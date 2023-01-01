CSS Grid: как заставить контейнер занимать весь экран

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Быстрый ответ

Чтобы контент отображался на весь экран, примените к стилям CSS Grid-контейнера минимальную высоту min-height: 100vh; , охватывающую всю высоту окна просмотра. Заранее уберите стандартные отступы у тега body , используя margin: 0; , чтобы начать с чистого листа:

CSS Скопировать код body { margin: 0; } .grid-container { display: grid; min-height: 100vh; /* Настройка сетки на ваше усмотрение (колонки, отступы и пр.) */ }

Подробное руководство

Давайте подробно разберемся, как создать полноэкранный CSS Grid. Обратите внимание на "reddit-style комментарии" в коде ниже — они могут оказаться полезными и, надеемся, внесут нотку юмора.

CSS Скопировать код * { /* Гармония и порядок во вселенной установлены! */ box-sizing: border-box; /* Чёткость в размерах */ padding: 0; /* Без лишних нагрузок */ margin: 0; /* И без ошибок на краях ;) */ } html, body { width: 100%; /* Подгонка ширины */ height: 100%; /* Подгонка высоты */ overflow: auto; /* Для обработки непредвиденного контента */ } .grid-container { display: grid; /* Строим сетку */ position: fixed; /* Оставляем на месте */ top: 0; /* Верхняя граница */ left: 0; /* Левая граница */ right: 0; /* И правая граница */ bottom: 0; /* И нижняя граница */ grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Три колонки одинаковой ширины */ grid-gap: 10px; /* Отступы между элементами */ }

Продвинутые советы и уловки с работой с сеткой

Адаптивность

Для создания адаптивной структуры используйте единицы fr . При необходимости вносите корректировки через медиа-запросы.

Границы и интервалы

Обведение элементов сетки границами упрощает визуальную проверку, но учтите, что они занимают пространство. При расчёте ширины столбцов и определении интервалов это стоит учитывать.

Позиционирование элементов

Для точного позиционирования используйте position: absolute; , а для главного контейнера предпочтительно использовать position: fixed; .

Совместимость с устаревшими браузерами

Не забывайте о старых версиях браузеров. В качестве альтернативного решения для браузеров, которые не поддерживают Viewport Units или CSS Grid, используйте flexbox или относительные размеры (проценты).

Визуализация

Вот простая диаграмма для наглядности:

Markdown Скопировать код CSS Grid-контейнер: [📦] Полный экран: [🖥️]

Масштабируем сетку до размеров экрана:

Markdown Скопировать код CSS Grid-контейнер: [📦 => 🖥️]

Теперь ваш CSS Grid-контейнер будет занимать весь экран.

Завершение

Глобальный сброс

Используйте * selector для глобального сброса стилей, удалив все отсутпы и внутренние поля, и установив box-sizing: border-box; .

Гибкость с min-height

Применяя min-height: 100vh; вместо height: 100vh; , вы обеспечите необходимую гибкость контенту, который может превышать высоту окна просмотра.

Комбинация Viewport Units и CSS Grid

Для полноэкранного, адаптивного дизайна используйте комбинацию единиц vh и grid-template-rows .

Абсолютное заполнение при помощи позиционирования

Примените position: fixed; со значением 0 у каждого из четырёх краёв, чтобы контейнер идеально соответствовал размерам экрана.

Проверка с помощью цветных границ

Цветные границы помогут вам настроить и отлаживать структуру вашей сетки, особенно для обнаружения нежелательных наложений или промежутков.

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