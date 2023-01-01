CSS: пропускание кликов через div, реагирующий на hover#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы эмулировать действие
pointer-events:hoverOnly, можно прибегнуть к помощи JavaScript для добавления отдельного класса во время наведения курсора. В этом случае нам помогут обработчики событий
mouseenter и
mouseleave. Определённый в CSS класс будет содержать свойство
pointer-events: none;, блокирующее взаимодействие до момента наведения курсора.
Пример кода на JavaScript:
element.onmouseenter = () => element.classList.add('hover-only');
element.onmouseleave = () => element.classList.remove('hover-only');
CSS-правило:
.hover-only { pointer-events: none; }
Так,
pointer-events сработает только при наведении.
Как достичь взаимодействия только при наведении курсора
Комбинация CSS-псевдоклассов
:hover и
:active, в сочетании со свойством
pointer-events, позволяет создать эффект, при котором взаимодействие возможно только во время указания курсором. Организуйте HTML и CSS так, чтобы элементы эффективно дополняли друг друга.
Поддержка со стороны CSS:
.layer1 {
pointer-events: auto;
}
.layer2 {
pointer-events: none;
transition: opacity 0.4s ease;
opacity: 0; /* Изначально невидим */
}
.layer1:hover + .layer2 {
pointer-events: auto; /* реагирует на взаимодействие при наведении */
opacity: 1; /* И он видим! */
}
В этом случае предполагается, что
.layer2 будет находиться поверх
.layer1. Как только будет выполненно наведение на
.layer1, элемент
.layer2 становится видимым и доступным для взаимодействия.
Профессиональное применение наведения в JavaScript и работа со сложными структурами
Достигаем большего с помощью JavaScript
Временами, CSS может оказаться недостаточным, и требуется применить JavaScript для обеспечения большей гибкости и добавления новых функций.
JavaScript-код для усиления эффекта:
$('#layer1').hover(
function() {
// Делаем layer2 более видимым, словно шпинат для Попая!
$('#layer2').css({ 'pointer-events': 'auto', 'opacity': '1' });
}, function() {
// Вдруг layer2 исчезает, как мотивация в понедельник!
$('#layer2').css({ 'pointer-events': 'none', 'opacity': '0' });
}
);
Данный сценарий использует jQuery для переключения
pointer-events, к тому же обеспечивает плавный переход. Помните о
transition-delay, что позволит избегать мигания.
Продвинутые методы для работы со сложными структурами
При работе со слоями используйте CSS-селекторы и обращайтесь к родительским и дочерним элементам в JavaScript, чтобы добиться желаемого поведения элементов.
Проверьте совместимость
Не забывайте о необходимости проверки совместимости в браузерах свойства
pointer-events. Ресурсы типа Can I use… помогут отслеживать текущую поддержку. Это важно для обеспечения доступа пользователей со старыми браузерами к вашим взаимодействиям при наведении.
Визуализация
Чтобы лучше понять
pointer-events в контексте наведения и взаимодействия:
Представьте щит, который обычно позволяет проходить сквозь себя, но становится твёрдым при приближении руки:
| CSS свойство | Вид взаимодействия | Поведение щита |
| ------------------------- | ---------------- | ---------------------------------------- |
| `pointer-events: auto` | 🖐️ Касание и наведение| 🛡️ Щит активен |
| `pointer-events: none` | 🚫 Без взаимодействия | 🌬️ Рука проходит сквозь |
В идеальном мире
pointer-events:hoverOnly вело бы себя так:
| `pointer-events:hoverOnly` (воображаемое)| 🖐️ Только наведение | 🪁 Щит становится твёрдым при приближении, не касаясь |
Хотя в реальности такое поведение не существует, мы можем приблизиться к его моделированию при помощи JavaScript с помощью дynamicкой настройки.
Советы по улучшению интерактивности
Размышления дизайнера при наведении
- Задайте свойства
widthи
heightинтерактивным слоям, чтобы обеспечить стабильность поведения.
- Использование
z-indexпоможет вам установить необходимую иерархию.
- Убедитесь, что интерактивный контент доступен не только при наведении.
JavaScript и обработка событий
- Организуйте обработчики событий мыши так, чтобы минимизировать ненужные манипуляции с DOM.
- Используйте дебаунсинг для обработки большого числа событий наведения без потери в производительности.
Использование псевдоклассов
- Комбинируйте
:hoverс
:focusи
:activeдля оптимальной поддержки сенсорных экранов.
- Не бойтесь творить при использовании
:hover, ваши союзники — селекторы соседей и потомков.
Полезные материалы
- pointer-events – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — всеохватывающая документация по свойству
pointer-events.
- pointer-events | CSS-Tricks — полное руководство для понимания и использования
pointer-events.
- css – Click through div to underlying elements – Stack Overflow — общественное обсуждение на Stack Overflow на тему практического применения
pointer-events.
- "css-pointer-events" | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — информация о совместимости свойства
pointer-eventsв различных браузерах.
- CSS pointer-events property – W3Schools — учебное пособие и примеры работы с
pointer-eventsв CSS.
- Pointer Events – W3C — официальная спецификация W3C для Pointer Events.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда