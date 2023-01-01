CSS решение: Как сделать изображение не перетаскиваемым в Firefox

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Быстрый ответ

Для того, чтобы недолго запретить перетаскивание и выделение изображений с помощью CSS, используйте свойства user-select: none; , отключающее выделение, и -webkit-user-drag: none; — блокирующее перетаскивание в браузерах с движком WebKit. Для стабильного функционирования в остальных браузерах добавьте атрибут draggable="false" :

HTML Скопировать код <style> img { -webkit-user-drag: none; user-select: none; } </style> <img src="image.jpg" draggable="false">

Такой код не даст вашему изображению перемещаться с места.

Детальная совместимость с браузерами

Вы можете дополнить предыдущий код, чтобы он охватил все браузеры:

CSS Скопировать код img { -webkit-user-drag: none; user-select: none; -moz-user-select: none; -ms-user-select: none; pointer-events: none; unselectable="on"; }

Использование вендорных префиксов -webkit- , -moz- и -ms- позволяет обеспечить совместимость с различными браузерами. Свойство pointer-events: none; отключает все события мыши, а атрибут unselectable="on" обеспечивает поддержку устаревших версий Internet Explorer и Opera.

Альтернативные способы представления неинтерактивных изображений

Если вам не нужно взаимодействие с изображением, используйте div с background-image вместо img :

HTML Скопировать код <style> .non-interactive-image { background-image: url('image.jpg'); height: 200px; width: 200px; } </style> <div class="non-interactive-image"></div>

Данный способ исключает необходимость в применении ряда свойств и атрибутов, так как фоновые изображения изначально не предполагают взаимодействия.

Визуализация

Представьте изображение как места неподвижного садового гнома. Вот как это выглядит в коде CSS:

CSS Скопировать код img { pointer-events: none; user-select: none; }

Выходит так, что изображение остаётся на месте и не реагирует на попытки взаимодействия.

Markdown Скопировать код Без применения CSS: 🕊️🛫🕊️🛫🕊️ – Изображение свободно, словно бабочка в полёте. С применением CSS: 🕊️❌ – Изображение неподвижно, как устойчиво стоящий дуб.

И всё это достигается без использования JavaScript.

Глубокое изучение CSS-свойств

Важно хорошо освоить ключевые свойства CSS:

user-select: none; : свойство, блокирующее выбор элемента.

: свойство, блокирующее выбор элемента. -webkit-user-drag: none; , -moz-user-select: none; : вендорные префиксы, обеспечивающие совместимость со старыми версиями браузеров.

, : вендорные префиксы, обеспечивающие совместимость со старыми версиями браузеров. pointer-events: none; : свойство, делающее элемент недоступным для событий мыши.

Применяйте эти свойства обдуманно, чтобы не снизить качество пользовательского опыта и доступность вашего сайта.

Тонкости использования: ошибки, которые стоит избегать

CSS может обеспечить различное поведение в разных браузерах, поэтому тестирование необходимо. Сенсорные события на мобильных устройствах могут игнорировать pointer-events: none; , что следует учесть при разработке. Неверное применение pointer-events может полностью отключить взаимодействие с интерактивными элементами.

Полезные материалы

Завершение

Время и практика делают своё дело. Если эта информация помогла вам сделать изображения неподвижными, не забудьте её оценить. Удачи вам в кодинге!👩‍💻