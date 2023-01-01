logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
CSS решение: Как сделать изображение не перетаскиваемым в Firefox
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
CSS решение: Как сделать изображение не перетаскиваемым в Firefox
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
CSS решение: Как сделать изображение не перетаскиваемым в Firefox
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
CSS решение: Как сделать изображение не перетаскиваемым в Firefox
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
CSS решение: Как сделать изображение не перетаскиваемым в Firefox
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

CSS решение: Как сделать изображение не перетаскиваемым в Firefox

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для того, чтобы недолго запретить перетаскивание и выделение изображений с помощью CSS, используйте свойства user-select: none;, отключающее выделение, и -webkit-user-drag: none; — блокирующее перетаскивание в браузерах с движком WebKit. Для стабильного функционирования в остальных браузерах добавьте атрибут draggable="false":

HTML
Скопировать код
<style>
  img {
    -webkit-user-drag: none;
    user-select: none;
  }
</style>

<img src="image.jpg" draggable="false">

Такой код не даст вашему изображению перемещаться с места.

Пошаговый план для смены профессии

Детальная совместимость с браузерами

Вы можете дополнить предыдущий код, чтобы он охватил все браузеры:

CSS
Скопировать код
img {
  -webkit-user-drag: none;
  user-select: none;
  -moz-user-select: none;
  -ms-user-select: none;
  pointer-events: none;
  unselectable="on";
}

Использование вендорных префиксов -webkit-, -moz- и -ms- позволяет обеспечить совместимость с различными браузерами. Свойство pointer-events: none; отключает все события мыши, а атрибут unselectable="on" обеспечивает поддержку устаревших версий Internet Explorer и Opera.

Альтернативные способы представления неинтерактивных изображений

Если вам не нужно взаимодействие с изображением, используйте div с background-image вместо img:

HTML
Скопировать код
<style>
  .non-interactive-image {
    background-image: url('image.jpg');
    height: 200px;
    width: 200px;
  }
</style>

<div class="non-interactive-image"></div>

Данный способ исключает необходимость в применении ряда свойств и атрибутов, так как фоновые изображения изначально не предполагают взаимодействия.

Визуализация

Представьте изображение как места неподвижного садового гнома. Вот как это выглядит в коде CSS:

CSS
Скопировать код
img {
  pointer-events: none;
  user-select: none;
}

Выходит так, что изображение остаётся на месте и не реагирует на попытки взаимодействия.

Markdown
Скопировать код
Без применения CSS:   🕊️🛫🕊️🛫🕊️ – Изображение свободно, словно бабочка в полёте.
С применением CSS:    🕊️❌       – Изображение неподвижно, как устойчиво стоящий дуб.

И всё это достигается без использования JavaScript.

Глубокое изучение CSS-свойств

Важно хорошо освоить ключевые свойства CSS:

  • user-select: none;: свойство, блокирующее выбор элемента.
  • -webkit-user-drag: none;, -moz-user-select: none;: вендорные префиксы, обеспечивающие совместимость со старыми версиями браузеров.
  • pointer-events: none;: свойство, делающее элемент недоступным для событий мыши.

Применяйте эти свойства обдуманно, чтобы не снизить качество пользовательского опыта и доступность вашего сайта.

Тонкости использования: ошибки, которые стоит избегать

CSS может обеспечить различное поведение в разных браузерах, поэтому тестирование необходимо. Сенсорные события на мобильных устройствах могут игнорировать pointer-events: none;, что следует учесть при разработке. Неверное применение pointer-events может полностью отключить взаимодействие с интерактивными элементами.

Полезные материалы

  1. user-select – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — для глубокого изучения user-select в CSS.
  2. user-select | CSS-Tricks — пошаговое руководство по использованию user-select.

Завершение

Время и практика делают своё дело. Если эта информация помогла вам сделать изображения неподвижными, не забудьте её оценить. Удачи вам в кодинге!👩‍💻

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какое CSS-свойство необходимо использовать, чтобы запретить выделение изображения?
1 / 5

Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

Свежие материалы
Проверка юзабилити сайта: пошаговое руководство
6 сентября 2024
История и развитие HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Как проверить сайт на работоспособность: пошаговое руководство
6 сентября 2024

Загрузка...