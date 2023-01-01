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CSS padding увеличивает размер: коррекция с box-sizing

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Одним из свойств блочной модели в CSS является то, что отступ добавляется к содержимому элемента в рамках его границы, что приводит к увеличению общего размера. Если же вы не хотите менять размер элемента при добавлении отступов, следует использовать box-sizing: border-box;. Это свойство включает отступы в уже определённые размеры элемента.

CSS
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.element {
  box-sizing: border-box; /* Рассматриваем границы и отступы как часть общего размера */
  width: 100px; /* Ширина элемента с учётом отступов */
  padding: 10px; /* Добавление отступов не увеличивает размер */
}

Таким образом, ширина элемента .element составит 100 пикселей, включая отступы.

Пошаговый план для смены профессии

Разбор свойства box-sizing

По умолчанию, указывая ширину и высоту в CSS, мы задаём размеры только для внутреннего содержимого элемента. Однако полный размер элемента включает в себя не только содержимое, но и отступы, рамки и, возможно, внешний отступ (margin). Свойство box-sizing: border-box; изменяет это поведение и включает границы и отступы в общий размер элемента. Это позволяет сохранить предусмотренный дизайн веб-страницы без риска непредвиденных изменений в верстке.

Визуализация

Приведём аналогию: представим комнату (🏠) в качестве HTML-блока:

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🏠 Без отступов: [🖼️🛏️🛋️]

При добавлении отступов мы, как бы, заполняем комнату воздушными шарами (🎈):

Markdown
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🏠 С отступами: [🎈🖼️🛏️🛋️🎈]

Таким образом, комната кажется более вместительной из-за дополнительного пространства, которое создают воздушные шары 🎈.

Погружаемся в значении box-sizing

Элемент border-box

Свойство box-sizing со значением border-box позволяет учитывать в общих размерах элемента его отступы и рамки, исключая внешний отступ (margin). Таким образом, размер элемента остаётся неизменным, независимо от отступа. Стоит помнить, что внешний отступ (margin) по-прежнему влияет на позиционирование элемента, но не учитывается в его размерах.

Кроссбраузерность

Важно, чтобы ваш сайт правильно отображался в любом браузере. До появления CSS3 в каждом браузере действовал свой механизм интерпретации блочной модели. Свойство box-sizing позволяет обеспечить единообразный дизайн веб-страницы во всех браузерах.

CSS
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.element {
   -webkit-box-sizing: border-box; /* Установка значения для Safari/Chrome, WebKit */
   -moz-box-sizing: border-box;    /* Установка значения для Firefox, Gecko */
   box-sizing: border-box;         /* Установка значения для Opera/IE 8+ */
}

Необходимо помнить о добавлении префиксов к свойствам для обеспечения поддержки в различных браузерах.

Точное определение ширины элементов

В идеальном случае суммарная ширина должна включать размер элемента, отступы, рамки и внешние отступы и не превышать 100%. Чтобы элемент с отступами занимал всю ширину, необходимо учесть эти отступы.

CSS
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.container {
   width: calc(100% – 20px); /* Учитываем 10 пикселей отступа с каждой стороны */
   padding: 10px;
}

Однако с использованием border-box вы можете легко установить ширину в 100%, не вычитая размеры отступов. Они уже будут учтены в этой ширине.

CSS
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.container {
    box-sizing: border-box;
    width: 100%; /* Отступы и границы уже включены в ширину */
    padding: 10px;
}

Эффективная обёртка компонентов

Альтернативы отступам

Если отступы не подходят, можно использовать альтернативные варианты. Например, вы можете поместить содержимое внутри <div> с внешними отступами (margin), создав слой "псевдо-отступа" без изменения общего размера блока. Также доступна возможность использования фиксированной или автоматической ширины родительских элементов для более точного контроля размеров элементов.

Value of box-sizing для пользовательского опыта

Детальное понимание блочной модели CSS влияет на удобство использования вашего сайта пользователями. Отступы играют ключевую роль в создании продуманного дизайна и влияют на общую структуру макета.

Полезные материалы

  1. Введение в основы блочной модели CSS — Детальное объяснение блочной модели.
  2. Box Sizing — Как box-sizing: border-box; влияет на отступы.
  3. CSS Padding — Обзор отступов в CSS: примеры и справка.
  4. CSS Box Model Module Level 3 — Полная спецификация W3C по блочной модели.
  5. Изучаем блочную модель CSS за 8 минут — Видеоурок о принципах работы блочной модели.
  6. Разница между margin и padding — Обсуждение на Stack Overflow о разнице между margin и padding.
  7. Блочная модель CSS — Подробное описание механики работы блочной модели на CSS-Tricks.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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