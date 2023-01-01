CSS решение: Как сделать изображение не перетаскиваемым в Firefox#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того, чтобы недолго запретить перетаскивание и выделение изображений с помощью CSS, используйте свойства
user-select: none;, отключающее выделение, и
-webkit-user-drag: none; — блокирующее перетаскивание в браузерах с движком WebKit. Для стабильного функционирования в остальных браузерах добавьте атрибут
draggable="false":
<style>
img {
-webkit-user-drag: none;
user-select: none;
}
</style>
<img src="image.jpg" draggable="false">
Такой код не даст вашему изображению перемещаться с места.
Детальная совместимость с браузерами
Вы можете дополнить предыдущий код, чтобы он охватил все браузеры:
img {
-webkit-user-drag: none;
user-select: none;
-moz-user-select: none;
-ms-user-select: none;
pointer-events: none;
unselectable="on";
}
Использование вендорных префиксов
-webkit-,
-moz- и
-ms- позволяет обеспечить совместимость с различными браузерами. Свойство
pointer-events: none; отключает все события мыши, а атрибут
unselectable="on" обеспечивает поддержку устаревших версий Internet Explorer и Opera.
Альтернативные способы представления неинтерактивных изображений
Если вам не нужно взаимодействие с изображением, используйте
div с
background-image вместо
img:
<style>
.non-interactive-image {
background-image: url('image.jpg');
height: 200px;
width: 200px;
}
</style>
<div class="non-interactive-image"></div>
Данный способ исключает необходимость в применении ряда свойств и атрибутов, так как фоновые изображения изначально не предполагают взаимодействия.
Визуализация
Представьте изображение как места неподвижного садового гнома. Вот как это выглядит в коде CSS:
img {
pointer-events: none;
user-select: none;
}
Выходит так, что изображение остаётся на месте и не реагирует на попытки взаимодействия.
Без применения CSS: 🕊️🛫🕊️🛫🕊️ – Изображение свободно, словно бабочка в полёте.
С применением CSS: 🕊️❌ – Изображение неподвижно, как устойчиво стоящий дуб.
И всё это достигается без использования JavaScript.
Глубокое изучение CSS-свойств
Важно хорошо освоить ключевые свойства CSS:
user-select: none;: свойство, блокирующее выбор элемента.
-webkit-user-drag: none;,
-moz-user-select: none;: вендорные префиксы, обеспечивающие совместимость со старыми версиями браузеров.
pointer-events: none;: свойство, делающее элемент недоступным для событий мыши.
Применяйте эти свойства обдуманно, чтобы не снизить качество пользовательского опыта и доступность вашего сайта.
Тонкости использования: ошибки, которые стоит избегать
CSS может обеспечить различное поведение в разных браузерах, поэтому тестирование необходимо. Сенсорные события на мобильных устройствах могут игнорировать
pointer-events: none;, что следует учесть при разработке. Неверное применение
pointer-events может полностью отключить взаимодействие с интерактивными элементами.
Полезные материалы
- user-select – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — для глубокого изучения
user-selectв CSS.
- user-select | CSS-Tricks — пошаговое руководство по использованию
user-select.
Завершение
Время и практика делают своё дело. Если эта информация помогла вам сделать изображения неподвижными, не забудьте её оценить. Удачи вам в кодинге!👩💻
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда