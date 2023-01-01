CSS: пропускание кликов через div, реагирующий на hover

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Быстрый ответ

Чтобы эмулировать действие pointer-events:hoverOnly , можно прибегнуть к помощи JavaScript для добавления отдельного класса во время наведения курсора. В этом случае нам помогут обработчики событий mouseenter и mouseleave . Определённый в CSS класс будет содержать свойство pointer-events: none; , блокирующее взаимодействие до момента наведения курсора.

Пример кода на JavaScript:

JS Скопировать код element.onmouseenter = () => element.classList.add('hover-only'); element.onmouseleave = () => element.classList.remove('hover-only');

CSS-правило:

CSS Скопировать код .hover-only { pointer-events: none; }

Так, pointer-events сработает только при наведении.

Как достичь взаимодействия только при наведении курсора

Комбинация CSS-псевдоклассов :hover и :active , в сочетании со свойством pointer-events , позволяет создать эффект, при котором взаимодействие возможно только во время указания курсором. Организуйте HTML и CSS так, чтобы элементы эффективно дополняли друг друга.

Поддержка со стороны CSS:

CSS Скопировать код .layer1 { pointer-events: auto; } .layer2 { pointer-events: none; transition: opacity 0.4s ease; opacity: 0; /* Изначально невидим */ } .layer1:hover + .layer2 { pointer-events: auto; /* реагирует на взаимодействие при наведении */ opacity: 1; /* И он видим! */ }

В этом случае предполагается, что .layer2 будет находиться поверх .layer1 . Как только будет выполненно наведение на .layer1 , элемент .layer2 становится видимым и доступным для взаимодействия.

Профессиональное применение наведения в JavaScript и работа со сложными структурами

Достигаем большего с помощью JavaScript

Временами, CSS может оказаться недостаточным, и требуется применить JavaScript для обеспечения большей гибкости и добавления новых функций.

JavaScript-код для усиления эффекта:

JS Скопировать код $('#layer1').hover( function() { // Делаем layer2 более видимым, словно шпинат для Попая! $('#layer2').css({ 'pointer-events': 'auto', 'opacity': '1' }); }, function() { // Вдруг layer2 исчезает, как мотивация в понедельник! $('#layer2').css({ 'pointer-events': 'none', 'opacity': '0' }); } );

Данный сценарий использует jQuery для переключения pointer-events , к тому же обеспечивает плавный переход. Помните о transition-delay , что позволит избегать мигания.

Продвинутые методы для работы со сложными структурами

При работе со слоями используйте CSS-селекторы и обращайтесь к родительским и дочерним элементам в JavaScript, чтобы добиться желаемого поведения элементов.

Проверьте совместимость

Не забывайте о необходимости проверки совместимости в браузерах свойства pointer-events . Ресурсы типа Can I use… помогут отслеживать текущую поддержку. Это важно для обеспечения доступа пользователей со старыми браузерами к вашим взаимодействиям при наведении.

Визуализация

Чтобы лучше понять pointer-events в контексте наведения и взаимодействия:

Markdown Скопировать код Представьте щит, который обычно позволяет проходить сквозь себя, но становится твёрдым при приближении руки: | CSS свойство | Вид взаимодействия | Поведение щита | | ------------------------- | ---------------- | ---------------------------------------- | | `pointer-events: auto` | 🖐️ Касание и наведение| 🛡️ Щит активен | | `pointer-events: none` | 🚫 Без взаимодействия | 🌬️ Рука проходит сквозь |

В идеальном мире pointer-events:hoverOnly вело бы себя так:

Markdown Скопировать код | `pointer-events:hoverOnly` (воображаемое)| 🖐️ Только наведение | 🪁 Щит становится твёрдым при приближении, не касаясь |

Хотя в реальности такое поведение не существует, мы можем приблизиться к его моделированию при помощи JavaScript с помощью дynamicкой настройки.

Советы по улучшению интерактивности

Размышления дизайнера при наведении

Задайте свойства width и height интерактивным слоям, чтобы обеспечить стабильность поведения.

и интерактивным слоям, чтобы обеспечить стабильность поведения. Использование z-index поможет вам установить необходимую иерархию.

поможет вам установить необходимую иерархию. Убедитесь, что интерактивный контент доступен не только при наведении.

JavaScript и обработка событий

Организуйте обработчики событий мыши так, чтобы минимизировать ненужные манипуляции с DOM.

Используйте дебаунсинг для обработки большого числа событий наведения без потери в производительности.

Использование псевдоклассов

Комбинируйте :hover с :focus и :active для оптимальной поддержки сенсорных экранов.

с и для оптимальной поддержки сенсорных экранов. Не бойтесь творить при использовании :hover , ваши союзники — селекторы соседей и потомков.

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