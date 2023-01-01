CSS: решаем проблему несрабатывающего cursor:pointer

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Влияние на работу cursor:pointer могут оказывать специфичность CSS и те элементы, которые изначально не предназначены для взаимодействия. Убедитесь, что цель CSS-кода соответствует нужному элементу и не блокируется более точными селекторами. Рассмотрим такой пример:

CSS Скопировать код /* "Я все правильно делаю, но взаимодействие не работает", – жалуется Span. */ .hoverable-element { cursor: pointer; }

HTML Скопировать код <!-- "Опять Span создает проблемы!" – удивляется браузер --> <span class="hoverable-element">Кликни по мне!</span>

Используйте инструменты разработчика в браузере, чтобы просмотреть примененные стили и удостовериться в присутствии свойства cursor .

Борьба с непослушными элементами в процессе отладки

Если элемент упорно игнорирует ваше cursor:pointer , примените следующие шаги отладки:

Проверьте корректность подключения CSS-файла к HTML-документу. Ошибки в путях к файлам могут быть причиной проблемы. Устраните возможность сокрытия вашего элемента другими с более высоким z-index , которые могут перехватывать события мыши. Проверьте, нет ли в вашем CSS pointer-events: none; , что может блокировать взаимодействие с курсором у родительских элементов. Включите взаимодействие, присвоив нужному элементу pointer-events: auto; .

Не забывайте: B в HTML и CSS – это Browsers (браузеры)

Если cursor: pointer; выглядит по-разному в разных браузерах, тогда придётся провести проверку совместимости. Для тех браузеров, которые не очень дружелюбны к стандартам, воспользуйтесь Modernizr, чтобы найти альтернативное решение.

Жизнь заметно шире, чем

Применяйте z-index и позиционируйте элементы только когда это действительно необходимо. От бессмысленного увлечения этими инструментами могут появиться другие проблемы, где cursor:pointer может не сработать.

Визуализация

Markdown Скопировать код Представьте: 1. `cursor:pointer` – как нажатие на выключатель света. 2. CSS – это электрическая проводка, ведущая к выключателю. 3. HTML – это дом, где находится лампа. Если после нажатия свет не появляется: - Проверьте проводку, то есть CSS. - Проверьте, корректно ли установлена лампа, то есть HTML-элемент. - Обратите внимание на возможные разрывы в коде.

Если проводка в порядке, лампа на месте, но света нет — проверьте наследования стилей и скрипты, которые могут помешать работе курсора.

У каждого свои 15 минут специфичности

В CSS иерархия специфичности определяет приоритетность правил. Если ваше правило затмила другая директива с большей специфичностью, помочь может !important . Но его использование должно быть обдуманным: оно может решить одну проблему и вызвать новые.

CSS Скопировать код /* Используйте это только в крайнем случае */ .specific-path .to .hoverable-element { cursor: pointer !important; }

Рискованные операции с программным обеспечением

Не всегда проблемы с курсором связаны с ошибками в коде. Иногда внешними источниками бед становятся операционная система или разработческая среда. Попробуйте перезапустить программное обеспечение или обновить ОС.

Совместимость — ключ к успеху

Тестирование на различных устройствах поможет выявить и предотвратить проблемы, специфичные для отдельных устройств. Инструменты вроде BrowserStack или Can I use... позволят удостовериться в работоспособности вашего решения.

Пользовательский опыт

Конечным результатом является тот факт, как пользователь взаимодействует с сайтом. Правильное использование cursor:pointer на интерактивных элементах ведет к улучшению пользовательского опыта и делает навигацию интуитивно понятной.

Полезные материалы