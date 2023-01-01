CSS Grid: как заставить контейнер занимать весь экран#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы контент отображался на весь экран, примените к стилям CSS Grid-контейнера минимальную высоту
min-height: 100vh;, охватывающую всю высоту окна просмотра. Заранее уберите стандартные отступы у тега
body, используя
margin: 0;, чтобы начать с чистого листа:
body {
margin: 0;
}
.grid-container {
display: grid;
min-height: 100vh;
/* Настройка сетки на ваше усмотрение (колонки, отступы и пр.) */
}
Подробное руководство
Давайте подробно разберемся, как создать полноэкранный CSS Grid. Обратите внимание на "reddit-style комментарии" в коде ниже — они могут оказаться полезными и, надеемся, внесут нотку юмора.
* { /* Гармония и порядок во вселенной установлены! */
box-sizing: border-box; /* Чёткость в размерах */
padding: 0; /* Без лишних нагрузок */
margin: 0; /* И без ошибок на краях ;) */
}
html, body {
width: 100%; /* Подгонка ширины */
height: 100%; /* Подгонка высоты */
overflow: auto; /* Для обработки непредвиденного контента */
}
.grid-container {
display: grid; /* Строим сетку */
position: fixed; /* Оставляем на месте */
top: 0; /* Верхняя граница */
left: 0; /* Левая граница */
right: 0; /* И правая граница */
bottom: 0; /* И нижняя граница */
grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Три колонки одинаковой ширины */
grid-gap: 10px; /* Отступы между элементами */
}
Продвинутые советы и уловки с работой с сеткой
Адаптивность
Для создания адаптивной структуры используйте единицы
fr. При необходимости вносите корректировки через медиа-запросы.
Границы и интервалы
Обведение элементов сетки границами упрощает визуальную проверку, но учтите, что они занимают пространство. При расчёте ширины столбцов и определении интервалов это стоит учитывать.
Позиционирование элементов
Для точного позиционирования используйте
position: absolute;, а для главного контейнера предпочтительно использовать
position: fixed;.
Совместимость с устаревшими браузерами
Не забывайте о старых версиях браузеров. В качестве альтернативного решения для браузеров, которые не поддерживают Viewport Units или CSS Grid, используйте flexbox или относительные размеры (проценты).
Визуализация
Вот простая диаграмма для наглядности:
CSS Grid-контейнер: [📦]
Полный экран: [🖥️]
Масштабируем сетку до размеров экрана:
CSS Grid-контейнер: [📦 => 🖥️]
Теперь ваш CSS Grid-контейнер будет занимать весь экран.
Завершение
Глобальный сброс
Используйте
* selector для глобального сброса стилей, удалив все отсутпы и внутренние поля, и установив
box-sizing: border-box;.
Гибкость с min-height
Применяя
min-height: 100vh; вместо
height: 100vh;, вы обеспечите необходимую гибкость контенту, который может превышать высоту окна просмотра.
Комбинация Viewport Units и CSS Grid
Для полноэкранного, адаптивного дизайна используйте комбинацию единиц
vh и
grid-template-rows.
Абсолютное заполнение при помощи позиционирования
Примените
position: fixed; со значением
0 у каждого из четырёх краёв, чтобы контейнер идеально соответствовал размерам экрана.
Проверка с помощью цветных границ
Цветные границы помогут вам настроить и отлаживать структуру вашей сетки, особенно для обнаружения нежелательных наложений или промежутков.
Полезные материалы
- Полное руководство по CSS Grid | CSS-Tricks — подробное руководство по CSS Grid.
- Основные концепции сеточной разметки – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — обучение основам CSS Grid шаг за шагом.
- CSS Grid Layout – W3Schools — практический гид по CSS Grid.
- Stack Overflow: Как сделать div высотой в 100% экрана — обсуждения и решения для внедрения div на весь экран.
- Создание готовых к продакшену макетов на CSS Grid — Smashing Magazine — практические советы по созданию макетов с использованием CSS Grid.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда