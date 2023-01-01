CSS: решаем проблему несрабатывающего cursor:pointer#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Влияние на работу
cursor:pointer могут оказывать специфичность CSS и те элементы, которые изначально не предназначены для взаимодействия. Убедитесь, что цель CSS-кода соответствует нужному элементу и не блокируется более точными селекторами. Рассмотрим такой пример:
/* "Я все правильно делаю, но взаимодействие не работает", – жалуется Span. */
.hoverable-element { cursor: pointer; }
<!-- "Опять Span создает проблемы!" – удивляется браузер -->
<span class="hoverable-element">Кликни по мне!</span>
Используйте инструменты разработчика в браузере, чтобы просмотреть примененные стили и удостовериться в присутствии свойства
cursor.
Борьба с непослушными элементами в процессе отладки
Если элемент упорно игнорирует ваше
cursor:pointer, примените следующие шаги отладки:
- Проверьте корректность подключения CSS-файла к HTML-документу. Ошибки в путях к файлам могут быть причиной проблемы.
- Устраните возможность сокрытия вашего элемента другими с более высоким
z-index, которые могут перехватывать события мыши.
- Проверьте, нет ли в вашем CSS
pointer-events: none;, что может блокировать взаимодействие с курсором у родительских элементов. Включите взаимодействие, присвоив нужному элементу
pointer-events: auto;.
Не забывайте: B в HTML и CSS – это Browsers (браузеры)
Если
cursor: pointer; выглядит по-разному в разных браузерах, тогда придётся провести проверку совместимости. Для тех браузеров, которые не очень дружелюбны к стандартам, воспользуйтесь Modernizr, чтобы найти альтернативное решение.
Жизнь заметно шире, чем
Применяйте
z-index и позиционируйте элементы только когда это действительно необходимо. От бессмысленного увлечения этими инструментами могут появиться другие проблемы, где
cursor:pointer может не сработать.
Визуализация
Представьте:
1. `cursor:pointer` – как нажатие на выключатель света.
2. CSS – это электрическая проводка, ведущая к выключателю.
3. HTML – это дом, где находится лампа.
Если после нажатия свет не появляется:
- Проверьте проводку, то есть CSS.
- Проверьте, корректно ли установлена лампа, то есть HTML-элемент.
- Обратите внимание на возможные разрывы в коде.
Если проводка в порядке, лампа на месте, но света нет — проверьте наследования стилей и скрипты, которые могут помешать работе курсора.
У каждого свои 15 минут специфичности
В CSS иерархия специфичности определяет приоритетность правил. Если ваше правило затмила другая директива с большей специфичностью, помочь может
!important. Но его использование должно быть обдуманным: оно может решить одну проблему и вызвать новые.
/* Используйте это только в крайнем случае */
.specific-path .to .hoverable-element {
cursor: pointer !important;
}
Рискованные операции с программным обеспечением
Не всегда проблемы с курсором связаны с ошибками в коде. Иногда внешними источниками бед становятся операционная система или разработческая среда. Попробуйте перезапустить программное обеспечение или обновить ОС.
Совместимость — ключ к успеху
Тестирование на различных устройствах поможет выявить и предотвратить проблемы, специфичные для отдельных устройств. Инструменты вроде
BrowserStack или
Can I use... позволят удостовериться в работоспособности вашего решения.
Пользовательский опыт
Конечным результатом является тот факт, как пользователь взаимодействует с сайтом. Правильное использование
cursor:pointer на интерактивных элементах ведет к улучшению пользовательского опыта и делает навигацию интуитивно понятной.
Полезные материалы
- cursor – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — подробное руководство по свойству
cursorв CSS.
- Как изменение курсора с помощью CSS улучшает пользовательский опыт (или просто для развлечения) | CSS-Tricks — как улучшить пользовательский опыт с помощью курсора.
- Свойство cursor в CSS – W3Schools — Краткое справочное руководство с примерами использования курсора.
- GitHub – Modernizr/Modernizr — использование Modernizr для проверки поддержки CSS3 курсоров.
- CSS Basic User Interface Module Level 4 — официальная спецификация W3C для свойства
cursorв CSS.
- Can I use... Таблицы поддержки для HTML5, CSS3, etc. – информация о поддержке стилей курсора в различных браузерах.
- Совместное использование Flexbox + CSS Grid для создания галереи – YouTube — видеоурок по использованию CSS для создания гибких и адаптивных макетов.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда