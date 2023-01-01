CSS: Установка ширины div как 100% минус n пикселей#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если требуется установить ширину
div такой, чтобы она была равна 100% минус некое фиксированное значение, стоит обратиться к функции
calc() в CSS. Вот как выглядит пример вычисления ширины за вычетом 40px:
div {
width: calc(100% – 40px); /* Простые арифметические операции */
}
Замените 40px на необходимое вам значение и мгновенно настройте ширину элемента.
Сложные вычисления с помощью calc()
Функция
calc() – это настоящий прорыв, позволяющий организовать сложные вычисления в очень простой форме. Особенно эта функция пригодится, когда требуется совместить фиксированные единицы измерений и проценты. Что позволяет легко и быстро выполнять вычисления для создания адаптивного дизайна, который will fit под любое разрешение экрана и гарантировать зафиксированное пространство для боковой панели или отступов.
.container {
width: calc(100% – 200px); /* 200px резервируется под стильную боковую панель */
}
.content {
width: calc(100% – 50px); /* 50px используется для создания дополнительного пространства */
}
Использование Flexbox для реструктуризации
Альтернативой привычному использованию
calc() станет Flexbox. С его помощью элементы div смогут гибко распределить доступное пространство. Благодаря Flexbox и его свойствам
flex-grow,
flex-shrink и
flex-basis масштабирование и адаптация элементов станет значительно удобнее.
.parent {
display: flex; /* Переходим к использованию flex */
}
.child-fixed {
width: 150px; /* Ширина зафиксирована */
}
.child-flexible {
flex-grow: 1; /* Заполняем оставшееся пространство */
}
Совместимость с браузерами
Не забывайте, что использование функции
calc() может столкнуться с проблемами совместимости с браузерами. Но не стоит волноваться – помощью может стать сайт caniuse.com. Для старых версий браузеров
вендорные префиксы – надежное решение!
div {
width: -webkit-calc(100% – 40px); /* Для старых версий Chrome и Safari */
width: -moz-calc(100% – 40px); /* Для старых версий Firefox */
width: calc(100% – 40px); /* Для современных браузеров */
}
Визуализация
Представьте, что есть железнодорожный путь, заполняющий всю долину на 100%. В конце этого пути находится неподвижная скала. Нашей задачей ставится расположить поезд таким образом, чтобы он не столкнулся со скалой.
Длина пути: 100%
Ширина скалы: 50px
Используем
calc(), чтобы корректно определить длину поезда:
.train {
width: calc(100% – 50px); /* Поезд проходит мимо скалы минуя столкновение! */
}
Сравниваем:
До: 🛤️🚂🪨 (Столкновение... О нет!)
После: 🛤️🚋🪨 (Великолепно, поезд идеально вписывается!)
В данном примере Поезд = Div, Скала = Фиксированные пиксели. Все понятно, верно?
Дополнительные рекомендации
Умное использование отступов
Несмотря на то что
calc() очень удобная функция, иногда можно использовать альтернативный подход, установив
padding или
margin:
div {
width: 100%;
padding-right: 40px;
box-sizing: border-box;
}
Структурирование элементов
Желательно поддерживать чёткую иерархию ваших элементов. Это способствует лёгкому восприятию структуры документа. Ваш код устроен как художественное полотно!
Использование CSS-техник при необходимости
Обращайтесь к CSS-хакам только в случае крайней необходимости. Не забывайте о важности надёжности и соответствии стандартам в вашем коде!
Полезные материалы
- calc() – CSS: Каскадные Таблицы Стилей | MDN — Подробная документация MDN по функции calc() в CSS.
- Функция calc() в CSS — Руководство W3Schools описывает применение функции calc() в CSS.
- Введение в основную модель боксов CSS – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Инфомативная статья о модели боксов CSS демонстрирует применение теории в практических примерах.
- calc() как единица измерения CSS | Can I use... Справочные таблицы поддержки для HTML5, CSS3, etc — Проверьте поддержку функции calc() в различных браузерах.
- CSS-макет – Свойство position — Учебное руководство по позиционированию в CSS, важный инструмент для работы с фиксированными размерами.
- Создание внутренних соотношений для видео – A List Apart — Полезные советы о соотношениях сторон, важные для расчетов ширины элементов в адаптивном дизайне.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда