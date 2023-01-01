CSS padding увеличивает размер: коррекция с box-sizing

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Быстрый ответ

Одним из свойств блочной модели в CSS является то, что отступ добавляется к содержимому элемента в рамках его границы, что приводит к увеличению общего размера. Если же вы не хотите менять размер элемента при добавлении отступов, следует использовать box-sizing: border-box; . Это свойство включает отступы в уже определённые размеры элемента.

CSS Скопировать код .element { box-sizing: border-box; /* Рассматриваем границы и отступы как часть общего размера */ width: 100px; /* Ширина элемента с учётом отступов */ padding: 10px; /* Добавление отступов не увеличивает размер */ }

Таким образом, ширина элемента .element составит 100 пикселей, включая отступы.

Разбор свойства box-sizing

По умолчанию, указывая ширину и высоту в CSS, мы задаём размеры только для внутреннего содержимого элемента. Однако полный размер элемента включает в себя не только содержимое, но и отступы, рамки и, возможно, внешний отступ (margin). Свойство box-sizing: border-box; изменяет это поведение и включает границы и отступы в общий размер элемента. Это позволяет сохранить предусмотренный дизайн веб-страницы без риска непредвиденных изменений в верстке.

Визуализация

Приведём аналогию: представим комнату (🏠) в качестве HTML-блока:

Markdown Скопировать код 🏠 Без отступов: [🖼️🛏️🛋️]

При добавлении отступов мы, как бы, заполняем комнату воздушными шарами (🎈):

Markdown Скопировать код 🏠 С отступами: [🎈🖼️🛏️🛋️🎈]

Таким образом, комната кажется более вместительной из-за дополнительного пространства, которое создают воздушные шары 🎈.

Погружаемся в значении box-sizing

Элемент border-box

Свойство box-sizing со значением border-box позволяет учитывать в общих размерах элемента его отступы и рамки, исключая внешний отступ (margin). Таким образом, размер элемента остаётся неизменным, независимо от отступа. Стоит помнить, что внешний отступ (margin) по-прежнему влияет на позиционирование элемента, но не учитывается в его размерах.

Кроссбраузерность

Важно, чтобы ваш сайт правильно отображался в любом браузере. До появления CSS3 в каждом браузере действовал свой механизм интерпретации блочной модели. Свойство box-sizing позволяет обеспечить единообразный дизайн веб-страницы во всех браузерах.

CSS Скопировать код .element { -webkit-box-sizing: border-box; /* Установка значения для Safari/Chrome, WebKit */ -moz-box-sizing: border-box; /* Установка значения для Firefox, Gecko */ box-sizing: border-box; /* Установка значения для Opera/IE 8+ */ }

Необходимо помнить о добавлении префиксов к свойствам для обеспечения поддержки в различных браузерах.

Точное определение ширины элементов

В идеальном случае суммарная ширина должна включать размер элемента, отступы, рамки и внешние отступы и не превышать 100%. Чтобы элемент с отступами занимал всю ширину, необходимо учесть эти отступы.

CSS Скопировать код .container { width: calc(100% – 20px); /* Учитываем 10 пикселей отступа с каждой стороны */ padding: 10px; }

Однако с использованием border-box вы можете легко установить ширину в 100%, не вычитая размеры отступов. Они уже будут учтены в этой ширине.

CSS Скопировать код .container { box-sizing: border-box; width: 100%; /* Отступы и границы уже включены в ширину */ padding: 10px; }

Эффективная обёртка компонентов

Альтернативы отступам

Если отступы не подходят, можно использовать альтернативные варианты. Например, вы можете поместить содержимое внутри <div> с внешними отступами (margin), создав слой "псевдо-отступа" без изменения общего размера блока. Также доступна возможность использования фиксированной или автоматической ширины родительских элементов для более точного контроля размеров элементов.

Value of box-sizing для пользовательского опыта

Детальное понимание блочной модели CSS влияет на удобство использования вашего сайта пользователями. Отступы играют ключевую роль в создании продуманного дизайна и влияют на общую структуру макета.

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