CSS: Установка ширины div как 100% минус n пикселей

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Быстрый ответ

Если требуется установить ширину div такой, чтобы она была равна 100% минус некое фиксированное значение, стоит обратиться к функции calc() в CSS. Вот как выглядит пример вычисления ширины за вычетом 40px:

CSS Скопировать код div { width: calc(100% – 40px); /* Простые арифметические операции */ }

Замените 40px на необходимое вам значение и мгновенно настройте ширину элемента.

Сложные вычисления с помощью calc()

Функция calc() – это настоящий прорыв, позволяющий организовать сложные вычисления в очень простой форме. Особенно эта функция пригодится, когда требуется совместить фиксированные единицы измерений и проценты. Что позволяет легко и быстро выполнять вычисления для создания адаптивного дизайна, который will fit под любое разрешение экрана и гарантировать зафиксированное пространство для боковой панели или отступов.

CSS Скопировать код .container { width: calc(100% – 200px); /* 200px резервируется под стильную боковую панель */ } .content { width: calc(100% – 50px); /* 50px используется для создания дополнительного пространства */ }

Использование Flexbox для реструктуризации

Альтернативой привычному использованию calc() станет Flexbox. С его помощью элементы div смогут гибко распределить доступное пространство. Благодаря Flexbox и его свойствам flex-grow , flex-shrink и flex-basis масштабирование и адаптация элементов станет значительно удобнее.

CSS Скопировать код .parent { display: flex; /* Переходим к использованию flex */ } .child-fixed { width: 150px; /* Ширина зафиксирована */ } .child-flexible { flex-grow: 1; /* Заполняем оставшееся пространство */ }

Совместимость с браузерами

Не забывайте, что использование функции calc() может столкнуться с проблемами совместимости с браузерами. Но не стоит волноваться – помощью может стать сайт caniuse.com. Для старых версий браузеров вендорные префиксы – надежное решение!

CSS Скопировать код div { width: -webkit-calc(100% – 40px); /* Для старых версий Chrome и Safari */ width: -moz-calc(100% – 40px); /* Для старых версий Firefox */ width: calc(100% – 40px); /* Для современных браузеров */ }

Визуализация

Представьте, что есть железнодорожный путь, заполняющий всю долину на 100%. В конце этого пути находится неподвижная скала. Нашей задачей ставится расположить поезд таким образом, чтобы он не столкнулся со скалой.

Markdown Скопировать код Длина пути: 100% Ширина скалы: 50px

Используем calc() , чтобы корректно определить длину поезда:

CSS Скопировать код .train { width: calc(100% – 50px); /* Поезд проходит мимо скалы минуя столкновение! */ }

Сравниваем:

Markdown Скопировать код До: 🛤️🚂🪨 (Столкновение... О нет!) После: 🛤️🚋🪨 (Великолепно, поезд идеально вписывается!)

В данном примере Поезд = Div, Скала = Фиксированные пиксели. Все понятно, верно?

Дополнительные рекомендации

Умное использование отступов

Несмотря на то что calc() очень удобная функция, иногда можно использовать альтернативный подход, установив padding или margin :

CSS Скопировать код div { width: 100%; padding-right: 40px; box-sizing: border-box; }

Структурирование элементов

Желательно поддерживать чёткую иерархию ваших элементов. Это способствует лёгкому восприятию структуры документа. Ваш код устроен как художественное полотно!

Использование CSS-техник при необходимости

Обращайтесь к CSS-хакам только в случае крайней необходимости. Не забывайте о важности надёжности и соответствии стандартам в вашем коде!

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