CSS: Селектор для стилизации только первого дочернего div

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Быстрый ответ

Для выбора первого непосредственного потомка в CSS используйте псевдокласс :first-child совместно с дочерним комбинатором > . Применяем стиль к первому дочернему элементу <p> , находящемуся внутри контейнера .parent , следующим образом:

CSS Скопировать код .parent > p:first-child { /* Насекомых ловит только первые три мешка */ }

Этот код выбирает первый элемент <p> , который является прямым потомком контейнера .parent , не затрагивая при этом остальные элементы <p> .

Дополнительные методы выбора элементов

Желаете больше гибкости в своем коде? Взгляните на эти возможности:

Выбор первого потомка любого типа : css .container > *:first-child { /* Неважно кто вы, важно что вы — первый! */ }

: Для совместимости с IE6 используйте специальные классы : css .section > .first-child-class { /* Учти особенности старого друга IE */ }

используйте специальные : Исключите распространение стилей на вложенные элементы, выбрав только потомков: css .container > div { /* Стили никуда не денутся — останутся у детей элемента */ }

Псевдоклассы, современные альтернативы и поддержка браузерами

Альтернативой для :first-child является :nth-child(1) — замечательный выбор для тех, кто часто работает с первыми потомками в коде.

для является — замечательный выбор для тех, кто часто работает с в коде. Различия в поддержке браузерами могут привнести трудности, поэтому важно провести кроссбраузерное тестирование , учивая внимание на особенности старых версий, например, на отсутствие поддержки > в IE6 .

могут привнести трудности, поэтому важно провести , учивая внимание на особенности старых версий, например, . Для более чистоты синтаксиса можно исключить * перед :first-child : css .container > :first-child { /* Здесь звездочки не играют первой скрипки */ }

Визуализация

Давайте представим CSS селекторы как строгих охранников на входе в коридор с дверьми (🚪):

Markdown Скопировать код Коридор: [🚪, 🚪, 🚪, 🚪]

Селектор первого потомка ( :first-child ) открывает первую дверь для входа:

Markdown Скопировать код [:first-child] -> [🔓, 🚪, 🚪, 🚪]

Селектор первого непосредственного потомка ( > *:first-child ) выбирает первую дверь сразу за порогом:

Markdown Скопировать код Вход (🛂) -> [🔓, 🚪, 🚪, 🚪]

🔓 При этом открывается только первая комната, а всё остальное остаётся под замком — стиль применяется точечно, там где это необходимо!

Поднимаем уровень мастерства в CSS: производительность, простота, поддержка

Чтобы минимизировать излишний анализ DOM и повысить производительность, следуйте следующим рекомендациям:

Сфокусируйтесь на конкретных элементах или классах в вашем CSS, это уменьшает время на анализ DOM : css div.section > div:first-of-type { /* Ваш подход — как у Шерлока, а не как у бродяги */ }

на конкретных элементах или классах в вашем CSS, это уменьшает время на : Создавайте поддерживаемый код CSS. Предпочитайте классы вместо селекторов основанных на тегах.

Семантический код и тестирование в различных браузерах

Используйте семантический HTML . Выбирайте подходящие теги ( <section> , <article> ) для улучшения читаемости кода и улучшения SEO.

. Выбирайте подходящие ( , ) для улучшения и улучшения SEO. Проверяйте поведение CSS в различных браузерах для обеспечения одинакового представления стилей.

Лучшие практики: контролируем свой CSS

Организация структуры CSS:

Больше узнайте о специфичности : более специфичные селекторы имеют приоритет над менее специфичными.

: более специфичные селекторы имеют приоритет над менее специфичными. Избегайте "водопадного" эффекта в CSS : используйте селекторы, которые обращаются непосредственно к потомкам.

: используйте селекторы, которые обращаются непосредственно к потомкам. Эффективность использования селекторов: находите баланс между сжатостью и понятностью.

Адаптация под старые браузеры: всегда оставайтесь открытыми

Поскольку IE6 имеет проблемы с некоторыми селекторами, используйте классы для стилизации вложенных элементов. Это обеспечивает всеобъемлющую совместимость для ваших стилей, даже на устаревших платформах.

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