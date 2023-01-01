CSS: применение hover к элементу a, исключая класс active#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Стилевые эффекты при наведении курсора можно добавить для всех элементов, исключая определённый класс, используя CSS
:hover в комбинации с
:not() так:
element:hover:not(.exclude-class) {
/* стили для эффектов при наведении */
}
Таким образом, стиль при наведении будет применён ко всем элементам, кроме тех, что обладают классом
.exclude-class.
Стратегическое использование эффектов наведения
Применяя
:not(), можно исключить элементы с указанным классом из стилизации при наведении курсора. Предположим, у вас есть пункты меню и вы не желаете, чтобы текущий активный пункт менял своё визуальное представление при наведении:
li:not(.active):hover {
background-color: #ff0; /* Неактивные элементы становятся жёлтыми при наведении 😄 */
}
Пункты меню с классом
.active останутся без изменений, значительно выделяя активный пункт.
Чистый код, повышенная наглядность
Применение псевдокласса
:hover после
:not() улучшает взаимодействие пользователя с элементами в интерфейсе:
a:not(.active):hover {
color: blue; /* Неактивные ссылки становятся синими при наведении 😉 */
}
Порядок псевдоклассов не имеет значения
Порядок применения псевдоклассов
:hover и
:not() не влияет на функциональность:
a:hover:not(.active) и
a:not(.active):hover работают идентично. Но стоит предусмотреть, что в старых браузерах может не поддерживаться
:not(). В таких случаях используйте вариант без него:
a.active:hover {
color: initial; /* Исходный цвет ссылки возвращается, если нельзя использовать современные решения оформления */
}
Совместимость со старыми браузерами
Чтобы поддерживать различные версии браузеров, используйте перекрытие специфичности стилей:
a:hover {
color: blue; /* Яркий цвет при наведении доступен для всех */
}
a.active {
color: red; /* Активные ссылки выделяются цветом, привлекая внимание пользователя */
}
Визуализация
Воззрите на последействие CSS
:hover как на игру в прятки: все люди видны при наведении курсора, кроме того, кто "спрятался" за классом
.exclude-class:
Игроки: 🧍♂️🧍🧍♂️🧍♂️
CSS наведение:
* { visibility: visible; } /* Всеми вижу */
.exclude-class { visibility: hidden; } /* Тебя не вижу, дружок */
В контексте CSS, это выглядит так:
:not(.exclude-class):hover {
opacity: 1; /* Все ясно и понятно */
}
.exclude-class {
/* Но наш дружок в классе "exclude-class" остаётся невидимым */
}
Игра в "прятки "начинается, и все идёт по плану, пока мы не применяем класс
.exclude-class.
Глубже в тему: применение эффектов при наведении
Совершенствование реакции на наведение
Тонко отстройте взаимодействие пользователей с элементами, учитывая размеры объектов и расстояние между ними, чтобы избежать нежелательной реакции при наведении. '
:not() позволяет исключить крупные объекты или сгруппированные элементы из эффекта наведения.
Изменение классов с помощью JavaScript
Вы можете программно добавлять или удалять классы с помощью JavaScript, чтобы персонализировать стили наведения в соответствии с вашими требованиями:
document.querySelector('.my-element').classList.add('no-hover'); /* Элемент становится нереагирующим на наведение */
Упрощение кода через вариативность CSS
Упростите управление эффектами наведения, используя CSS переменные. Это повысит гибкость кода и расширит возможности его настройки:
element {
--hover-effect: scale(1.2); /* Исходный размер всех элементов увеличивается */
}
element:hover {
transform: var(--hover-effect);
}
element.no-hover {
--hover-effect: none; /* ...а некоторые решают оставаться в своём привычном размере */
}
Полезные материалы
- CSS :not Selector – W3Schools — завсегдатай использования и примеры применение селектора
:not().
- :hover – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — подробное рассмотрение псевдокласса
:hoverна MDN.
- Specifics on CSS Specificity | CSS-Tricks — особенности специфичности CSS.
- Meet the CSS Pseudo Class Selectors | CSS-Tricks — знакомство с псевдоклассами селекторов.
- :not | CSS-Tricks — продвинутые практики применения псевдокласса
:not().
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда