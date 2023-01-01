CSS: применение hover к элементу a, исключая класс active

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Быстрый ответ

Стилевые эффекты при наведении курсора можно добавить для всех элементов, исключая определённый класс, используя CSS :hover в комбинации с :not() так:

CSS Скопировать код element:hover:not(.exclude-class) { /* стили для эффектов при наведении */ }

Таким образом, стиль при наведении будет применён ко всем элементам, кроме тех, что обладают классом .exclude-class .

Стратегическое использование эффектов наведения

Применяя :not() , можно исключить элементы с указанным классом из стилизации при наведении курсора. Предположим, у вас есть пункты меню и вы не желаете, чтобы текущий активный пункт менял своё визуальное представление при наведении:

CSS Скопировать код li:not(.active):hover { background-color: #ff0; /* Неактивные элементы становятся жёлтыми при наведении 😄 */ }

Пункты меню с классом .active останутся без изменений, значительно выделяя активный пункт.

Чистый код, повышенная наглядность

Применение псевдокласса :hover после :not() улучшает взаимодействие пользователя с элементами в интерфейсе:

CSS Скопировать код a:not(.active):hover { color: blue; /* Неактивные ссылки становятся синими при наведении 😉 */ }

Порядок псевдоклассов не имеет значения

Порядок применения псевдоклассов :hover и :not() не влияет на функциональность: a:hover:not(.active) и a:not(.active):hover работают идентично. Но стоит предусмотреть, что в старых браузерах может не поддерживаться :not() . В таких случаях используйте вариант без него:

CSS Скопировать код a.active:hover { color: initial; /* Исходный цвет ссылки возвращается, если нельзя использовать современные решения оформления */ }

Совместимость со старыми браузерами

Чтобы поддерживать различные версии браузеров, используйте перекрытие специфичности стилей:

CSS Скопировать код a:hover { color: blue; /* Яркий цвет при наведении доступен для всех */ } a.active { color: red; /* Активные ссылки выделяются цветом, привлекая внимание пользователя */ }

Визуализация

Воззрите на последействие CSS :hover как на игру в прятки: все люди видны при наведении курсора, кроме того, кто "спрятался" за классом .exclude-class :

Markdown Скопировать код Игроки: 🧍‍♂️🧍🧍‍♂️🧍‍♂️ CSS наведение: * { visibility: visible; } /* Всеми вижу */ .exclude-class { visibility: hidden; } /* Тебя не вижу, дружок */

В контексте CSS, это выглядит так:

CSS Скопировать код :not(.exclude-class):hover { opacity: 1; /* Все ясно и понятно */ } .exclude-class { /* Но наш дружок в классе "exclude-class" остаётся невидимым */ }

Игра в "прятки "начинается, и все идёт по плану, пока мы не применяем класс .exclude-class .

Глубже в тему: применение эффектов при наведении

Совершенствование реакции на наведение

Тонко отстройте взаимодействие пользователей с элементами, учитывая размеры объектов и расстояние между ними, чтобы избежать нежелательной реакции при наведении. ' :not() позволяет исключить крупные объекты или сгруппированные элементы из эффекта наведения.

Изменение классов с помощью JavaScript

Вы можете программно добавлять или удалять классы с помощью JavaScript, чтобы персонализировать стили наведения в соответствии с вашими требованиями:

JS Скопировать код document.querySelector('.my-element').classList.add('no-hover'); /* Элемент становится нереагирующим на наведение */

Упрощение кода через вариативность CSS

Упростите управление эффектами наведения, используя CSS переменные. Это повысит гибкость кода и расширит возможности его настройки:

CSS Скопировать код element { --hover-effect: scale(1.2); /* Исходный размер всех элементов увеличивается */ } element:hover { transform: var(--hover-effect); } element.no-hover { --hover-effect: none; /* ...а некоторые решают оставаться в своём привычном размере */ }

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