следующего элемента после тега#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Выбрать элемент, расположенный непосредственно после предыдущего, можно с использованием смежного комбинатора
+ в CSS.
/* Данный код позволит окрасить в синий цвет абзац <p>, находящийся непосредственно после заголовка <h2> */
h2 + p {
color: blue;
}
Селектор целится в комбинацию: тег
<p>, что следует непосредственно за тегом
<h2>, находясь при этом на одном уровне вложенности и без промежуточных элементов.
Разбор селекторов смежных элементов в CSS
В чем разница между смежными и общими селекторами соседей?
Селекторы соседей в CSS классифицируются на смежные (
+) и общие (
~). Смежный комбинатор
+ предназначен для оформления конкретного тега
<p>, непосредственно следующего за выбранным элементом, а в то время как комбинатор
~ используется для всех тегов
<p>, располагающихся после определенного элемента при наличии общего родителя.
Вот примеры:
/* Смежный селектор соседей применится к первому <p>, следующему за <h1> */
h1.hc-reform + p {
clear: both; /* Обтекание float выключается от данного места */
}
/* Общий селектор соседей будет применен ко всем <p>, расположенным после <h1> */
h1.hc-reform ~ p {
margin-top: 20px; /* Устанавливаем верхний отступ */
}
Обратный отсчет времени: как обойти проблему со старыми браузерами?
Комбинатор
+ может иметь проблемы совместимости с IE6 и его ранними версиями. В таких ситуациях, в качестве альтернативы, можно использовать классы или JavaScript. Также может быть полезна специфичность CSS, которая определяет приоритетность стилей.
Визуализация
Пусть CSS-селекторы для смежных элементов будут представлены следующим образом:
Путешественники
🧑 находятся в аэропорту, а
+ — офицер службы безопасности
🔍, который пропускает лишь следующего по очереди:
Ожидающие путешественники: 🧑🔍🧑🧑🧑 // Представляет ряд элементов
Селектор
.firstClass + .economy можно визуализировать как:
.firstClass: 🧑🔍🧑 // Пассажир бизнес-класса, после которого следует пассажир эконом-класса
Правильная обработка:
🧑🥇 `('.firstClass')`
🔍 `('+')`
🧑🛅 `('.economy')`
Селектор или офицер службы безопасности пропускает только пассажира эконом-класса, который идет сразу после пассажира первого класса.
Надежное использование селектора "Нет"
+
Использование
+ не всегда подходит. При работе с вложенными элементами лучше использовать комбинатор потомства
>.
Пример:
/* <div> выделяет внимание на своём потомка – <p> */
div > p {
font-weight: bold; /* Делаем текст жирным */
}
Работа с динамическим контентом
При работе с динамически обновляемым контентом помните, что структура может изменяться. Мудро используйте JavaScript, чтобы изменения DOM не нарушили функционирования ваших селекторов. Тщательное тестирование обязательно.
Распространенные проблемы и пути их решения
Конфликт стилей
Специфичность в CSS определяет приоритет различных стилей. Временами, она может препятствовать работе смежных селекторов. Чтобы встретиться с этой проблемой, можно повысить специфичность вашего селектора или изменить стили, которые вызывают конфликт.
Ошибки в определении взаимоотношений между родителем и потомками, а также соседними элементами
Очень распространена ошибка с неправильным определением взаимоотношений. Смежный комбинатор
+ оформляет только следующего соседа, не дочерний элемент целевого элемента. Перед использованием
+ или
> всегда проверяйте HTML.
Практические подходы и советы
Соображения пространственного раположения
Прежде чем использовать
+, тщательно анализируйте структуру HTML. Понимание этой структуры поможет в выборе подходящего комбинатора.
Двигаемся вперед
В современном веб-разработке поддержка старых браузеров редко требуется, что делает использование комбинатора
+ удобным способом поддержания кода ясным и чистым.
Экспериментируйте с псевдоклассами
Опробуйте комбинацию комбинатора
+ с псевдоклассами, например
:hover, позволяя изменять стиль следующего элемента при наведении курсора на главный:
button:hover + .tooltip {
visibility: visible; /* Отображаем подсказку */
}
Это дает возможность создавать интерактивные элементы пользовательского интерфейса с меньшей зависимостью от JavaScript.
Баланс и проверка
Регулярно проводите проверку HTML и CSS с помощью Сервиса валидации разметки W3C и Сервиса валидации CSS W3C для обеспечения корректной работы селекторов.
Полезные материалы
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда